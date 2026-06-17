Tatiana King ja Vanja Piljak professoreiksi Vaasan yliopistoon – tutkimuksessa korostuvat kestävyys ja rahoitusmarkkinoiden murros

Tatiana King laskentatoimen professoriksi: ”Nyt meidän odotetaan mittaavan päästöjä ja luontoa”

Kauppatieteiden tohtori Tatiana King on erikoistunut yritysten vastuullisuusraportointiin, johdon päätöksentekoa tukevaan taloudelliseen ja ei-taloudelliseen raportointiin sekä aineettoman pääoman ja yrityksen suorituskyvyn arviointiin.

– Laskentatoimessa on käytetty vuosisata sen hiomiseen, miten mittaamme rahaa. Nyt meiltä odotetaan, että teemme saman hiilidioksidipäästöjen ja luonnon osalta – mutta paljon lyhyemmässä ajassa ja huomattavasti tarkemman valvonnan alla, King sanoo.

Kingin tutkimus keskittyy ESG- ja vastuullisuusraportointiin, erityisesti siihen, miten yritykset ja pankit raportoivat ilmasto- ja biodiversiteettiriskeistä sekä siihen, miten niitä pidetään vastuullisina näiden riskien osalta. Lisäksi hän tarkastelee, miten hallintorakenteet vaikuttavat raportoinnin laatuun. Hänen tutkimuksensa auttaa ymmärtämään, kuvastaako vastuullisuusraportointi aitoa vastuullisuutta vai pelkkää näennäistä vaatimusten täyttämistä. Hän tutkii myös, miten laskentatoimen käytännöt kehittyvät, jotta ympäristövaikutuksia, kuten ilmastonmuutosta ja luontokatoa, voidaan mitata paremmin.

– Se, mikä minua tällä alueella erityisesti kiinnostaa, on se, että taloudellista raportointia ei alun perin ole suunniteltu mittaamaan hiilidioksidipäästöjä tai biodiversiteetin heikkenemistä. Sen ymmärtäminen, miten sitä tulisi kehittää, on sekä haastavaa että yhteiskunnallisesti merkittävää, King sanoo.

– Aihe on yhä tärkeämpi, sillä pankit, sijoittajat ja sääntelijät nojaavat ESG- ja ilmastotietoon rahoituspäätöksissään. Jos tieto on epäluotettavaa, pääomaa ohjautuu väärin eikä esimerkiksi viherpesua pystytä tunnistamaan, hän lisää.

Kingin tutkimus tuottaa empiiristä näyttöä siitä, toimivatko nykyiset raportointi- ja hallintokäytännöt tarkoitetulla tavalla.

Ennen nimitystään King toimi Vaasan yliopistossa apulaisprofessorina ja eteni professoriksi tenure track -vakinaistamispolun kautta. Hän aloitti Vaasan yliopistossa vuonna 2018. Kingillä on dosentin arvo LUT-yliopistossa, ja hänellä on laaja kansainvälinen ura opetuksen ja tutkimuksen parissa useissa yliopistoissa. Hän on Krakow School of Businessin (Puola) ja CESA Business Schoolin (Kolumbia) kansainvälisen neuvonantajaryhmän jäsen.

King valmistui kauppatieteiden tohtoriksi Pietarin valtionyliopistosta. Hänen väitöskirjansa käsitteli aineetonta pääomaa yrityksen arvonluonnin tekijänä. Tutkimustyönsä ohella hän toimii Multinational Finance Journal -lehden päätoimittajana ja osallistuu aktiivisesti kansainväliseen tutkimusyhteistyöhön. Hänellä on myös laaja kokemus EFMD- ja AACSB-akkreditointeihin liittyvästä arviointityöstä.

Vanja Piljak rahoituksen professoriksi: ”Kestävä rahoitus ja ilmastorahoitus muokkaavat globaalien markkinoiden tulevaisuutta”

Kauppatieteiden tohtori Vanja Piljakin professuuri keskittyy kansainvälisiin rahoitusmarkkinoihin, erityisesti kestävän, vihreän ja ilmastorahoituksen kysymyksiin.

– Ilmastonmuutokseen liittyvät riskit ovat merkittäviä ja monimutkaisia haasteita talouksille, rahoitusvakaudelle ja globaaleille markkinoille. Vihreän ja ilmastorahoituksen tutkimuksella on tärkeä rooli kestävän kehityksen tukemisessa ja siirtymässä ilmastokestäviin yhteiskuntiin, Piljak sanoo.

Piljakin tutkimus tarkastelee, miten erilaiset riskit ja epävarmuustekijät muovaavat rahoitusmarkkinoita. Hänen tutkimuksensa on kehittynyt finanssikriiseistä ja poliittisista riskeistä globaalien rahoitusmarkkinoiden muutosten mukana uusiin teemoihin, kuten ilmasto- ja geopoliittisiin riskeihin.

– Olen erityisen kiinnostunut siitä, kuinka vihreät rahoitusinstrumentit, kuten ESG-teemaiset joukkovelkakirjat, voivat auttaa ilmastonmuutoksen torjunnassa ja miten kestävyys voidaan huomioida sijoittajien päätöksenteossa, hän kertoo.

Ilmastorahoitusta ja kestävää sijoittamista koskeva tutkimus on tullut yhä tärkeämmäksi hallituksille, yrityksille ja sijoittajille. Piljakin työ käsittelee ajankohtaisia teemoja, kuten energiasiirtymää, päästömarkkinoita ja ilmastoriskejä. Tutkimus lisää ymmärrystä siitä, miten riskit ja epävarmuus vaikuttavat kestävien sijoituskohteiden hinnoitteluun ja sijoituspäätöksiin.

Piljakin tutkimus on ollut useaan otteeseen päätöksenteon tukena, ja siihen ovat viitanneet muun muassa Euroopan järjestelmäriskikomitea ja Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF).

Ennen nimitystään Piljak työskenteli Vaasan yliopistossa rahoituksen apulaisprofessorina ja eteni professoriksi tenure track -vakinaistamispolun kautta. Hän väitteli rahoituksen tohtoriksi Vaasan yliopistossa vuonna 2013 pääaineenaan kansainväliset rahoitusmarkkinat. Hänellä on dosentin arvo Jyväskylän yliopistossa, ja hän on työskennellyt vierailevana tutkijana yliopistoissa Sveitsissä, Ranskassa, Kyproksella ja Yhdysvalloissa. Piljakilla on myös usean vuoden kokemus kansainvälisestä pankkialasta.

Piljak osallistuu aktiivisesti kansainväliseen tutkimusyhteistyöhön, ja hänen tutkimuksiaan on julkaistu laajasti alan johtavissa kansainvälisissä lehdissä. Hän toimii Multinational Finance Journal -lehden päätoimittajana sekä apulaistoimittajana useissa kansainvälisissä lehdissä. Hänelle on myönnetty useita apurahoja, jotka tukevat hänen tutkimustaan ilmastorahoituksesta ja rahoitusmarkkinoista. Hän osallistuu myös opetuksen kehittämiseen EFMD Master Programmes Conference -ohjausryhmän jäsenenä.

– Tutkimukseni tavoitteena on lisätä ymmärrystä ilmastonmuutoksen torjunnan kiireellisyydestä ja tarjota tutkittua tietoa, joka tukee rahoitusvakauden ylläpitämistä ja sääntelyä. Tutkimalla vihreää ja ilmastorahoitusta haluan edistää myös kestävämmän tulevaisuuden rakentamista, Piljak sanoo.