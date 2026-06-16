Bravida Finlandille lisäurakka XTX Marketsin datakeskuskokonaisuuteen Kajaanissa
25.6.2026 09:05:33 EEST | Bravida Finland Oy | Tiedote
Bravida Finland toteuttaa sähköurakan XTX Marketsin Kajaanin kampuksen toiseen datakeskukseen. Bravida vastasi sähköurakasta myös hankkeen ensimmäisessä datakeskuksessa.
Datakeskuskonaisuuden rakennuttaja on brittiläinen algoritmikaupan yritys XTX Markets. Sähköurakka kattaa konesalin ja prosessisähkön toteutuksen, josta Bravida on tehnyt sopimuksen hankkeen pääurakoitsijana toimivan YIT:n kanssa.
"On hienoa päästä jatkamaan yhteistyötä YIT:n ja XTX Marketsin kanssa. Ensimmäisestä datakeskuksesta kertynyt kokemus sujuvoittaa hankkeen toteutusta ja luo vahvan pohjan korkealle laadulle. Kyseessä on laaja ja vaativa hanke, jossa tiivis yhteistyö eri osapuolten välillä on avainasemassa", sanoo Bravidan Oulun sähköurakointiyksikön päällikkö Teemu Honkonen.
"Yhteistyö Bravidan kanssa on lähtenyt kampuksen toisessa datakeskuksessa erinomaisesti käyntiin. Olemme kehittäneet toimintatapojamme yhdessä, mikä auttaa varmistamaan tehokkaan toteutuksen ja korkean laadun myös asiakkaalle. Vahva kumppanuus ja yhteinen ymmärrys konesalihankkeiden erityisvaatimuksista luovat hyvän pohjan projektin onnistumiselle", sanoo YIT Datakeskukset yksikönjohtaja Janne Salmenoja.
Bravidan työt toisessa datakeskuksessa ovat jo käynnissä, ja hanke valmistuu vuonna 2027.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mira WarvaViestintä- ja markkinointipäällikköPuh:0400297936mira.warva@bravida.fi
Kuvat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Bravida Finland Oy
Bravida jatkaa sprinkleriurakointia Turun alueella Kompassisairaalan toisessa vaiheessa16.6.2026 08:48:37 EEST | Tiedote
Bravidan yhteistyö Varsinais-Suomen hyvinvointialue Varhan kanssa Turun sairaala-alueella saa jatkoa. Bravida Finland on tehnyt sopimuksen Varhan kanssa Turun Kompassisairaalan toisen vaiheen uudisrakennuksen sprinkleriurakasta.
Bravida uudistaa Sisä-Suomen organisaatiotaan kannattavan kasvun tukemiseksi15.6.2026 08:48:12 EEST | Tiedote
Bravida uudistaa Sisä-Suomen alueorganisaatiotaan voidakseen palvella asiakkaita entistä paremmin ja luodakseen edellytyksiä kestävälle kasvulle. Muutoksen tavoitteena on tehostaa toimintaa, selkeyttää liiketoimintojen vastuita ja yhtenäistää toimintamalleja. Bravida palvelee Sisä-Suomen alueella kiinteistö- ja teollisuusasiakkaita LVIS-urakoinnissa ja -huollossa sekä tarjoaa valtakunnallisia sprinkleri- ja automaatiopalveluja.
Mika Streng projektinjohtajaksi Bravidan datakeskushankkeisiin9.6.2026 08:19:43 EEST | Tiedote
Bravida Finland on nimittänyt Mika Strengin projektinjohtajaksi yhtiön valtakunnallisiin datakeskushankkeisiin.
As Oy Koivuvehkan linjasaneeraus uudistaa paritaloyhtiön talotekniikan kokonaisvaltaisesti4.6.2026 09:01:05 EEST | Tiedote
Espoon Mankkaalla sijaitsevassa As Oy Koivuvehkassa on käynnissä laaja linjasaneeraus, jossa uudistetaan taloyhtiön talotekniikka putkistoista sähköjärjestelmiin ja ilmanvaihtoon. Kyseessä on vuonna 1979 valmistunut paritalokohde, johon kuuluu yhteensä 12 rakennusta ja 24 huoneistoa. Kohteen urakoitsijana toimii Bravida Finland.
Bravida mukana mittavassa Nanunkallion kouluhankkeessa Raumalla26.5.2026 08:50:50 EEST | Tiedote
Raumalle Nanunkallioon rakennetaan uusi koulu ja päiväkoti, jotka kokoavat saman katon alle alakoulun, varhaiskasvatuksen ja iltapäivätoiminnan sekä valmistuskeittiön. Bravidan Satakunnan ja Turun yksiköt toteuttavat kohteen LVI-ratkaisut. Kohteen pääurakoitsijana toimii Rakennusliike Lapti Oy, jonka kanssa Bravida on tehnyt urakasta sopimuksen. Hankkeen tilaaja on Rauman kaupunki.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme