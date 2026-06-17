Rantajamit tuo Aurlahteen kesän ykköstähdet ja koko perheen Nuorisopäivän
29.6.2026 14:00:00 EEST | Suur-Seudun Osuuskauppa SSO | Tiedote
Aurlahden kesäillat täyttyvät taas iloisista festarikävijöistä, kun perinteiset Rantajamit järjestetään 2.–4.7. Lohjan keskustan tuntumassa. Kauniissa järvimiljöössä järjestettävä festivaali on vakiinnuttanut paikkansa yhtenä kesän suosituimmista tapahtumista läntisellä Uudellamaalla. Tänäkään vuonna artistikattaus ei petä, vaan luvassa on jälleen Suomen ykköstähtiä torstaista lauantaihin.
Paluun Rantajamien ohjelmaan tekee asiakkaiden kovasti toivoma Nuorisopäivä. Tänä vuonna lauantaiaamupäivä on varattu koko perheen yhteiselle hauskanpidolle, kun tähtiartistit Hugo ja Sara Bee esiintyvät ikärajattomassa päivätapahtumassa.
– Saimme runsaasti asiakastoiveita siitä, että Rantajameille voisi tulla koko perheen voimin. On ilo saada toteuttaa nämä toiveet ja mahdollistaa nuoremmillekin Jamittajille iloinen ja menevä festarikokemus, kertoo projektipäällikkö Elina Pakkanen tyytyväisenä.
Kolme päivää tähtiesiintyjiä ja kesäistä festaritunnelmaa
Torstaina päälavalla Jamiyleisöä viihdyttävät muun muassa Viivi ja Kuumaa, perjantaina taas nautitaan esimerkiksi Popedasta ja Haloo Helsingistä, ja lauantaina muun muassa Karri Koira sekä Nylon Beat nostavat yleisön kädet ilmaan. Lisäksi joka päivä rantalavalla esiintyvät DJ:t pitävät tunnelman korkealla lämpimissä kesäilloissa.
Ohjelma: (koko ohjelma: rantajamit.fi)
Torstai 2.7.
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klo 16.30 Ellimei
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klo 18.30 ANI
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klo 21 VIIVI
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klo 23 KUUMAA
Perjantai 3.7.
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klo 16.30 Samuli Putro
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klo 18.30 Portion Boys
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klo 20.45 Popeda
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klo 22.45 Haloo Helsinki!
Lauantai 4.7.
Nuorisopäivä: klo 12 Hugo, klo 13.45 Sara Bee
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klo 16.30 Sara Bee
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klo 18.15 Ressu Redford
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klo 21 Karri Koira
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klo 23 Nylon Beat
– Odotan ennen kaikkea leppoisaa Jamitunnelmaa, joka ei petä koskaan. Rantajamit ovat monen suosikkifestarit siksi, että siellä saa nauttia hyvistä esiintyjistä ilman suurten festarien ruuhkaa ja härdelliä. Ja hei, jos haluaa välttää jonottamisenJamialueen porteilla, kannattaa saapua paikalle ruuhka-ajan klo 18–20 ulkopuolella, vinkkaa Pakkanen.
Huippuartistien lisäksi Jamikansasta pitävät huolta muun muassa lukuisat ruokakojut runsaine herkkuineen. Rantajamien alue on avoinna tapahtumapäivinä klo 16–00.30, Nuorisopäivän tapahtumassa 4.7. klo 11.30–15. Ilmaiset festaribussit kuljettavat Jamittajia pois festarialueelta Muijalan, Virkkalan ja Gunnarlan suuntaan joka päivä tapahtuman päätyttyä. Lisätietoja löydät nettisivuilta rantajamit.fi.
Lippuja myy lippu.fi
Lisätietoja: projektipäällikkö Elina Pakkanen p. 044 770 5400
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Suur-Seudun Osuuskauppa SSO on läntisellä Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa kahdeksan kunnan alueella toimiva, paikallisten ihmisten omistama kasvava alueosuuskauppa. SSO:n toiminnan tarkoituksena on tuottaa palveluja ja etuja yli 72 000 asiakasomistajalleen. SSO:n tavoitteena on pysyä kehityksen kärjessä kaikilla toimialoillaan: market- ja tavaratalokaupassa, liikennekaupassa, matkailu- ja ravitsemiskaupassa sekä autokaupassa.
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