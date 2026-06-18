Pohjois-Suomen elinvoimakeskuksen toimialueen työttömien määrä lisääntyi 4 % toukokuussa
24.6.2026 08:16:05 EEST | Pohjois-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Työttömyys pysyi Pohjois-Suomen elinvoimakeskuksen alueella toukokuussa vuoden takaista korkeammalla. Kainuun työttömyys kasvoi viime vuodesta 5 % ja Pohjois-Pohjanmaan 4 %. Sekä pitkäaikaistyöttömyys että nuorisotyöttömyys ovat merkittävästi viime vuotta korkeammalla. Työvoiman kysyntä on huomattavasti edellisvuotta heikompaa.
Pohjois-Suomen elinvoimakeskuksen alueella, eli Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla, oli toukokuun lopussa 26 859 työtöntä työnhakijaa. Tämä on 1 061 henkilöä enemmän (+4 %) kuin vuotta aiemmin. Kehitys oli kymmenestä elinvoimakeskuksesta kolmanneksi parasta, koko maan työttömyys nousi 6 %. Alueen työttömyysaste oli kuun lopussa 11,8 %, mikä on 0,3 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuotta aiemmin. Koko maassa työttömyysaste oli 11,9 %, 0,6 prosenttiyksikköä edellisvuotta enemmän.
Pitkäaikaistyöttömiä Pohjois-Suomen elinvoimakeskuksen alueella oli kuun lopussa 11 443. Pitkäaikaistyöttömyys lisääntyi vuoden takaisesta 13 % (+1 289) mutta väheni edelliskuusta 0,3 % (-31). Työttömistä 43 % oli pitkäaikaistyöttömiä, koko maan keskiarvo oli saman verran. Nuorten alle 25-vuotiaidenkin työttömyys on noussut huomattavasti, 18 % (+655), yhteensä nuoria oli työttömänä 4 338.
Toukokuussa alueella ilmoitettiin uusia avoimia työpaikkoja julkiseen työnvälitykseen 51 % vuotta aiempaa vähemmän (-2 192), yhteensä 2 137. Eniten paikkoja ilmoitettiin palvelu- ja myyntityöntekijöille eli esimerkiksi kodinhoitajille, lastenhoitotyöntekijöille sekä lähihoitajille, yhteensä 534 paikkaa.
Kainuun nuorisotyöttömyys merkittävässä kasvussa
Kainuussa oli toukokuun lopussa 3 108 työtöntä työnhakijaa, mikä on 161 henkilöä enemmän (+5 %) kuin vuotta aiemmin. Kehitys oli maakunnista 13. parasta, Pohjanmaan kehitys oli parasta (+1 %) ja Pirkanmaan heikointa (+16 %). Työttömyysaste oli Kainuussa kuun lopussa 10,2 %, maakunnista viidenneksi vähiten ja 0,4 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuotta aiemmin. Maakunnan kunnissa vaihtelu oli suurta: alhaisin työttömyysaste oli Sotkamon 6,2 % ja korkein Puolangan 14,9 %.
Nuorten alle 25-vuotiaiden työttömyys on lisääntynyt Kainuussa vuoden takaiseen verrattuna jo lokakuusta 2023 lähtien ja toukokuussa kasvua tuli 25 % (+92) vuoden takaisesta. Koko maassakin tuli nousua 13 %. Nuoria oli kuukauden lopussa 15 % (454) työttömistä työnhakijoista. Nuorten työttömyysaste oli Kainuussa 17,4 % ja koko maassa 16,2 %.
Pitkäaikaistyöttömyys on ollut nousussa jo kolme vuotta. Toukokuussa pitkäaikaistyöttömyys kasvoi vuoden takaisesta 21 % (+175), edelliskuusta tuli kuitenkin laskua 2 % (-21). Yhteensä pitkäaikaistyöttömiä oli 1 003, 32 % työttömistä.
