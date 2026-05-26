Puukerrostalokohde Kirkkonummen Juhlakallio valmistui virheettömänä – rakentaja Jatke
30.6.2026 13:15:00 EEST | Jatke Oy | Tiedote
Jatkeen Kirkkonummen Vuokra-asunnot Oy:lle rakentama puukerrostalokohde on valmistunut Kirkkonummen Heikkilään. Jatke on hankkeessa päässyt hyödyntämään aktiivisesti kehittämäänsä puurakentamisen osaamista.
Jatke Uusimaan urakoima puukerrostalokohde Kirkkonummen Juhlakallio on saatettu päätökseen, ja asukkaat pääsevät muuttamaan uusiin koteihinsa 1.7.2026. Huhtikuussa 2025 alkanut rakennusurakka valmistui aikataulunsa mukaisesti ja Jatke Uusimaa luovutti kohteen rakennuttajalle virheettömänä.
Kohde pitää sisällään 42 asuntoa kahdessa eri kerrostalossa. Vuokrakotivalikoimasta löytyy kahta erilaista asuntotyyppiä: noin 50 m² kaksiota ja noin 70 m² kolmioita. Asukkaiden yhteiskäyttöön Jatke on myös rakentanut saunan ja pesulatilat. Kaikissa asunnoissa on tilavat lasitetut parvekkeet. Näyttävän kohteen arkkitehtisuunnitelmasta on vastannut Arkkitehdit a-live.
Kirkkonummen Vuokra-asunnot Oy:n rakennuttama ja Jatke Uusimaan urakoima uudiskohde sijaitsee mäen päällä, luonnonläheisellä alueella kauniin mäntymetsän keskellä. Matkaa Kirkkonummen keskustaan ei kuitenkaan ole kuin reilu kilometri. Kirkkonummen Juhlakallio täyttää valtion tukeman asuntotuotannon vaatimukset ja sen asunnot ovat suunnattu yli 55-vuotiaille vuokra-asujille.
Juhlakallion kerrostaloihin on asennettu aurinkopaneelit katoille, maalämpö sekä lattiaviilennys, joka parantaa maalämmön käytettävyyttä. Rakenteiden lämmöneristävyys on huippuluokkaa. Kirkkonummen Juhlakallion hiilijalanjälkilaskelman mukaan kohteen hiilijalanjälki on yli neljäkymmentä prosenttia alhaisempi kuin kansallinen asuinkerrostaloille asetettu raja-arvo. Puurakentaminen sitoo hiiltä jo rakennusvaiheessa, ja puutalon hiilijalanjälki koko rakennuksen elinkaaren ajalta voi olla jopa 30–40 prosenttia pienempi vastaavaan betonikerrostaloon verrattuna.
Hanke on edennyt mallikkaasti aina suunnittelusta lopputuotteeseen, ja Jatkeen ja Kirkkonummen Vuokra-asuntojen yhteistyö on ollut läpi urakan erittäin rakentavaa.
”Vaikka kyseessä on Jatke Uusimaan ensimmäinen puukerrostalokohde, onnistuimme hyödyntämään Jatkeen sisäisen puurakentamisosaamisen täysimääräisesti. Onnistuimme erityisesti teknisessä suunnittelussa ja toteutuksessa sekä projektinhallinnassa kokonaisuutena. Heti ensi yrittämällä täysi kymppi, jonka nollavirheluovutus kruunaa. Puukerrostalo on erityisen hyvä, kun tavoitteena on vähäpäästöinen, nopea ja tehokas rakentaminen sekä hyvä asumismukavuus. Tästä hankkeesta voi olla aidosti ylpeä. Nyt tuli koteja, joissa varmasti on hyvä olla ja elää”, kommentoi Jatke Uusimaan toimitusjohtaja Janne Mönkkönen.
”Olemme erittäin tyytyväisiä Juhlakallioon valmistuneeseen puukerrostalokohteeseen. Yhteistyö Jatke Uusimaan kanssa on ollut erinomaista ja aikataulut ovat pitäneet. Jatke on ehdottomasti puurakentamisen osaaja”, sanoo Kirkkonummen Vuokra-asunnot Oy:n toimitusjohtaja Juha Marjamo.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Janne MönkkönentoimitusjohtajaJatke Uusimaa OyPuh:050 346 2813janne.monkkonen@jatke.fi
Kuvat
Jatke-konserni
Radiokatu 3
00240 Helsinki
Jatke on suomalainen, yksityisomisteinen rakennusalan konserni. Rakennamme ja korjaamme pääkaupunkiseudun, Tampereen ja Turun alueilla koteja ja työpaikkoja, joissa on hyvä olla ja elää. Meillä työskentelee noin 430 rakennusalan ammattilaista. Liikevaihtomme vuonna 2025 oli 503,4 miljoonaa euroa. Lisätiedot: www.jatke.fi
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