Yrittäjät: Alustatyötä on voitava tehdä myös yrittäjänä
8.7.2026 20:43:49 EEST | Suomen Yrittäjät | Tiedote
Työ- ja elinkeinoministeriön kolmikantaisessa työryhmässä valmisteltu luonnos alustatyölaiksi on lähetetty lausuntokierrokselle tänään. Lailla pannaan täytäntöön EU:n alustatyödirektiivi. – Direktiivi ei tee alustatyöstä automaattisesti työsuhteista. Suomen Yrittäjille on tärkeää, että alustatyötä on mahdollista tehdä jatkossakin yrittäjänä, johtava asiantuntija Albert Mäkelä Suomen Yrittäjistä sanoo.
Suomen Yrittäjät jätti yhdessä Elinkeinoelämän keskusliiton kanssa mietintöön eriävän mielipiteen, sillä lakiluonnoksessa on poikettu useassa kohdassa vähimmäissääntelyn periaatteesta. Vähimmäissäätely tarkoittaa, että lakiin säädetään vain direktiivin kannalta välttämättömät velvoitteet.
– Uusien digitaalisuuteen ja tekoälyyn perustuvien liiketoimintamallien kehittämistä ei pidä rajoittaa enempää kuin mitä direktiivi edellyttää. Kaikki ylimääräinen on tarpeen jättää pois, Mäkelä sanoo.
Alustatyöllä tarkoitetaan digitaalisen, automatisoidun alusta kautta organisoitua työtä. Tyypillisiä alustayön muotoja ovat erilaiset kuljetus- ja ruokalähettipalvelut. Alustatyölaki soveltuisi kuitenkin myös muunlaiseen työhön, jota organisoidaan digitaalisella automatisoidulla järjestelmällä.
– Alustatyössä ei ole kyse yksin ruokaläheteistä. Sääntelyä ei pidä tehdä liikaa lähettitoiminnan ehdoilla, vaan siinä pitää katsoa tulevaisuuteen ja huomioida uusia työn tekemisen muotoja, Mäkelä sanoo.
Laaja työsuhdeolettama voi johtaa virheisiin
Direktiivi ei muuta työsuhteen määritelmää, mutta se edellyttää säätämään työsuhdeolettamasta, jonka mukaan alustatyötä on oletusarvoisesti pidettävä työsuhteessa tehtynä, jos työn suorittamiseen liittyy johtoa ja valvontaa. Olettaman soveltaminen tarkoittaa, että alustan olisi osoitettava, ettei kyse ole työsuhteesta. Olettamaa sovellettaisiin myös viranomaisten toiminnassa.
Suomen Yrittäjien ja Elinkeinoelämän keskusliiton eriävä mielipide kohdistui suurelta osin siihen, miten työsuhdeolettamaa sovellettaisiin. Eriävän mielipiteen mukaan esitystä olisi täydennettävä siten, ettei olettama synny minkään yksittäisen johtoa ja valvontaa osoittavan seikan perusteella.
– Myös yrittäjien välisissä työn teettämisen tilanteissa esiintyy jonkinlaista johtoa ja valvontaa. Direktiivin tarkoituksena ei kuitenkaan ole saattaa kaikkea alustatyötä työsuhteessa tehtäväksi. Alustatyötä on jatkossakin voitava tehdä myös yrittäjänä, eikä työsuhdeolettamaa pitäisi soveltaa liian laajasti, Mäkelä jatkaa.
Alustatyölaki täydentäisi työlainsäädäntöä
Alustatyölaki olisi muuta työlainsäädäntöä täydentävää sääntelyä, jota sovellettaisiin vain silloin, kun on kyse alustatyöstä. Alustatyötä tekevillä olisi työsuhdeolettaman lisäksi erityisesti alustan toimintaan ja sen tekemiin päätöksiin liittyviä tiedonsaantioikeuksia, jotka poikkeavat muusta työlainsäädännöstä.
– Sääntelyä ei pitäisi eriyttää sen mukaan, tehdäänkö työtä alustan kautta vai ei. Vaikka alustatyö poikkeaa perinteisestä tavasta tehdä työtä, alustoihin liittyvät työoikeudelliset kysymykset on mahdollista ratkaista olemassa olevan sääntelyn keinoin, Mäkelä sanoo.
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Yhteyshenkilöt
Albert Mäkeläjohtava asiantuntijaPuh:040 7760 560albert.makela@yrittajat.fi
Tietoja julkaisijasta
Suomen Yrittäjät on jäsenmäärältään elinkeinoelämän suurin keskusjärjestö, joka ajaa yrittäjien sekä pienten ja keskisuurten yritysten asiaa. Jäseniä Yrittäjien paikallisyhdistyksissä on lähes 70 000 ja toimialajärjestöissä noin 26 000. Ne työllistävät Tilastokeskuksen (2023) mukaan yrittäjät mukaan lukien noin 590 000 henkilöä ja yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 171 miljardia euroa. Yrittäjäjärjestön toiminta rakentuu 372 paikallisyhdistyksestä, 21 aluejärjestöstä ja 47 toimialajärjestöstä. Lisätietoa: www.yrittajat.fi.
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