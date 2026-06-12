Kangaslammin Sale pystyy jatkamaan hybridimyymälänä
26.6.2026 17:00:00 EEST | Osuuskauppa PeeÄssä | Tiedote
Alkoholilain uudistus mahdollistaa itsepalvelun jatkumisen Kangaslammin Salessa
Toukokuussa 2026 Kangalasmmin Sale joutui lopettamaan hybridimyymälätoiminnan ja sitä myötä asiakkaiden itsepalvelumahdollisuuden. Hybridimyymälän toimintaperiaate oli, että ostoksia pystyi tekemään myös yöaikaan tunnistautumalla kauppaan pankkikortilla.
Taustalla oli aluehallintoviraston päätös, jossa todettiin, että kaupalla ei voi olla itsepalvelumahdollisuutta, jos alkoholia voi ostaa henkilökunnan palveluaikana. Tämä siitä huolimatta, vaikka tuotteet ovat itsepalveluaukioloaikojen aikana lukkojen takana.
23.6.2026 eduskunnassa hyväksytty uusi alkoholilaki mahdollistaa jatkossa hybridimyymälätoiminnan. Kangaslammin asukkaat ja kesän mökkiläiset pääsevät jälleen 3.1.2027 alkaen käyttämään kauppaansa itsepalveluna. Laissa on kuuden kuukauden siirtymäaika ennen uudistuksen lainvoimaisuutta.
– Hybridimyymälä on ollut PeeÄssälle ja sitä myötä koko S-ryhmälle tärkeä hanke, kun mietitään kauppojen toimintaa tulevaisuudessa harvaanasutuilla alueilla. Kokemuksemme perusteella asiakasomistajamme Kangaslammilla ovat olleet tyytyväisiä hybridimyymälään, kertoo PeeÄssän kenttäpäällikkö Jetta Pöyhönen.
Pöyhönen korostaa, että taustalla vaikuttaa periaate pystyä tarjoamaan asiakasomistajille palvelut kannattavasti.
– Olimme ensimmäisenä kokeilemassa tällaista uutta kaupan konseptia Suomessa. Olen tosi tyytyväinen, että rohkenimme haastaa alkoholilakia, sillä onnistuimme raivaamaan tietä kaupanpalveluiden säilymiseen tulevaisuudessa myös maaseudulla.
Alueellisen ja valtakunnallisen vaikutuksen perään kuuluttaa myös PeeÄssän vähittäiskaupan toimialajohtaja Jouni Ruotsalainen.
– PeeÄssä on tässä tapauksessa tehnyt ison työn, kun ajatellaan kauppojen tulevaisuutta harvaanasutuilla seuduilla Suomessa. Päätös on tietenkin tässä hetkessä iloinen uutinen Kangaslammin asukkaille ja kesäajan mökkiläisille. Mutta isossa mittakaavassa lakiuudistuksesta tulevat hyötymään kaikki päivittäistavarakaupanalalla toimivat yritykset.
Yhteyshenkilöt
Jouni Ruotsalainentoimialajohtaja
Vähittäiskauppa
Jetta PöyhönenKenttäpäällikköPuh:050 401 8798jetta.poyhonen@sok.fi
Kuvat
Osuuskauppa PeeÄssä
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