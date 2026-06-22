Pirkanmaan päivystysavun takaisinsoitossa oli häiriöitä 5.5.–22.6.
25.6.2026 15:22:47 EEST | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote
Osa 5.5.–22.6.2026 Pirkanmaan hyvinvointialueen päivystysapuun 116117 jätetyistä takaisinsoittopyynnöistä ei ole tallentunut. Tämän takia kaikille päivystysapuun soittaneista ei ole soitettu takaisin.
Teknisistä häiriöistä johtunut vikatilanne on korjattu 22.6.2026, ja takaisinsoittopalvelu toimii nyt normaalisti. Jos takaisinsoittoa ei tule, kannattaa soittaa uudestaan päivystysapuun. Pahoittelemme häiriöistä aiheutunutta haittaa.
Yhteyshenkilöt
Markkinen MarkusSairaalainsinööri, tietohallintoPuh:040 578 5800markus.markkinen@pirha.fi
Pirkanmaan hyvinvointialue
Me hoidamme – tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000, ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.
Lisätietoja pirha.fi.
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