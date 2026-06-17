Haso valmistelee vuoden 2027 toiminta- ja taloussuunnitelmaa – tavoitteena kilpailukykyiset asumiskustannukset ja pitkäjänteinen kehitys

Helsingin Asumisoikeus Oy (Haso) valmistelee parhaillaan vuoden 2027 toiminta- ja taloussuunnitelmaa. Suunnittelun tavoitteena on varmistaa asukkaille hyvin hoidetut kodit ja kilpailukykyiset asumiskustannukset myös tulevina vuosina. Budjettiluonnoksen mukaan nykyisten kohteiden keskivastike nousee vuonna 2027 keskimäärin 2,78 prosenttia, mikä on selvästi maltillisempi korotus kuin viime vuosina.