TIEDOTE: Baronan tilastot: lyhyet työvuorot lisääntyneet – ennakoi rekrytointien vilkastumista
1.7.2026 08:15:00 EEST | Barona | Tiedote
Työelämäyhtiö Baronan tilastojen mukaan Suomen yrityskentän työvoimatarpeet ovat lisääntyneet alkuvuoden aikana. Yritysten lyhyiden työvuorojen tarve ylitti toukokuussa edellisen vuoden vastaavan ajanjakson tason, ensimmäistä kertaa yli kahteen vuoteen.
Tiedotusvälineille 1.7.2026
Työelämäyhtiö Baronan tilastojen mukaan Suomen yrityskentän työvoimatarpeet ovat lisääntyneet alkuvuoden aikana. Yritysten lyhyiden työvuorojen tarve ylitti toukokuussa edellisen vuoden vastaavan ajanjakson tason, ensimmäistä kertaa yli kahteen vuoteen.
Tiedot perustuvat Baronan Työelämän barometriin. Kuukausittain päivittyvä barometri tarjoaa ajankohtaisen näkymän suomalaisen työelämän kehitykseen ja suuntaan.
Seuraavassa kolme havaintoa Baronan alkuvuoden tilastoista.
1. Keikkatyön kysyntä kasvussa
Lyhytkestoisten työvuorojen tarjonta on kasvanut alkuvuoden aikana tasaisesti.
Tammikuussa keikkatyövuoroina tehdyt työtunnit olivat yhä 12 % viime vuoden vastaavaa ajanjaksoa perässä. Huhtikuussa keikkatyötunnit olivat enää alle prosentin jäljessä, ja toukokuussa viime vuoden taso ylittyi kuudella prosentilla. Tämä oli ensimmäinen kerta yli kahteen vuoteen, kun keikkatyön määrä ylitti edellisen vuoden tason.
“Keikkatyö on yleinen työn tekemisen muoto useilla aloilla, ja lyhyiden työvuorojen tarjonnan kehitys on varsin hyvä mittari työmarkkinoiden muutoksille. Keikkatyön kysynnän kasvu ennakoi hyvää kesäsesongille sekä pidemmässä juoksussa myös yritysten pysyvän henkilöstön rekrytointeja”, Baronan kehityspäällikkö Teemu Junkkarinen kertoo ja jatkaa:
“Suomen talouden myönteisestä kehityksestä on jo lukuisia havaintoja. Lyhyiden työvuorojen kysynnän kasvu tukee oletusta, että työllisyystilanne lähtee lähikuukausina kohenemaan.”
Keikkatyötä tehdään mm. seuraavilla aloilla: teollisuus, rakentaminen, majoitus- ja ravintola-ala, kaupan ja myynnin ala, logistiikka ja IT. Vuonna 2025 Baronalla keikkatyövuoroja teki yhteensä 6 871 työntekijää.
2. Avoimia työpaikkoja yhä niukasti työnhakijoihin nähden
Baronan alkuvuoden tilastojen mukaan avoimia työpaikkoja on edelleen niukasti tarjolla. Työpaikkoja oli tammi-toukokuussa tarjolla 15 % vähemmän kuin viime vuoden vastaavalla ajanjaksolla.
Toukokuussa uusia avoimia työpaikkoja avattiin Baronalla peräti 32 % edellistä vuotta vähemmän. Vastaavasti työvoimaviranomaisten Työmarkkinatorille ilmoitettiin 34 % vähemmän uusia avoimia työpaikkoja.
Työnhakijoille tilanne näyttäytyy kiristyneenä kilpailuna työpaikoista. Toukokuussa Baronalla oli työnhakijoita yli yhdeksän jokaista avointa työpaikkaa kohden. Viime vuoden toukokuussa vastaava luku oli alle seitsemän.
“Viime vuosien trendi on ollut, että alkuvuoden aikana ja kesää kohti mentäessä rekrytointitarpeet vähenevät. Kuitenkin paljon työllistävillä palvelualoilla, kuten majoitus- ja ravintola-alalla, avattiin alkuvuonna uusia työpaikkoja hakuun merkittävästi viime vuotta vähemmän. Toimialojen välillä on kuitenkin suuria eroja. Esimerkiksi teollisuudessa alkuvuoden suhdanne on myönteinen ja esimerkiksi toukokuussa alalla oli kauttamme yli 220 uutta työpaikkaa haussa”, Junkkarinen sanoo.
3. Työhyvinvoinnissa kohenemisen merkkejä
Baronan tilastot osoittavat työhyvinvoinnissa pientä kohentumista.
Yhtiön työntekijöillä on käytössään hyvinvointitiimi, joka tarjoaa matalan kynnyksen tukea työn ja vapaa-ajan hyvinvointihaasteisiin. Viime vuonna hyvinvointitiimi käsitteli yli 36 000 työntekijöiden yhteydenottoa.
Tammi-toukokuussa Baronan työntekijöiden hyvinvointipuheluita on ollut 20 % viime vuoden vastaavaa ajanjaksoa vähemmän. Myös yhtiön sairaspoissaoloprosentti on laskussa ja viime vuotta selkeästi matalammalla tasolla.
Vastaavasti vuodenvaihteessa toteutettu Baronan Työelämätutkimus osoitti, että vuosia jatkunut työn kuormituksen lisääntyminen kääntyi laskuun. Työelämätutkimuksen mukaan myös pitkien työpäivien tekeminen väheni. Työelämätutkimukseen vastasi yli 2 000 työssäkäyvää suomalaista.
Baronan Työelämän barometri: https://www.barona.fi/tyoelaman-barometri/
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Yhteyshenkilöt
Teemu JunkkarinenKehityspäällikköBaronaPuh:+358 50 520 7967teemu.junkkarinen@barona.fi
Riikka MantereViestintäasiantuntijaBaronaPuh:+358 50 363 3939riikka.mantere@barona.fi
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Baronasta
Barona on vuonna 1999 perustettu työelämäyhtiö ja yksi Suomen suurimmista työnantajista. Luomme tulevaisuuden kestävää työelämää yhdistämällä osaamisen, työn ja teknologian. Liikevaihtomme vuonna 2025 oli noin 355 miljoonaa euroa. Toimimme Suomessa noin 30 toimipisteessä ja kansainvälisesti yhdeksässä eri maassa. Barona on osa Bravedo-yhteisöä.
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