Työvoiman kysyntäkin on ollut jo kolme vuotta merkittävästi edellisvuotta heikompaa. Toukokuussa julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen uusien avoimien työpaikkojen määrä laski peräti 50 % (-379) vuoden takaisesta, yhteensä paikkoja ilmoitettiin kuukauden aikana 373.
Pohjois-Pohjanmaalla pitkäaikaistyöttömien määrä on pysynyt korkeana
Pohjois-Pohjanmaalla työttömyyden kehitys jatkui tasaisena ja kausivaihtelun mukaisena. Pohjois-Pohjanmaalla oli toukokuun lopussa 23 751 työtöntä työnhakijaa, mikä on 900 henkilöä enemmän (+4 %) kuin vuosi sitten. Maakunnan työttömyysaste (12,1 %) oli maan seitsemänneksi korkein. Nousua viime vuodesta on 0,4 prosenttiyksikköä. Maakunnan kuntien välillä vaihtelu oli suurta: matalin työttömyysaste oli Pyhännällä (5,0 %) ja korkein Pudasjärvellä (14,7 %). Oulun työttömyysaste oli 13,9 %.
Maakunnan nuorisotyöttömyys kasvoi vuodentakaisesta. Alle 25-vuotiaita työttömiä oli 3 884, mikä on 563 työtöntä (+17 %) enemmän kuin vuosi sitten. Maakunnan nuorisotyöttömyysaste oli 18,2 % (+2,7 %-yksikköä).
Pitkäaikaistyöttömien määrä maakunnassa on edelleen korkea. Toukokuussa pitkäaikaistyöttömiä oli 10 445, mikä on 1 119 henkilöä enemmän (+12 %) kuin vuotta aiemmin ja 13 vähemmän (+0,1 %) kuin edelliskuussa. Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista maakunnan työttömistä oli 44 %. Eniten eli 18 prosenttia kaikista maakunnan pitkäaikaistyöttömistä oli 60–64-vuotiaiden ikäryhmässä.
Toukokuun aikana julkiseen työnvälitykseen ilmoitettiin Pohjois-Pohjanmaalla avoimeksi 1 764 uutta avointa työpaikkaa, mikä on 1 813 paikkaa (-51 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Uusia paikkoja oli eniten tarjolla palvelu- ja myyntityöntekijöille (433), rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöille (342) ja erityisasiantuntijoille (324).
Tiedot perustuvat KEHA-keskuksen työnvälitystilastoihin.
Seuraava Työllisyyskatsaus julkaistaan 21. heinäkuuta 2026.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Pohjois-Suomen elinvoimakeskus, Elinkeinot ja osaaminen -osasto:
Kainuu
analyytikko Atte Laitinen, 0295 023 886, atte.laitinen@elinvoimakeskus.fi
ryhmäpäällikkö Anne Ristioja, 0295 023 582, anne.k.ristioja@elinvoimakeskus.fi
Pohjois-Pohjanmaa
ryhmäpäällikkö Anne Ristioja, 0295 038 227, anne.k.ristioja@elinvoimakeskus.fi
asiantuntija Jarkko Pietilä, 0295 038 116, jarkko.pietila@elinvoimakeskus.fi
suunnittelija Niina Kallio (tilastot), 0295 023 582, niina.kallio@elinvoimakeskus.fi
Linkit
- Työllisyyskatsaukset verkkoversiona (tyollisyyskatsaus.fi)
- Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan työmarkkinoiden kuvia (elinvoimakeskus.fi)
- Työnvälitystilaston julkinen jakeluympäristö (tyonvalitystilasto.fi)
- Työllisyyskatsausten ja tilastojen julkistamispäivät vuonna 2026 (tyomarkkinatori.fi)
- Tilastokeskuksen kuukausittain päivittyvä Työvoimatutkimus (stat.fi)
Tietoja julkaisijasta
Pohjois-Suomen elinvoimakeskus hoitaa maaseutuun, liikenteeseen, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Pohjois-Suomen elinvoimakeskus toimii Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntien alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.
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