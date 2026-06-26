Poikkeuksellisen laaja mittauskampanja tutki radio- ja tutkasignaalien etenemistä Saaristomerellä
26.6.2026 15:08:04 EEST | Ilmatieteen laitos | Tiedote
Saaristomerellä toteutettiin alkukesällä yksi maailman laajimmista merialueen sähkömagneettisten signaalien etenemiseen liittyvistä mittauskampanjoista. Euroopan puolustusrahaston rahoittamassa FESPAN-hankkeessa kerätty aineisto auttaa parantamaan radio- ja tutkasignaalien etenemisen ennustamista puolustus- ja siviilisovelluksissa.
Ilmatieteen laitoksen johtamaan mittauskampanjaan ja sen valmisteluun osallistui yli 60 eri alojen asiantuntijaa Ilmatieteen laitokselta, Norjan, Ruotsin ja Suomen puolustusvoimien tutkimuslaitoksista, Merivoimista, Varsovan teknillisestä yliopistosta ja VTT:ltä. Yrityssektorilta mukana kampanjassa olivat suomalainen Skyfora Oy ja ruotsalainen Qamcom Research & Technology AB.
Havaintojen tavoitteena on parantaa kykyä seurata ja ennustaa, miten radio- ja tutkasignaalit etenevät ilmakehässä. Tuloksia voidaan hyödyntää laajalla taajuuskaistalla kaikissa sähkömagneettisen spektrin alueella toimivissa sotilas- ja siviilisovelluksissa mukaan lukien droonien käyttö ja torjunta.
Kuukauden kestäneessä mittauskampanjassa hyödynnettiin Utön ilmakehän ja merentutkimusaseman kattavia havaintoja, joita laajennettiin erilaisilla autonomisilla alustoilla, drooneilla, luotauspalloilla, veneillä, tutkilla ja satelliiteista tehdyillä mittauksilla sekä meren-, ilmakehän ja lähiavaruuden olosuhteita kuvaavilla malleilla.
“Kampanja onnistui hyvin. Lähes kaikki suunnitellut mittaukset onnistuivat, ja niiden avulla on mahdollista parantaa sekä signaalinkulkumalleja että merialueiden signaalinkulkuennusteiden tarkkuutta”, sanoo mittauskampanjaa johtanut Lauri Laakso Ilmatieteen laitokselta.
FESPAN (Forecasting Electromagnetic Signal Propagation Anomalies) on Suomen johtama, VTT:n koordinoima hanke, jonka avulla pystytään parantamaan tietoa sähkömagneettisen spektrin alueen toimintaolosuhteista puolustussektorin tarpeisiin. Hanketta rahoittaa Euroopan puolustusrahasto, ja sen budjetti on noin 22 miljoonaa euroa. Ilmatieteen laitos koordinoi hankkeessa mm. ympäri Euroopan maa- ja merialueita vuosina 2025–2027 tehtäviä kokeellisia mittauskampanjoita sekä meren- ja ilmakehän olosuhteiden mallinnusta.
Tämä työ on saanut rahoitusta Euroopan puolustusrahastosta (European Defence Fund, EDF) avustussopimuksen FESPAN nro 101167641 mukaisesti. Työ on toteutettu Euroopan unionin rahoituksella. Esitetyt näkemykset ja mielipiteet ovat yksinomaan kirjoittajien omia eivätkä välttämättä vastaa Euroopan unionin tai Euroopan komission kantaa. Euroopan unioni tai rahoituksen myöntänyt viranomainen eivät ole vastuussa niistä.
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Yhteyshenkilöt
Johtava tutkija Lauri Laakso, Ilmatieteen laitos, p. 029 539 2064
Sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@fmi.fi.
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Ilmatieteen laitos havainnoi ja tutkii ilmakehää, lähiavaruutta ja meriä. Lisäksi se tuottaa palveluita säästä, merestä, ilmastosta, ilmanlaadusta ja lähiavaruudesta yleisen turvallisuuden, elinkeinoelämän ja kansalaisten tarpeisiin. Osoitteessa ilmatieteenlaitos.fi voit tutustua meihin paremmin.
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