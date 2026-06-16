Bravida Finlandille lisäurakka XTX Marketsin datakeskuskokonaisuuteen Kajaanissa.

Datakeskuskonaisuuden rakennuttaja on brittiläinen algoritmikaupan yritys XTX Markets. Sähköurakka kattaa konesalin ja prosessisähkön toteutuksen, josta Bravida on tehnyt sopimuksen hankkeen pääurakoitsijana toimivan YIT:n kanssa.

"On hienoa päästä jatkamaan yhteistyötä YIT:n ja XTX Marketsin kanssa. Ensimmäisestä datakeskuksesta kertynyt kokemus sujuvoittaa hankkeen toteutusta ja luo vahvan pohjan korkealle laadulle. Kyseessä on laaja ja vaativa hanke, jossa tiivis yhteistyö eri osapuolten välillä on avainasemassa", sanoo Bravidan Oulun sähköurakointiyksikön päällikkö Teemu Honkonen.

"Yhteistyö Bravidan kanssa on lähtenyt kampuksen toisessa datakeskuksessa erinomaisesti käyntiin. Olemme kehittäneet toimintatapojamme yhdessä, mikä auttaa varmistamaan tehokkaan toteutuksen ja korkean laadun myös asiakkaalle. Vahva kumppanuus ja yhteinen ymmärrys konesalihankkeiden erityisvaatimuksista luovat hyvän pohjan projektin onnistumiselle", sanoo YIT Datakeskukset yksikönjohtaja Janne Salmenoja.

Bravidan työt toisessa datakeskuksessa ovat jo käynnissä, ja hanke valmistuu vuonna 2027.