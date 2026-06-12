Kotitalouslainojen korot nousivat toukokuussa 2026

Suomalaisilla kotitalouksilla oli toukokuun 2026 lopussa Suomessa toimivien pankkien myöntämiä lainoja 140,6 mrd. euroa. Lainakannan keskikorko oli 3,40 %. Lainakannan keskikorko on noussut kolmen peräkkäisen kuukauden ajan ja oli viimeksi tätä korkeampi vuoden 2025 heinäkuussa.

Lainakannan keskikorkoon vaikuttaa markkinakorkojen nousu. Keskikorkoa nostavat sekä uusien lainojen nousseet korot että vanhojen, vaihtuvakorkoisten lainojen korontarkistukset. Uusien nostettujen kotitalouslainojen 1 keskikorko oli 3,91 % toukokuussa 2026, mikä oli 0,37 prosenttiyksikköä enemmän kuin edellisvuoden toukokuussa. Kotitalouksien pankkilainoista 89 % oli sidottu euriborkorkoihin toukokuun 2026 lopussa. Pankkien omiin viitekorkoihin oli sidottuna vajaa 3 % lainoista, ja kiinteäkorkoisia lainoja oli hieman yli 7 %.

Asuntolainakannasta oli toukokuun 2026 lopussa euriborsidonnaisia lainoja 95 % ja kiinteäkorkoisia lainoja hieman alle 4 %. Sijoitusasuntolainat ovat hieman useammin sidottu euriborkorkoihin kuin omistusasuntolainat. Omistusasuntolainoissa kiinteäkorkoisten ja pankkien omiin viitekorkoihin sidottujen lainojen osuus on hieman suurempi kuin sijoitusasuntolainoissa. Uusista asuntolainanostoista on ollut kiinteäkorkoisia lähes 6 % tammi-toukokuussa 2026. Osuus on ollut viimeksi suurempi vastaavana aikana vuonna 2013. Uusien kiinteäkorkoisten asuntolainojen korko on myös noussut kolmen edelliskuukauden ajan ja oli 3,64 % toukokuussa 2026.

Kotitalouslainoista kulutusluotot ovat korkosidonnaisuudeltaan poikkeus, sillä niistä vain 54 % on euriborkorkoihin sidottuja. Tätä selittää erityisesti pääosin kiinteäkorkoisten ajoneuvolainojen suuri osuus. Pankkien myöntämien ajoneuvolainojen kannan keskikorko oli 4,40 % toukokuun 2026 lopussa, mikä oli lähellä kannan kahden vuoden alinta korkotasoa. Muiden kulutusluottojen kannan keskikorko nousi hieman edelliskuusta ja oli 7,66 % toukokuussa. Uusissa kulutusluottonostoissa korkotason nousu näkyy nopeammin kuin lainakannassa, mutta uusien lainojen korot olivat silti kannan keskikorkoa alempia. Uusien ajoneuvolainojen sovittu vuosikorko oli 4,08 % ja muiden kulutusluottojen 7,64 % toukokuussa 2026.

Lainat

Suomalaiset kotitaloudet nostivat toukokuussa 2026 uusia asuntolainoja 1,2 mrd. euron edestä, mikä on 100 milj. euroa vähemmän kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Uusista nostetuista asuntolainoista sijoitusasuntolainoja oli 110 milj. euroa. Uusien asuntolainojen keskikorko nousi huhtikuusta ja oli 3,17 % toukokuussa. Asuntolainakanta oli toukokuun 2026 lopussa 105,5 mrd. euroa ja asuntolainakannan vuosikasvu −0,1 %. Sijoitusasuntolainoja oli 9,2 mrd. euroa asuntolainakannasta. Suomalaisten kotitalouksien lainoista oli toukokuun lopussa kulutusluottoja 17,4 mrd. euroa ja muita lainoja 17,7 mrd. euroa.

Suomalaiset yritykset nostivat uusia lainoja toukokuussa 2,3 mrd. euron edestä, ja niistä asuntoyhteisölainoja oli 380 milj. euroa. Uusien nostettujen yrityslainojen keskikorko laski huhtikuusta ja oli 3,75 %. Suomalaisille yrityksille myönnettyjen lainojen kanta oli toukokuun lopussa 109,9 mrd. euroa, mistä asuntoyhteisöille myönnettyjä lainoja oli 46,3 mrd. euroa.

Talletukset

Suomalaisten kotitalouksien yhteenlaskettu talletuskanta oli toukokuun 2026 lopussa 118,0 mrd. euroa ja talletusten keskikorko 0,82 %. Talletuskannasta oli yön yli ‑talletuksia 72,2 mrd. euroa ja määräaikaistalletuksia 16,6 mrd. euroa. Uusia määräaikaisia talletussopimuksia suomalaiset kotitaloudet solmivat toukokuussa 1,1 mrd. euron edestä. Uusien määräaikaistalletusten keskikorko oli toukokuussa 2,48 %.

Lisätietoja antavat

Olli Tuomikoski, puh. 09 183 2925, sähköposti: olli.tuomikoski(at)bof.fi,

Markus Aaltonen, puh. 09 183 2395, sähköposti: markus.aaltonen(at)bof.fi

Seuraava raha- ja pankkitilastotiedote julkaistaan 28.7.2026 klo 10.

Tiedotteen pohjana olevat tilastoluvut ja ‑grafiikka ovat luettavissa myös Suomen Pankin verkkosivuilla osoitteessa https://www.suomenpankki.fi/fi/tilastot/.

Tilastoluvut ovat saatavilla myös rajapinnan kautta Suomen Pankin avoimen datan portaalista. Lisätietoa osoitteesta https://www.suomenpankki.fi/fi/tilastot/avoin-data/.

1 Tiedotteen uusien lainanostojen luvuissa ei ole mukana tili- ja korttiluottoja.