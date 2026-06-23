HONORin käytännönläheinen tekoäly tekee puhelimesta pitkäikäisemmän ja arjesta sujuvampaa
25.6.2026 10:01:09 EEST | Burson Finland Oy | Tiedote
HONOR Magic8 Pro on noussut maailman kärkiviisikkoon tekoälyn suorituskykyä mittaavassa testissä. Tulos korostaa yhtiön strategiaa, jossa tekoäly toimii huomaamattomana apurina käyttäjän arjessa.
HONOR Magic8 Pro on sijoittunut viiden parhaan Android-älypuhelimen joukkoon maailmanlaajuisesti tekoälyn yleistä suorituskykyä mittaavassa AnTuTu Benchmark AI v3 -rankingissa* kesäkuussa 2026. Tulos korostaa HONORin tekoälyalustan vahvuutta ja sen käytännön hyötyjä, jotka ovat jo kuluttajien saatavilla.
Tekoäly osana arkea, ei scifiä
Monille tekoäly ei ole enää futuristinen lupaus, vaan yksinkertainen arjen apuri. Esimerkiksi epätarkasta kuvasta voi luoda lyhyen videon tai luennon voi kääntää reaaliaikaisesti omalla puhelimella. Nämä toiminnot ovat helppokäyttöisiä myös niille, joilla ei ole aiempaa kokemusta tekoälystä.
Maailmanlaajuiset tutkimukset** osoittavat, että kuluttajat odottavat tekoälyltä yhä enemmän personoituja suosituksia, mutta samalla he ovat huolissaan datan käytöstä ja haluavat selkeät rajat sille, mitä digitaalinen avustaja voi tehdä.
Kuluttajalähtöinen lähestymistapa tekoälyyn
HONORin vastaus tähän on selkeä ja kuluttajakeskeinen: tekoälyn tulee olla käytännöllinen, läpinäkyvä ja suunniteltu kestämään. “Tavoitteenamme ei ole kehittää tekoälyä sen itsensä vuoksi, vaan tarkoituksenamme on kehittää tekoäly, joka tekee puhelimesta vaivihkaa älykkäämmän, henkilökohtaisemman ja kestävämmän arjessa”, sanoo HONORin tekoälyarkkitehti ja tuotepäällikkö Songjian Shi.
HONOR-laitteissa tämä näkyy yksinkertaisina ja käytännöllisinä toimintoina. Kuvan voi muuttaa videoksi tai siitä voi poistaa ylimääräisen ohikulkijan muutamalla sanalla. Erillistä sivupainiketta painamalla voi kääntää näytöllä olevan tekstin, tallentaa tärkeimmät tiedot tai säätää asetuksia ilman valikoiden selailua. Käyttäjien ei tarvitse erikseen opetella tekoälyn käyttöä, vaan monet aiemmin useita vaiheita vaatineet toiminnot hoituvat nyt huomattavasti vaivattomammin.
Tekoäly pitää puhelimen uudenveroisena pidempään
HONOR hyödyntää tekoälyä myös pidentääkseen puhelimen käyttöikää. Esimerkiksi HONOR 600 -sarjan ja HONOR Magic8 Pro -puhelimien älykäs akun ajoitus, lämmönhallinta ja suorituskyvyn optimointi auttavat ylläpitämään usean päivän akunkestoa ja sulavaa suorituskykyä satojen latauskertojen ajan. Näin laite pysyy tehokkaana ja tuntuu uudenveroiselta pidempään.
Saatavuus
Tekoälyominaisuudet ovat saatavilla HONORin uusimmissa älypuhelimissa, kuten HONOR Magic8 Pro-, HONOR 600- ja HONOR 600 Pro -malleissa. Tarkemmat hinta- ja saatavuustiedot ovat saatavilla paikallisilta jälleenmyyjiltä ja operaattoreilta.
Lisätiedot:
Pekko Honkasalo
PR Manager, HONOR Suomi
pekkohonkasalo@honor.com
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HONOR on johtava maailmanlaajuinen tekoälylaite- ja -ekosysteemiyritys. Olemme sitoutuneet mullistamaan ihmisten ja laitteiden välisen vuorovaikutuksen yhdistääksemme tekoälyekosysteemin kaikkiin kuluttajiin agenttitekoälyn aikakaudella ja tulevaisuudessa. Pyrimme ylittämään teollisuuden rajat avoimen ja saumattoman yhteistyön avulla luodaksemme arvoa jakavan ekosysteemin yhdessä alan kumppaneiden kanssa. Innovatiiviseen tuotevalikoimaan kuuluvat muun muassa tekoälypuhelimet, tietokoneet, tabletit ja puettavat älylaitteet. Tavoitteenamme on antaa jokaiselle ihmiselle mahdollisuus hyödyntää uutta älykästä maailmaa.
*Vertailun lähde: AnTuTu Benchmark AI v3, Androidin “General Model AI” -ranking, kesäkuu 2026 (Magic8 Pro maailmanlaajuisesti viiden parhaan joukossa).
**Lähde: Capgemini Research Institute, “What matters to today’s consumer 2026”, lokakuu 2025. Maailmanlaajuinen kyselytutkimus, johon osallistui 12 000 kuluttajaa 12 maassa.
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