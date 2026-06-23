SDP:n Niina Malm: Arkipyhien poisto ei käy SDP:lle

– Perussuomalaiset on tällä kaudella kuitannut kaikki kokoomuksen heikennykset työntekijöiden asemaan, ja eilen puoluesihteeri Harri Vuorenpää näytti vihreää valoa arkipyhien poistamiselle. Tänään puheenjohtaja Purra kiirehti tarkentamaan, että perussuomalaiset ei kannata arkipyhien poistoa. Vaikuttaa siltä, että perussuomalaiset kanta arkipyhien poistoon riippuu siitä, keneltä asiaa kysyy. Näin sekava linja ei herätä luottamusta.

– Kokoomuksen puoluesihteeri Maggie Keskinen puolestaan väitti, että kokoomus ei kannata arkipyhien poistoa, mutta totesi samaan hengenvetoon, että ”kyllä varmasti voidaan arvioida, onko siellä jotain muutamia, joita voisi”. Eli ei olla poistamassa arkipyhiä, mutta ehkä nyt muutaman kuitenkin voisi. Ja sitten toimittajan kysyessä asiasta tämä olikin enää ”ääneen ajattelua”. Ettei vain puoluesihteeri olisi vahingossa ajatellut ääneen puolueen todellisen kannan, josta ei haluta pitää meteliä ennen vaaleja, Malm pohtii.

Malmin mukaan SDP ei ole valmis tinkimään arkipyhistä. Arkipyhät ovat tarpeellisia lepohetkiä ja muistutus siitä, että elämä on muutakin kuin työtä.

– Työuupumus on jo nyt merkittävä ongelma Suomessa, mutta silti oikeistossa elää sitkeänä ajatus siitä, että työntekijöiden pitää jaksaa aina vain enemmän ja saada vastineeksi vähemmän.

– Tälle tunkkaiselle ajattelulle on vaihtoehto, jossa työn tuottavuutta parannetaan panostamalla työntekijöiden osaamiseen ja työssäjaksamiseen. Toivottavaa olisi, että vielä joskus puoluekentän oikealta laidalta löytyisi tähän rohkeutta. Valitettavasti näyttää kuitenkin siltä, että oikeistolainen buffet on nyt todellakin auki ja työntekijöille on luvassa kylmää kyytiä myös ensi vaalikaudella, Malm päättää.