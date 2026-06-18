Pohjois-Suomen elinvoimakeskuksen toimialueen työttömien määrä lisääntyi 4 % toukokuussa

Pohjois-Suomen elinvoimakeskuksen alueella, eli Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla, oli toukokuun lopussa 26 859 työtöntä työnhakijaa. Tämä on 1 061 henkilöä enemmän (+4 %) kuin vuotta aiemmin. Kehitys oli kymmenestä elinvoimakeskuksesta kolmanneksi parasta, koko maan työttömyys nousi 6 %. Alueen työttömyysaste oli kuun lopussa 11,8 %, mikä on 0,3 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuotta aiemmin. Koko maassa työttömyysaste oli 11,9 %, 0,6 prosenttiyksikköä edellisvuotta enemmän.

Pitkäaikaistyöttömiä Pohjois-Suomen elinvoimakeskuksen alueella oli kuun lopussa 11 443. Pitkäaikaistyöttömyys lisääntyi vuoden takaisesta 13 % (+1 289) mutta väheni edelliskuusta 0,3 % (-31). Työttömistä 43 % oli pitkäaikaistyöttömiä, koko maan keskiarvo oli saman verran. Nuorten alle 25-vuotiaidenkin työttömyys on noussut huomattavasti, 18 % (+655), yhteensä nuoria oli työttömänä 4 338.

Toukokuussa alueella ilmoitettiin uusia avoimia työpaikkoja julkiseen työnvälitykseen 51 % vuotta aiempaa vähemmän (-2 192), yhteensä 2 137. Eniten paikkoja ilmoitettiin palvelu- ja myyntityöntekijöille eli esimerkiksi kodinhoitajille, lastenhoitotyöntekijöille sekä lähihoitajille, yhteensä 534 paikkaa.

Kainuun nuorisotyöttömyys merkittävässä kasvussa

Kainuussa oli toukokuun lopussa 3 108 työtöntä työnhakijaa, mikä on 161 henkilöä enemmän (+5 %) kuin vuotta aiemmin. Kehitys oli maakunnista 13. parasta, Pohjanmaan kehitys oli parasta (+1 %) ja Pirkanmaan heikointa (+16 %). Työttömyysaste oli Kainuussa kuun lopussa 10,2 %, maakunnista viidenneksi vähiten ja 0,4 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuotta aiemmin. Maakunnan kunnissa vaihtelu oli suurta: alhaisin työttömyysaste oli Sotkamon 6,2 % ja korkein Puolangan 14,9 %.

Nuorten alle 25-vuotiaiden työttömyys on lisääntynyt Kainuussa vuoden takaiseen verrattuna jo lokakuusta 2023 lähtien ja toukokuussa kasvua tuli 25 % (+92) vuoden takaisesta. Koko maassakin tuli nousua 13 %. Nuoria oli kuukauden lopussa 15 % (454) työttömistä työnhakijoista. Nuorten työttömyysaste oli Kainuussa 17,4 % ja koko maassa 16,2 %.

Pitkäaikaistyöttömyys on ollut nousussa jo kolme vuotta. Toukokuussa pitkäaikaistyöttömyys kasvoi vuoden takaisesta 21 % (+175), edelliskuusta tuli kuitenkin laskua 2 % (-21). Yhteensä pitkäaikaistyöttömiä oli 1 003, 32 % työttömistä.

Työvoiman kysyntäkin on ollut jo kolme vuotta merkittävästi edellisvuotta heikompaa. Toukokuussa julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen uusien avoimien työpaikkojen määrä laski peräti 50 % (-379) vuoden takaisesta, yhteensä paikkoja ilmoitettiin kuukauden aikana 373.

Pohjois-Pohjanmaalla pitkäaikaistyöttömien määrä on pysynyt korkeana

Pohjois-Pohjanmaalla työttömyyden kehitys jatkui tasaisena ja kausivaihtelun mukaisena. Pohjois-Pohjanmaalla oli toukokuun lopussa 23 751 työtöntä työnhakijaa, mikä on 900 henkilöä enemmän (+4 %) kuin vuosi sitten. Maakunnan työttömyysaste (12,1 %) oli maan seitsemänneksi korkein. Nousua viime vuodesta on 0,4 prosenttiyksikköä. Maakunnan kuntien välillä vaihtelu oli suurta: matalin työttömyysaste oli Pyhännällä (5,0 %) ja korkein Pudasjärvellä (14,7 %). Oulun työttömyysaste oli 13,9 %.

Maakunnan nuorisotyöttömyys kasvoi vuodentakaisesta. Alle 25-vuotiaita työttömiä oli 3 884, mikä on 563 työtöntä (+17 %) enemmän kuin vuosi sitten. Maakunnan nuorisotyöttömyysaste oli 18,2 % (+2,7 %-yksikköä).

Pitkäaikaistyöttömien määrä maakunnassa on edelleen korkea. Toukokuussa pitkäaikaistyöttömiä oli 10 445, mikä on 1 119 henkilöä enemmän (+12 %) kuin vuotta aiemmin ja 13 vähemmän (+0,1 %) kuin edelliskuussa. Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista maakunnan työttömistä oli 44 %. Eniten eli 18 prosenttia kaikista maakunnan pitkäaikaistyöttömistä oli 60–64-vuotiaiden ikäryhmässä.

Toukokuun aikana julkiseen työnvälitykseen ilmoitettiin Pohjois-Pohjanmaalla avoimeksi 1 764 uutta avointa työpaikkaa, mikä on 1 813 paikkaa (-51 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Uusia paikkoja oli eniten tarjolla palvelu- ja myyntityöntekijöille (433), rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöille (342) ja erityisasiantuntijoille (324).

Tiedot perustuvat KEHA-keskuksen työnvälitystilastoihin.

Seuraava Työllisyyskatsaus julkaistaan 21. heinäkuuta 2026.