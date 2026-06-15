TIEDOTE: Baronan tilastot: lyhyet työvuorot lisääntyneet – ennakoi rekrytointien vilkastumista

Asian­tun­ti­ja ker­too: Näin tun­nis­tat mil­loin työn imu kään­tyy uu­pu­muk­sek­si 2.4.2026 08:00:00 EEST | Tiedote

Työelämäyhtiö Baronan hyvinvointitiimi vastaanottaa kuukausittain lähes 3 000 yhteydenottoa työntekijöiltä, joista jo noin 200 liittyy jaksamiseen, kuormitukseen tai mielenterveyteen. Uupumuksen taustalla on usein vahva työn imu ja halu tehdä oma työnsä hyvin. Missä vaiheessa innostus alkaa kääntyä itseään vastaan? Barona kokosi käytännön havaintojensa pohjalta merkit, joista työn imun muuttumisen kuormitukseksi voi tunnistaa ajoissa. Työn imu kuvaa tilaa, jossa työ tuntuu merkitykselliseltä, siihen uppoutuu helposti ja energiaa riittää tekemiseen. Se on työhyvinvoinnin kannalta arvokas voimavara. Samaan aikaan juuri tämä innostus voi kuitenkin hämärtää rajoja työn ja palautumisen välillä. “Työn imu ei itsessään ole ongelma, päinvastoin. Haaste syntyy silloin, kun palautumiselle ei jää tilaa tai rajoja ei enää huomata. Kuormitus ei synny kerralla, vaan kasautuu huomaamatta pienistä toistuvista asioista. Yksi työviesti illalla ei vielä soita hälytyskelloa, mutta jos siitä tulee tapa, pa