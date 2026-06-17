Haso valmistelee vuoden 2027 toiminta- ja taloussuunnitelmaa – tavoitteena kilpailukykyiset asumiskustannukset ja pitkäjänteinen kehitys
25.6.2026 09:26:19 EEST | Helsingin Asumisoikeus Oy | Tiedote
Helsingin Asumisoikeus Oy (Haso) valmistelee parhaillaan vuoden 2027 toiminta- ja taloussuunnitelmaa. Suunnittelun tavoitteena on varmistaa asukkaille hyvin hoidetut kodit ja kilpailukykyiset asumiskustannukset myös tulevina vuosina. Budjettiluonnoksen mukaan nykyisten kohteiden keskivastike nousee vuonna 2027 keskimäärin 2,78 prosenttia, mikä on selvästi maltillisempi korotus kuin viime vuosina.
Toimintaympäristön odotettua voimakkaammista muutoksista huolimatta vuoden 2027 budjettiluonnos on linjassa aiemmin viestityn tavoitteen kanssa ja luo edellytyksiä aiempaa hallitummalle vastikekehitykselle.
– Tavoitteena on pitää kohteiden vastikkeet alueellisesti kilpailukykyisinä ja tarjota asukkaille hyvin hoidettuja koteja sekä laadukkaita palveluita myös tulevaisuudessa. Samalla etenemme suunnitelmallisesti kohti omakustannusperiaatteen mukaista toimintaa ja vahvistamme yhtiön taloudellista perustaa tuleville vuosille, toteaa Hason toimitusjohtaja Harri Palviainen.
Toimintaympäristön muutokset ja kansainvälisen tilanteen vaikutukset huomioidaan suunnittelussa myös jatkossa osana vastuullista ja pitkäjänteistä taloudenhoitoa.
Nousupaineista huolimatta maltillinen kehitys
Osassa Hason 133 kohteesta vastikkeet säilyvät ennallaan, ja kymmenessä kohteessa muutos on hyvin pieni eli 0,1–0,3 prosenttia.
Lisäksi 31 kohteessa vastikkeiden korotus on alle 1,7 prosenttia ja 58 kohteessa 2,5–3,1 prosentin välillä. Yhteensä noin kahdessa kolmasosassa kohteista korotus jää alle 3,1 prosentin.
Muissa kohteissa korotukset vaihtelevat pääosin 3,2–4,1 prosentin välillä, ja yhdeksässä kohteessa suunniteltu korotus on 4,9 prosenttia.
Kun mukaan lasketaan vuonna 2027 valmistuvat kaksi uutta kohdetta, kaikkien Hason kohteiden keskivastikkeen muutos on 3,09 prosenttia.
Kohdekohtaiset budjettiluonnokset toimitetaan asukastoimikunnille kommentoitaviksi kesäkuussa. Kohdekohtaisista budjettiluonnoksista käy ilmi oman kohteen vastiketaso vuodelle 2027. Saatu palaute käsitellään osana budjettivalmistelua ennen kuin yhtiön hallitus hyväksyy vuoden 2027 toiminta- ja taloussuunnitelman syksyllä.
Asukkaille tiedotetaan lopullisista vastikkeista hallituksen päätösten jälkeen.
Keskeinen rooli Helsingin kohtuuhintaisen asumisen toteuttajana
Haso on Helsingin kaupungin omistama yleishyödyllinen toimija, jonka tavoitteena on tarjota asukkaiden tarpeisiin sopivia asumisoikeuskoteja Helsingissä. Haso on myös suurin asumisoikeusyhtiö Helsingissä – se tarjoaa tällä hetkellä yli 7 200 kotia eri puolilla kaupunkia. Yhtiö toimii omakustannusperiaatteella: se ei tavoittele voittoa eikä maksa osinkoja omistajalleen. Vastikkeita peritään vain sen verran kuin toiminnan kulujen kattamiseksi ja yhtiön toiminnan turvaamiseksi on tarpeen.
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Yhteyshenkilöt
Harri PalviainenToimitusjohtajaHelsingin Asumisoikeus OyPuh:+358500967744harri.palviainen@haso.fi
Linkit
Haso tarjoaa kohtuuhintaisia asumisoikeuskoteja helsinkiläisille. Helsingin kaupungin omistaman yhtiön noin 7 200 asuntoa sijoittuvat eri puolille kaupunkia ja tarjoavat kodin jo yli 12 500 asukkaalle.
Asumisoikeusasuminen on huoleton vuokra-asumisen ja omistusasumisen hyvät puolet yhdistävä asumismuoto. Lue lisää asumisoikeuskodeistamme ja niiden hakemisesta osoitteesta haso.fi.
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