Tropiikissa talvehtivien lintujen pesintä on heikentynyt
30.6.2026 11:34:06 EEST | Helsingin yliopisto | Tiedote
Afrikkaan talvehtimaan matkustavien lintulajien lisääntyminen on heikentynyt Euroopassa 2000-luvulla, osoittaa laaja kansainvälinen tutkimus. Elinympäristöjen parantaminen pesimäseuduilla olisi siten yhä merkittävissä määrin tarpeen.
Eläinkantojen muutokset johtuvat pohjimmiltaan siitä, selviävätkö aikuiset yksilöt hengissä ja kuinka paljon ne tuottavat jälkeläisiä. Uudessa tutkimuksessa näitä muuttujia tarkasteltiin eurooppalaisilla varpuslinnuilla, ja todettiin, että aikuisten lintujen selviytyminen talven yli ja kesän lisääntymismenestys eivät ole muuttuneet merkittävästi 2000-luvulla. Kuitenkin, kun lajeja vertailtiin muuttokäyttäytymisen mukaan, osoittautui kaukomuuttajien eli tropiikissa talvehtivien lintujen lisääntymismenestys heikentyneeksi.
– Suomessa pesivillä lajeilla, jotka muuttavat talveksi Afrikkaan, kuten esimerkiksi harvinaistuneella pajulinnulla, lisääntymismenestys on laskenut. Tutkimuksemme mukaan tämä on yleinen ilmiö myös muiden Euroopan kaukomuuttajien kohdalla, jos niitä verrataan lyhyen matkan muuttajiin tai ympäri vuoden samoilla alueilla eläviin paikkalintuihin, sanoo tutkijatohtori Inari Nousiainen Helsingin yliopiston Luonnontieteellisestä keskusmuseosta.
Suojelutoimet kohdennettava pesimäalueille
Kaukomuuttajilla pesimäkausi on muita lintuja tiukemmin aikataulutettu, sillä ne joutuvat lähtemään pesimäalueeltaan Euroopasta tiettynä ajankohtana ehtiäkseen talvehtimisalueille. Se tekee pesinnästä herkemmän häiriöille. Monilla kaukomuuttajilla kannat ovat olleet laskussa jo pitkään, ja syiksi on aiemmin epäilty muun muassa pesimäympäristöjen heikentymistä, vaarallisia muuttomatkoja ja haasteita talvehtimisalueilla. Nyt saadut tulokset viittaavat siihen, että pesimämenestyksen heikkeneminen on yksi keskeisimmistä tekijöistä, eli suojelutoimet tulisi kohdentaa nimenomaan pesimäalueille Euroopassa. Pesimäalueiden laadun heikkenemisen taustalla voi olla muuan muassa hyönteiskato, ympäristömyrkyt, pesimäpaikkojen tuhoutuminen tai kosteikkojen kuivuminen.
– Lintukantojen elvyttäminen edellyttää lajien elinympäristöjen laadun parantamista joko suojelemalla tai ennallistamalla. Tämä on osana EU:n myös biodiversiteettistrategian ja ennallistamisasetuksen tavoitteita. Näistä toimenpiteistä on hyötyä myös muulle luonnolle mukaan lukien ihmisille, sanoo yliopistotutkija ja Euroopan suojelubiologijärjestön puheenjohtaja Laura Bosco Luomuksesta.
Tutkimus perustuu ainutlaatuiseen 1,2 miljoonan linnun, 28 lintulajin ja yhdentoista Euroopan maan rengastusaineistoon 20 vuoden ajalta. Aineisto kattaa lähes 1,2 miljoonaa lintuhavaintoa.
Tutkimus on julkaistu Diversity and Distributions -lehdessä.
Alkuperäinen julkaisu
Nousiainen, I., A. Lehikoinen, M. Piha, P. Lehikoinen, R. Robinson, …, L. Bosco (2026). Long-Term Trends of Adult Survival and Productivity in European Songbirds: Role of Migration Strategy and Temperature Gradient Within Species' Ranges. Diversity and Distributions, 32, no. 5: e70197. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ddi.70197
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Inari NousiainenTutkijatohtoriLuonnontieteellinen keskusmuseo, Helsingin yliopistoinari.nousiainen@helsinki.fi
Laura BoscoYliopistotutkijaLuonnontieteellinen keskusmuseo, Helsingin yliopistolaura.bosco@helsinki.fi
Marjaana LindyViestinnän asiantuntijaHelsingin yliopisto / Viestintä ja yhteiskuntasuhteetPuh:+358 (0)50 5186195marjaana.lindy@helsinki.fi
Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus on enemmän kuin museo. Helsingin yliopistoon kuuluva Luomus ylläpitää yhtä maailman merkittävimmistä luonnontieteellisistä kokoelmista sekä tekee niihin liittyvää tutkimusta. Kokoelmiin pääsee tutustumaan kolmessa yleisökohteessa Helsingissä: Luonnontieteellisessä museossa sekä Kaisaniemen ja Kumpulan kasvitieteellisissä puutarhoissa.
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