Bravida Finland Oy

Bravida Finlandille lisäurakka XTX Marketsin datakeskuskokonaisuuteen Kajaanissa

25.6.2026 09:05:33 EEST | Bravida Finland Oy | Tiedote

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Bravida Finland toteuttaa sähköurakan XTX Marketsin Kajaanin kampuksen toiseen datakeskukseen. Bravida vastasi sähköurakasta myös hankkeen ensimmäisessä datakeskuksessa.

Bravida Finlandille lisäurakka XTX Marketsin datakeskuskokonaisuuteen Kajaanissa.
Bravida Finlandille lisäurakka XTX Marketsin datakeskuskokonaisuuteen Kajaanissa. XTX Markets

Datakeskuskonaisuuden rakennuttaja on brittiläinen algoritmikaupan yritys XTX Markets. Sähköurakka kattaa konesalin ja prosessisähkön toteutuksen, josta Bravida on tehnyt sopimuksen hankkeen pääurakoitsijana toimivan YIT:n kanssa.  

"On hienoa päästä jatkamaan yhteistyötä YIT:n ja XTX Marketsin kanssa. Ensimmäisestä datakeskuksesta kertynyt kokemus sujuvoittaa hankkeen toteutusta ja luo vahvan pohjan korkealle laadulle. Kyseessä on laaja ja vaativa hanke, jossa tiivis yhteistyö eri osapuolten välillä on avainasemassa", sanoo Bravidan Oulun sähköurakointiyksikön päällikkö Teemu Honkonen.

"Yhteistyö Bravidan kanssa on lähtenyt kampuksen toisessa datakeskuksessa erinomaisesti käyntiin. Olemme kehittäneet toimintatapojamme yhdessä, mikä auttaa varmistamaan tehokkaan toteutuksen ja korkean laadun myös asiakkaalle. Vahva kumppanuus ja yhteinen ymmärrys konesalihankkeiden erityisvaatimuksista luovat hyvän pohjan projektin onnistumiselle", sanoo YIT Datakeskukset yksikönjohtaja Janne Salmenoja.

Bravidan työt toisessa datakeskuksessa ovat jo käynnissä, ja hanke valmistuu vuonna 2027.

Avainsanat

bravidafinlandtalotekniikkadatakeskus

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Bravida Finlandille lisäurakka XTX Marketsin datakeskuskokonaisuuteen Kajaanissa.
Bravida Finlandille lisäurakka XTX Marketsin datakeskuskokonaisuuteen Kajaanissa.
XTX Markets
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