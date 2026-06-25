Reaaliaikainen tekoälytulkkaus sujuvoittaa palveluja Pohjanmaalla
25.6.2026 14:43:57 EEST | Österbottens välfärdsområde – Pohjanmaan hyvinvointialue | Tiedote
Pohjanmaan hyvinvointialueella on otettu käyttöön reaaliaikainen tekoälytulkkaus sosiaali- ja terveyspalveluissa. Tekoälytulkkauksen apuväline Helen toimii yli 70 kielellä ja helpottaa asiointia, parantaa palvelujen saavutettavuutta ja tukee potilasturvallisuutta.
Pohjanmaan hyvinvointialueella asuu paljon vieraskielistä väestöä ja joillakin alueilla vieraskielisten osuus on jopa yli 20 %. Taustalla vaikuttavat työperäinen maahanmuutto, kansainväliset opiskelijat sekä alueen pitkä kokemus maahanmuuttajien vastaanottamisesta.
Tekoälytulkkauksen apuväline on tällä hetkellä käytössä laajasti sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastilanteissa, kuten vastaanotoilla, ajanvarauksessa sekä hoito- ja ohjaustilanteissa. Potilasturvallisuus on parantunut erityisesti terveydenhuollon palveluissa, joissa tarkan tiedon välittymisellä on suuri merkitys oikean diagnoosin ja hoidon kannalta. Tulkkausapuväline auttaa myös vähentämään väärinymmärrysten riskiä sekä parantaa vaikeiden diagnoosien ja lääketieteellisen sanaston ymmärrettävyyttä.
Lisäksi asiakkaiden oikeudellinen asema vahvistuu, kun he saavat tarkempaa tietoa omasta hoidostaan ilman kolmatta osapuolta. Apuväline auttaa ammattilaista hallitsemaan tilanteet paremmin, jolloin työaika kohdentuu asiakastyöhön. Hyvinvointialueelle kertyy lisäksi kustannussäästöjä tulkkipalveluiden ostoista.
— Tulkkausapuväline Helen on käytössä lähes kaikissa palveluissamme tarpeen mukaan, kertoo tekoälytulkkauksen vastuuhenkilö Åsa Nyberg-Sundqvist.
Yhdenvertaisuus paranee
Tekoälytulkkaus toimii useimmissa tilanteissa ensisijaisena tulkkausratkaisuna ja siitä on apua silloin, kun yhteistä kieltä ei ole. Hyvinvointialueen viralliset palvelukielet ovat edelleen ruotsi ja suomi. Vieraskielisten asiakkaiden ja potilaiden yhdenvertaisuus paranee, kun tulkkipalvelua ei tarvitse tilata erikseen eikä aikatauluja sovittaa, ja samalla palveluiden läpimenoaika lyhenee. Lisäksi asiakas voi tulla palveluihin yksin, sillä pystymme kommunikoimaan yli 70 kielellä.
Asiakkaan kokema yksityisyys paranee erityisesti tilanteissa, joissa käsitellään arkaluontoisia asioita tai asiakas on muuten haavoittuvassa asemassa. Keskustelu voidaan käydä luottamuksellisesti ammattilaisen ja asiakkaan kesken ilman kolmatta osapuolta.
— Olemme saaneet asiakkailta ja henkilökunnalta positiivista palautetta, ja apuväline on toiminut hyvin, kertoo tekoälytulkkauksen vastuuhenkilö Tiia Krooks.
Pohjanmaan hyvinvointialue toteutti tekoälytulkkauksen kokeilun palveluissaan STM:n pilottihankkeena osana sote-tekoälyn ekosysteemiä vuonna 2025. Saaduista kokemuksista on hyötyä jatkokehityksessä ja tekoälytulkkauksen liittämisessä muihin järjestelmiin.
— Apuvälinettä on käytetty myös laajalti muissa maissa, ja käyttökokemukset ovat olleet positiivisia. Pohjanmaan hyvinvointialue on ensimmäinen hyvinvointialue Suomessa, jolla tulkkausapuväline Helen on käytössä, kertoo Krooks.
Yhteyshenkilöt
Tiia Krookstekoälytulkkauksen vastuuhenkilöPuh:040 595 8939tiia.krooks@ovph.fi
Åsa Nyberg-Sundqvisttekoälytulkkauksen vastuuhenkilöPuh:040 158 2479asa.nyberg-sundqvist@ovph.fi
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