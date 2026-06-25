Uusiutuvan energian nopea kasvu kuormittaa luontoa – tutkijat ehdottavat tarkempaa sijainninohjausta

Tutkimuksen keskeinen havainto on, että hankkeiden yhteisvaikutuksia ei tarkastella riittävän kokonaisvaltaisesti. Tällä hetkellä mikään yksittäinen toimija ei hallitse tuuli- ja aurinkovoimahankkeiden kokonaiskuvaa, mikä vaikeuttaa aiheutettavien haittojen ennakointia ja hillitsemistä.

Voimaloiden sijoittelua ohjattava tarkemmin

Tutkijoiden haastattelemat maankäytön suunnittelun ja voimalaprojektien suunnittelun asiantuntijat pitävät ongelmallisena erityisesti sitä, että hankkeita tarkastellaan pääasiassa yksittäin. Hankekohtainen selvitystyö on kasvanut raskaaksi, ja samalla kokonaisvaikutusten ymmärrys jää puutteelliseksi.

Julkaisun kirjoittajat korostavat tarvetta siirtyä strategisempaan suunnitteluun. Keskeistä olisi ohjata tuuli- ja aurinkovoimahankkeiden sijainteja nykyistä kestävämmällä tavalla, perustuen ajantasaiseen tietoon luonnon tilasta.

”Nopea energiamurros on lisännyt strategisen alueidenkäytön suunnittelun tarpeita tavalla, jolle ei löydy vertailukohtaa menneiltä vuosikymmeniltä. Kyseessä on poikkeuksellinen suunnitteluhaaste, joka edellyttää ekologisesti perusteltua sijainninohjausta,” painottaa erikoistutkija Jonne Hytönen Suomen ympäristökeskuksesta.

Yksi keskeinen puute liittyy ekologiseen kytkeytyneisyyteen ja niin sanottuihin ekologisiin käytäviin. Näiden merkityksestä tuuli- ja aurinkovoiman suunnittelussa kaivataan lisää tutkimustietoa, joka olisi helposti hyödynnettävissä yrityksissä ja julkishallinnossa.

”Käytännön suunnittelua tukevan tiedon saatavuutta tulisi parantaa. Selkeästi julkaistu tieto ohjaisi asiantuntijatyötä ja helpottaisi suunnitteluratkaisujen tekemistä kestävällä tavalla,” toteaa yliopistotutkija Tuulia Puustinen Itä-Suomen yliopistosta.

Suosituksia lainsäädäntöön ja kaavoitukseen

Julkaisussa esitetään 12 politiikkasuositusta energiasiirtymän ekologisten haittojen hillitsemiseksi. Suosituksissa korostuvat keinot, joilla voidaan ohjata hankkeiden sijaintien valikoitumista eri tavoin:

Maakuntakaavoituksen rooli tulisi säilyttää keskeisenä välineenä hankkeiden yhteisvaikutusten hallinnassa.

Kaavojen ekologisia vaatimuksia tulisi tiukentaa erityisesti ekologisen kytkeytyneisyyden turvaamiseksi.

Kansallisiin energiastrategioihin on kirjattava selkeä linjaus luontokadon torjumisesta.

Tutkimus pohjautuu laajaan asiantuntija-aineistoon

Tutkimus perustuu laajaan asiantuntija-aineistoon, jossa on hyödynnetty yli 50 suunnittelun asiantuntijan haastattelua eri puolilta Suomea sekä useiden tutkimushankkeiden tuloksia. Aineisto tarjoaa kattavan kuvan nykyisten suunnittelukäytäntöjen haasteista ja kehittämistarpeista.

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