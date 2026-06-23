Tuntuuko elämä uuvuttavalta? Ratkaisu voi löytyä motivaatiotuntemuksesta
26.6.2026 10:24:22 EEST | Like Kustannus | Tiedote
Palkittujen motivaatiovalmentajien Marjaana Herlevin ja Leena Ståhlbergin uutuusteos Tunnista motiivisi auttaa ymmärtämään, minkälaiset asiat ruokkivat jokaisen yksilöllistä motivaatiota ja tekevät elämästä mielekkään.
Tunnista vahvuutesi, hyödynnä heikkoutesi ja löydä oma polkusi. Suomen johtavien motivaatiovalmentajien inspiroiva opas auttaa ymmärtämään, mikä sinua motivoi, ja antaa itsevarmuutta tehdä omannäköisiä elämänvalintoja ilman turhaa ristiriitaa ja turhautumista.
Marjaana Herlevin ja Leena Ståhlbergin uutuuskirja johdattaa motiivien maailmaan Steven Reissin motivaatioteorian kautta. Lukija pääsee pohtimaan, miten 16 eri perusmotiivia näkyvät hänessä. Näin piirtyy oma motivaatiokartta, jonka avulla voi tehdä parempia, omaa hyvinvointia tukevia valintoja sekä kotona että töissä.
Kirja antaa runsaasti konkreettisia vinkkejä, miten yksilöllistä motivaatiotietoutta voi hyödyntää erilaisissa elämäntilanteissa: lastenkasvatuksessa, johtotehtävissä tai rekrytoinneissa, työttömänä tai vaikkapa eläkeläisenä. Se antaa myös ymmärrystä muiden ihmisten kanssa toimimiseen.
Marjaana Herlevi ja Leena Ståhlberg ovat kasvatustieteilijöitä, kokeneita opinto- ja uraohjaajia, palkittuja motivaatiovalmentajia sekä muutos- ja työhyvinvointivalmentajia. He ovat vuosia auttaneet yksilöitä, tiimejä ja työyhteisöjä hyödyntämään motivaatiotietoutta elämänvalinnoissa, arjessa ja työelämässä.
“Ihmiset ovat itsekin usein yllättyneet siitä, kuinka konkreettisesti jokin heidän käyttäytymisensä tai toimintatapansa on ilmentänyt jotakin tiettyä motiivia. He eivät vain ole ennen motivaatiotietouteen tutustumista ymmärtäneet tarkastella asiaa motiivien näkökulmasta”, tekijät toteavat.
Tunnista motiivisi – Energiaa elämään, viisautta valintoihin ilmestyy painettuna, e-kirjana sekä Leena Nuora lukemana äänikirjana. Teos on arvostelu- ja käsittelyvapaa 5.8.
Haastattelupyynnöt, pdf-vedokset ja arvostelukappaleet: adele.couavoux@like.fi
Yhteyshenkilöt
Adèle CouavouxMarkkinointi- ja viestintäpäällikkö
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