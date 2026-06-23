SDP:n Niina Malm: Arkipyhien poisto ei käy SDP:lle
24.6.2026 18:22:20 EEST | SDP | Tiedote
Perussuomalaisten ja kokoomuksen johdosta väläytettiin eilen arkipyhien poistoa. SDP:lle tämä ei sovi, linjaa SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm.
– Perussuomalaiset on tällä kaudella kuitannut kaikki kokoomuksen heikennykset työntekijöiden asemaan, ja eilen puoluesihteeri Harri Vuorenpää näytti vihreää valoa arkipyhien poistamiselle. Tänään puheenjohtaja Purra kiirehti tarkentamaan, että perussuomalaiset ei kannata arkipyhien poistoa. Vaikuttaa siltä, että perussuomalaiset kanta arkipyhien poistoon riippuu siitä, keneltä asiaa kysyy. Näin sekava linja ei herätä luottamusta.
– Kokoomuksen puoluesihteeri Maggie Keskinen puolestaan väitti, että kokoomus ei kannata arkipyhien poistoa, mutta totesi samaan hengenvetoon, että ”kyllä varmasti voidaan arvioida, onko siellä jotain muutamia, joita voisi”. Eli ei olla poistamassa arkipyhiä, mutta ehkä nyt muutaman kuitenkin voisi. Ja sitten toimittajan kysyessä asiasta tämä olikin enää ”ääneen ajattelua”. Ettei vain puoluesihteeri olisi vahingossa ajatellut ääneen puolueen todellisen kannan, josta ei haluta pitää meteliä ennen vaaleja, Malm pohtii.
Malmin mukaan SDP ei ole valmis tinkimään arkipyhistä. Arkipyhät ovat tarpeellisia lepohetkiä ja muistutus siitä, että elämä on muutakin kuin työtä.
– Työuupumus on jo nyt merkittävä ongelma Suomessa, mutta silti oikeistossa elää sitkeänä ajatus siitä, että työntekijöiden pitää jaksaa aina vain enemmän ja saada vastineeksi vähemmän.
– Tälle tunkkaiselle ajattelulle on vaihtoehto, jossa työn tuottavuutta parannetaan panostamalla työntekijöiden osaamiseen ja työssäjaksamiseen. Toivottavaa olisi, että vielä joskus puoluekentän oikealta laidalta löytyisi tähän rohkeutta. Valitettavasti näyttää kuitenkin siltä, että oikeistolainen buffet on nyt todellakin auki ja työntekijöille on luvassa kylmää kyytiä myös ensi vaalikaudella, Malm päättää.
Yhteyshenkilöt
Niina MalmSDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustajaPuh:0400588978niina.malm@eduskunta.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta SDP
SDP:n Perholehto: Työterveyshuollon uhraaminen ei SDP:lle käy23.6.2026 08:57:37 EEST | Tiedote
Suomen Yrittäjien esitykset sunnuntaityön tuplapalkan ja lakisääteisen työterveyshuollon poistamisesta laista ovat jatkoa tutulle linjalle, jossa työntekijöiden oikeuksia ja turvaa heikennetään häpeilemättä, sanoo SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Pinja Perholehto.
SDP:n Niina Malm: Hallituksessa on johtajuus hukassa22.6.2026 13:20:01 EEST | Tiedote
Kiista sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoituksesta on arvoton näytelmä, joka osoittaa, että hallituksessa on johtajuus hukassa, arvioi SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm.
SDP:n puoluesihteeri Mikkel Näkkäläjärvi: Perustuslain avaaminen vaalipiiriasiassa on hätiköity ratkaisu17.6.2026 16:54:14 EEST | Tiedote
Oikeusministeriö tiedotti tänään pyytävänsä lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi, jolla muutettaisiin perustuslaissa säädettyä eduskuntavaalien vaalipiirien vähimmäis- ja enimmäismäärää. SDP ei kannata esitystä.
SDP:n Nasima Razmyar: Perussuomalaisten vaalikampanja on alkanut16.6.2026 11:17:32 EEST | Tiedote
Ministeri Rydmanin ilmoitus sote-järjestöjen rahoituskriteerien muutoksista on suoraan perussuomalaisten pelikirjasta, sanoo SDP:n varapuheenjohtaja Nasima Razmyar.
SDP:n varapuheenjohtaja Pinja Perholehto: Haluaako hallitus seuraavaksi hiljentää järjestöjen kriittiset äänet yhteiskunnassa?15.6.2026 14:18:20 EEST | Tiedote
SDP:n varapuheenjohtaja ja kansanedustaja Pinja Perholehto vaatii hallitukselta välitöntä selvennystä STEA:n uusiin avustuskriteereihin liittyen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme