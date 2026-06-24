ABC Keljonkankaan uusi mittarikenttä avataan 1.7. – sähkölatausasema valmistuu heinäkuun aikana

ABC Keljonkankaan piha-alueen ja liikenne-energiapalvelujen uudistus on osa laajempaa kehityshanketta, jossa liikepaikasta rakennetaan entistä monipuolisempi ja sujuvammin palveleva asiointikeskus. Liikenneaseman yhteydessä toimiva Sale korvataan uudella noin tuhannen neliömetrin S-marketilla, ravintolapalvelut uudistuvat ja alueen pysäköinti- sekä liikennejärjestelyjä parannetaan.

– ABC Keljonkankaan liikennemyymälä ja ravintolapalvelut palvelevat normaalisti koko kesän. Muutostyöt ovat mittavat ja etenevät vaiheittain, jotta asiakkaiden asiointi olisi mahdollisimman sujuvaa koko uudistuksen aikana. Liikenneaseman sisätilojen muutostyöt ajoittuvat pääosin vuodenvaihteeseen, kertoo Osuuskauppa Keskimaan liikennekaupan toimialajohtaja Heikki Tervanen.

Kesäkaudelle kokonaisuudesta valmistuvat uusi polttonestemittarikenttä ja ABC-latausasema. Uusi mittarikenttä sijoittuu tontilla aiempaa helpommin saavutettavaan paikkaan, erilleen jalankulkuliikenteestä sekä liikenneasema- ja kauppa-asioinnista.

Uudet liikenne-energiapalvelut parantavat asiointia Keljonkankaalla

Uusi ABC-mittarikenttä laajentaa Keljonkankaan polttonestevalikoimaa, kun valikoimaan tulevat uusina tuotteina muun muassa moottoripolttoöljy sekä täysin uusiutuva Nero Diesel. Uudella asemalla on kaksi jakelumittaria, ja kaikki polttonestelaadut ovat saatavilla kaikilta mittareilta.

Heinäkuun aikana Keljonkankaalle avautuu myös ABC-latausasema. Kokonaisteholtaan 1200 kilowatin sähkölatausasemalle tulee 12 dynaamisesti tehoa jakavaa suurteholatauspistettä. Kaikki latauspisteet ovat läpiajettavia. ABC-mobiilista voi tarkistaa latausasemien kulloisenkin käyttö- ja saatavuustilanteen.

– Uuden mittarikentän myötä pystymme tarjoamaan asiakkaille entistä laajemman polttonestevalikoiman. Keljonkankaan latausaseman valmistuessa suurteholatausasema löytyy kaikilta Keskimaan ABC-liikenneasemilta. Tämä parantaa palvelua erityisesti valtatie 9:n liikenteelle. Samalla piha-alueen liikennejärjestelyt selkeytyvät ja asiointi alueella sujuvoituu merkittävästi, toteaa Heikki Tervanen.

ABC Keljonkankaan uudistus etenee aikataulussa. Uuden S-marketin rakennustyöt ovat edenneet harjakorkeuteen, ja piha-aluetta viimeistellään vanhojen mittarikenttien purkamisen jälkeen.