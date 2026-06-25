Sastamalan psykiatrian osastojen toiminta siirtyy Tays Keskussairaalaan
26.6.2026 13:47:27 EEST | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote
Sastamalan psykiatrian osaston ja viikko-osaston toiminta siirretään lähikuukausina Tays Keskussairaalaan Sastamalan psykiatripulan vuoksi.
Arkisin toimivan psykiatrian viikko-osaston toiminta siirretään 1. elokuuta alkaen. Psykiatrian vuodeosaston potilaspaikkojen määrää lasketaan heinäkuun alusta alkaen vähitellen ja potilaat siirretään Tays Keskussairaalan aikuispsykiatrian T-rakennuksen vuodeosastoille syyskuun alkuun mennessä. Potilaat hoidetaan T-rakennuksen osastojen lisäpaikoilla, kunnes pysyvämpi tilaratkaisu Tays Keskussairaalan alueelta järjestyy.
– Muutos toteutetaan potilasturvallisuus edellä. Pystymme hoitamaan potilaat Sastamalassa turvallisesti siirtoon asti ja varmistamme, että resurssit riittävät kasvavan potilasmäärän hoitoon myös T-rakennuksessa, psykiatrian toimialuejohtaja Lumikukka Socada kertoo.
Osastojen henkilöstö saa esittää toiveita tulevasta työpisteestään muutoksen yhteydessä. Aiheesta järjestettiin henkilöstölle infotilaisuus 26. kesäkuuta. Osastojen siirrosta käytiin yhteistoimintaneuvottelut vuonna 2024.
Muutos koskee vain Sastamalassa toimivia psykiatrian osastoja, eikä sillä ole vaikutusta Sastamalan psykiatrian poliklinikan toimintaan.
Yhteyshenkilöt
Lumikukka SocadaToimialuejohtajaPirkanmaan hyvinvointialuePuh:0444722574lumikukka.socada@pirha.fi
Pirkanmaan hyvinvointialue
Me hoidamme – tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000, ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.
Lisätietoja pirha.fi.
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