Lapin työttömyyden kasvu voimistui

Lapissa oli kuntien työllisyyspalveluissa toukokuun lopussa lähes 8 790 työtöntä työnhakijaa. Työttömiä oli vajaa 140 vähemmän kuin kuukautta aiemmin, mutta lähes 370 enemmän kuin viime vuoden toukokuussa. Huhtikuusta lähtien työttömyys on ollut Lapissa kasvussa vuodentakaiseen verrattuna.

- Työttömyyden kasvusta huolimatta Lapin tilanne on edelleen koko maata parempi, koska koko maassa työttömyys on lisääntynyt jo pidempään, Lapin elinvoimakeskuksen osastopäällikkö Marja Perälä sanoo.

Toukokuussa työttömyyden kasvu voimistui muun muassa lomautusten lisäännyttyä. Kokoaikaisesti lomautettuja oli Lapissa toukokuussa runsas 860. Lomautettujen määrä oli 80 pienempi kuin huhtikuussa, mutta runsas 130 suurempi kuin viime vuoden toukokuussa.

Naisten työttömyyskehitys on heikompaa kuin miehillä

Työttömien miesten määrä on naisia korkeampi, mutta kehityssuunta jatkuu naisilla heikompana. Toukokuun lopussa työttömistä yli 5 300 oli miehiä ja lähes 3 500 naisia. Naisten työttömyys lisääntyi toukokuun aikana, mutta miesten työttömyys väheni. Vuodentakaiseen verrattuna sekä naisten että miesten työttömyys lisääntyi, mutta naisten työttömyys lisääntyi enemmän kuin miehillä.

Työttömyys kasvoi useimmissa ikäryhmissä. Vain yli 54-vuotiaissa työttömiä oli vähemmän kuin vuotta aiemmin. Eniten työttömyys kasvoi 25–29-vuotiailla ja 40–54-vuotiailla.

- Nuorten työttömyyden lisääntyminen on huolestuttava kehitys. Lappi tarvitsee työvoimaa nyt ja tulevaisuudessa, Marja Perälä toteaa.

Työttömiä oli toukokuun lopussa eniten palvelu- ja myyntityöntekijöissä, rakennus- ja valmistustyöntekijöissä sekä ammatteihin luokittelemattomissa. Viime vuoden toukokuuhun verrattuna työttömyys väheni vain maa- ja metsätaloustyöntekijöiden sekä rakennus- ja valmistustyöntekijöiden ammattiryhmissä.

Vaikka pitkäaikaistyöttömyys jatkaa kasvuaan koko maassa, Lapissa jatkui pitkäaikaistyöttömyyden laskusuunta. Toukokuussa Lapin työttömistä noin 2 450 eli 28 % (koko maa 43 %) oli ollut työttömänä yhdenjaksoisesti yli vuoden. Pitkäaikaistyöttömiä oli neljättä kuukautta peräkkäin hieman vähemmän kuin kuukautta aiemmin.

Eniten avoimia työpaikkoja palvelutyöntekijöille

Työmarkkinatorille ilmoitettiin toukokuun aikana Lapissa lähes 2 100 avointa työpaikkaa. Kaiken kaikkiaan Lapissa oli toukokuussa avoinna yli 3 820 työpaikkaa.

Työpaikkoja ilmoitettiin avoimeksi eniten palvelutyöntekijöille (mm. ravintola- ja suurtaloustyöntekijät, tarjoilijat, oppaat, hotellin vastaanottovirkailijat), myyjille, lähihoitajille, siivoojille ja rakennustyöntekijöille.

Seuraava työllisyyskatsaus (kesäkuu) julkaistaan 21.7.2026.