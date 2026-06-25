Kuluttajat kesäkuussa luottavaisimpia yli neljään vuoteen

Kuluttajien arviot oman talouden nykytilasta olivat kuitenkin edelleen hyvin heikkoja. Kuluttajista 28 % arvioi kesäkuussa, että heidän oman taloutensa tila on huonompi kuin vuotta aiemmin. Edellisvuotista parempana talouttaan piti neljäsosa kuluttajista.

Sen sijaan odotukset omasta ja varsinkin Suomen taloudesta vuoden kuluttua kohenivat selvästi toukokuuhun verrattuna.

“Luottamuksen nousu perustui pääasiassa Suomen taloutta koskevien odotusten paranemiseen. Tämä oli melko ilmeistä, kun uutisissa on kerrottu vientivetoisen talouskasvun maassamme vihdoin alkaneen. Toki odotukset myös omasta taloudesta hieman kirkastuivat, mutta kaikkiaan kuluttajien luottamus on edelleen aika heikolla tasolla”, Tilastokeskuksen yliaktuaari Pertti Kangassalo sanoo.

Kesäkuussa jo runsas neljännes kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana ja enää kolmannes arvioi maamme talouden taantuvan. Oman taloutensa kohentumiseen luotti 28 % kuluttajista, ja vain 16 % pelkäsi taloutensa heikkenevän vuoden kuluessa.

Vaikka kuluttajien aikeet käyttää rahaa kestotavaroiden hankintaan seuraavan vuoden aikana lisääntyivät kesäkuussa aavistuksen, ne pysyivät melko niukkoina. 13 % kuluttajista ennakoi lisäävänsä rahankäyttöään kestokulutukseen ja 36 % puolestaan vähentävänsä sitä.

Asunnonostosuunnitelmia oli enemmän kuin toukokuussa, ja niitä oli nyt saman verran kuin pitkällä ajalla keskimäärin. Asunnon ostoa tai talon rakentamista vuoden kuluessa harkitsi 12 % kuluttajista.

“Taustalla tässä on varmaankin todellisten ostotarpeiden kasaantuminen sekä ostovoiman vahvistuminen, kun säästöjä on kertynyt, palkat nousseet ja verotus monilla keventynyt. Jarruttaviakin tekijöitä kuitenkin on, etenkin heikko työmarkkinatilanne sekä energiahintojen ja korkojen nousu”, sanoo Kangassalo.

Odotukset yleisen työttömyystilanteen kehityksestä kohenivat selvästi, mutta jäivät yhä melko heikoiksi. Vajaa puolet kuluttajista arvioi työttömyyden lisääntyvän ja viidesosa odotti, että työttömyys vähenee seuraavan vuoden aikana.

Työttömyyden tai lomautuksen uhka koettiin edelleen hyvin suureksi omalla kohdalla. Työllisistä kuluttajista ainoastaan 5 % uskoi uhan vähentyneen omalla kohdallaan ja 27 % puolestaan arvioi riskin kohonneen. Toisaalta 37 % työllisistä koki kesäkuussa, ettei heillä ole lainkaan vaaraa joutua työttömäksi tai lomautetuksi.