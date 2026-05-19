Osaavalla ja aktiivisella omistamisella kasvua, uudistumista ja vaurautta Suomeen

Yhdistys esittää kuusi ratkaisua Suomen kasvun vauhdittamiseksi. Ratkaisuiden kautta varmistetaan, että pääoma, osaaminen ja aktiivinen omistajuus liikkuvat tehokkaasti yritysten koko elinkaaren ajan. Ketjun on toimittava rahoituksen keräämisestä sijoituksiin, yritysten kehittämiseen sekä yrityskauppoihin ja listautumisiin asti.

"Suomen talous tarvitsee kasvua, investointeja ja uudistumista. Pääomasijoittajat tuovat yrityksiin rahoituksen lisäksi osaamista, aktiivista omistajuutta ja verkostoja, joiden avulla rakennetaan kansainvälistä kasvua. Nyt on varmistettava, ettei Suomi itse aseta tarpeettomia esteitä kasvun edellyttämälle rahoitukselle”, sanoo Pääomasijoittajat ry:n toimitusjohtaja Anne Horttanainen.

Pääomasijoittajat ry:n kuusi ratkaisua ovat:

Poistetaan rakenteelliset esteet kansainväliseltä varainkeruulta suomalaisiin pääomasijoitusrahastoihin.

Mahdollistetaan kotimaisen pitkäjänteisen pääoman tehokas käyttö rahastojen kasvattamiseksi kansainväliseen mittakaavaan.

Varmistetaan viranomaistoiminnan ennakoitavuus ja oikeasuhtaisuus kasvun ja investointien tukena.

Poistetaan verotukselliset esteet investoinneilta, yritysjärjestelyiltä ja omistajuuden kehittymiseltä.

Selkeytetään ja vakautetaan valtion rooli pääomasijoitusmarkkinalla.

Varmistetaan sujuvat ja ennakoitavat yrityskauppa- ja listautumismarkkinat.

Pääomasijoittaminen on yksi Suomen tärkeimmistä kasvurahoituksen lähteistä

Suomen tulee olla avoin, ennakoitava ja kilpailukykyinen sijaintipaikka rahastoille, investoinneille ja kasvulle. Tämä edellyttää kilpailukykyisiä rahastorakenteita, verotuksen ennakoitavuutta, sujuvaa viranomaistoimintaa sekä selkeitä pelisääntöjä valtion roolille markkinalla.

"Kyse ei ole toimialan erityiseduista vaan Suomen kasvuedellytyksistä. Jos suomalaiset rahastot jäävät liian pieniksi tai kansainvälinen varainkeruu on hallinnollisesti raskaampaa kuin verrokkimaissa, yritykset siirtyvät liian aikaisin ulkomaiseen omistukseen. Suomen pitää pystyä tarjoamaan kasvulle kotimainen vaihtoehto", Horttanainen jatkaa.

Toimiva pääomamarkkina vahvistaa koko kansantaloutta. Kun yritysten arvo kasvaa ja pääoma vapautuu uusiin investointeihin, vaikutukset näkyvät uusina työpaikkoina, kasvavana vientinä, korkeampana tuottavuutena ja vahvempana julkisen talouden rahoituspohjana.

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