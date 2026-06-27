Wickström: Uudet työmatkaliikennejunavuorot Hangon ja Helsingin välillä työvoitto seudullemme
30.6.2026 14:58:59 EEST | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote
Hangon ja Helsingin välille tulee 9.8. alkaen uusia junavuoroja, jotka parantavat erityisesti työmatkaliikenteen sujuvuutta ja vahvistavat Etelä-Suomen taajamajunaliikenteen palvelutasoa. Uusia vuoroja liikennöidään sekä arkipäivisin että viikonloppuisin, ja VR aloittaa lippujen myynnin 30.6.
Samalla H-junat alkavat pysähtyä myös Masalan, Kauklahden ja Huopalahden asemilla, mikä parantaa yhteyksiä Länsi-Uudellamaalla. Uudet vuorot liikennöidään Sm5-lähijunakalustolla yhteistyössä VR:n ja HSL:n kanssa.
– Hallituksen tälle vuodelle erikseen varaaman määrärahan ansiosta saamme nyt työmatkaliikenteeseen soveltuvat pendelöintivuorot Hangon ja Helsingin välille. Tämä mahdollistaa suoran junapendelöinnin muun muassa Hangosta, Tammisaaresta ja Inkoosta. Kyseessä on merkittävä voitto koko seudullemme ja tärkeä askel alueen kasvun edellytysten vahvistamisessa, sanoo RKP:n kansanedustaja Henrik Wickström.
Lisäliikenne toteutetaan Liikenne- ja viestintäviraston ja VR:n henkilöjunaliikenteen ostosopimuksen lisärahoituksella, jolla parannetaan Hanko–Helsinki-yhteyden palvelutasoa.
– Työ ei kuitenkaan pääty tähän. Seuraavaksi jatkamme määrätietoista työtä koko rantaradan junaliikenteen kehittämiseksi. Kehittämisessä on huomioitava kaikkien rantaradan kuntien tarpeet, mukaan lukien Kirkkonummi ja Siuntio. Rantarata on yksi Suomen merkittävimmistä kasvukäytävistä, ja sen joukkoliikenneyhteyksiin on panostettava pitkäjänteisesti, Wickström toteaa.
Yhteyshenkilöt
Henrik WickströmKansanedustajaPuh:044 555 3885henrik.wickstrom@riksdagen.fi
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