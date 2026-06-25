Uusiutuvan energian nopea kasvu kuormittaa luontoa – tutkijat ehdottavat tarkempaa sijainninohjausta
29.6.2026 07:05:00 EEST | Jyväskylän yliopisto | Tiedote
Suomessa nopeasti kasvanut tuuli- ja aurinkovoiman tuotanto vaikuttaa merkittävästi sekä ympäristöön että ihmisiin, osoittaa tuore Jyväskylän yliopiston Resurssiviisausyhteisö JYU.Wisdomin Wisdom Letters -julkaisusarjassa ilmestynyt vertaisarvioitu artikkeli. Vaikka yksittäisiä hankkeita tarkastellaan yksityiskohtaisesti, eivät nykyiset suunnittelu- ja arviointikäytännöt riitä niiden yhteisvaikutusten hallintaan. Politiikkasuosituksia sisältävän julkaisun ovat laatineet neljä tutkijaa Suomen ympäristökeskuksesta, Itä-Suomen yliopistosta ja Turun yliopistosta.
Tutkimuksen keskeinen havainto on, että hankkeiden yhteisvaikutuksia ei tarkastella riittävän kokonaisvaltaisesti. Tällä hetkellä mikään yksittäinen toimija ei hallitse tuuli- ja aurinkovoimahankkeiden kokonaiskuvaa, mikä vaikeuttaa aiheutettavien haittojen ennakointia ja hillitsemistä.
Voimaloiden sijoittelua ohjattava tarkemmin
Tutkijoiden haastattelemat maankäytön suunnittelun ja voimalaprojektien suunnittelun asiantuntijat pitävät ongelmallisena erityisesti sitä, että hankkeita tarkastellaan pääasiassa yksittäin. Hankekohtainen selvitystyö on kasvanut raskaaksi, ja samalla kokonaisvaikutusten ymmärrys jää puutteelliseksi.
Julkaisun kirjoittajat korostavat tarvetta siirtyä strategisempaan suunnitteluun. Keskeistä olisi ohjata tuuli- ja aurinkovoimahankkeiden sijainteja nykyistä kestävämmällä tavalla, perustuen ajantasaiseen tietoon luonnon tilasta.
”Nopea energiamurros on lisännyt strategisen alueidenkäytön suunnittelun tarpeita tavalla, jolle ei löydy vertailukohtaa menneiltä vuosikymmeniltä. Kyseessä on poikkeuksellinen suunnitteluhaaste, joka edellyttää ekologisesti perusteltua sijainninohjausta,” painottaa erikoistutkija Jonne Hytönen Suomen ympäristökeskuksesta.
Yksi keskeinen puute liittyy ekologiseen kytkeytyneisyyteen ja niin sanottuihin ekologisiin käytäviin. Näiden merkityksestä tuuli- ja aurinkovoiman suunnittelussa kaivataan lisää tutkimustietoa, joka olisi helposti hyödynnettävissä yrityksissä ja julkishallinnossa.
”Käytännön suunnittelua tukevan tiedon saatavuutta tulisi parantaa. Selkeästi julkaistu tieto ohjaisi asiantuntijatyötä ja helpottaisi suunnitteluratkaisujen tekemistä kestävällä tavalla,” toteaa yliopistotutkija Tuulia Puustinen Itä-Suomen yliopistosta.
Suosituksia lainsäädäntöön ja kaavoitukseen
Julkaisussa esitetään 12 politiikkasuositusta energiasiirtymän ekologisten haittojen hillitsemiseksi. Suosituksissa korostuvat keinot, joilla voidaan ohjata hankkeiden sijaintien valikoitumista eri tavoin:
- Maakuntakaavoituksen rooli tulisi säilyttää keskeisenä välineenä hankkeiden yhteisvaikutusten hallinnassa.
- Kaavojen ekologisia vaatimuksia tulisi tiukentaa erityisesti ekologisen kytkeytyneisyyden turvaamiseksi.
- Kansallisiin energiastrategioihin on kirjattava selkeä linjaus luontokadon torjumisesta.
Tutkimus pohjautuu laajaan asiantuntija-aineistoon
Tutkimus perustuu laajaan asiantuntija-aineistoon, jossa on hyödynnetty yli 50 suunnittelun asiantuntijan haastattelua eri puolilta Suomea sekä useiden tutkimushankkeiden tuloksia. Aineisto tarjoaa kattavan kuvan nykyisten suunnittelukäytäntöjen haasteista ja kehittämistarpeista.
Lisätietoa:
- Wisdom Letters julkaisu ja suositukset: “Ekologinen energiasiirtymä: Suosituksia kestävämpään tuuli- ja aurinkovoiman suunnitteluun” löytyy osoitteesta: https://doi.org/10.17011/wl/16
- Wisdom Letters on Jyväskylän yliopiston Resurssiviisausyhteisö JYU.Wisdomin vertaisarvioitu, avoin verkkojulkaisu, jossa julkaistaan korkeatasoiseen tieteelliseen tutkimukseen perustuvia artikkeleita erilaisissa kestävään kehitykseen, kestävyysmurrokseen ja planetaariseen hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä. Julkaisuissa esitetään toimintasuosituksia, joita voidaan hyödyntää päätöksenteossa ja sivistystyössä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Erikoistutkija Jonne Hytönen, +358 29 525 1230, jonne.hytonen@syke.fi
Yliopistotutkija Tuulia Puustinen, +358 50 565 0651, tuulia.puustinen@uef.fi
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