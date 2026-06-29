Pirkanmaan hyvinvointialue

Ikäihmisten palvelujen toukokuun laskutuksessa viiveitä

30.6.2026 15:50:30 EEST | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote

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Pirkanmaan hyvinvointialueen ikäihmisten palvelujen toukokuun laskutus on osittain myöhässä. Viiveet johtuvat uuden asiakastietojärjestelmä Sagan käyttöönotosta sekä siihen liittyvistä järjestelmäkorjauksista ja kirjausten tarkistuksista.

Pirkanmaan hyvinvointialueella on käynnissä ikäihmisten palvelujen ensimmäinen laskutus uudessa asiakastietojärjestelmä Sagassa. Käyttöönotto on aiheuttanut viiveitä toukokuun laskujen lähettämiseen. Toukokuun palveluista laskutetaan asiakkaita takautuvasti lähikuukausina.

Viiveet voivat vaikuttaa arviolta noin 12 000 asiakkaaseen.

Laskutus viivästyy tämänhetkisen arvion mukaan joillakin viikoilla. Kesäkuun palvelujen laskutuksen tilannetta arvioidaan erikseen myöhemmin.

Viivästyksiä on

  • ikäihmisten ympärivuorokautisen palveluasumisen
  • kotihoidon ja kotona asumisen tukipalveluiden
  • yhteisöllisen asumisen laskutuksessa

Myös omaishoidon vapaisiin liittyvässä laskutuksessa voi olla viiveitä. Osa laskuista on jo lähetetty.

Kotona asumisen tukipalveluista siivouspalvelujen laskutus viivästyy pidempään.

Pirkanmaan hyvinvointialue pahoittelee laskutuksen viivästymistä. Viive ei vaadi asiakkailta toimenpiteitä. Asiakkaiden ei tarvitse olla yhteydessä hyvinvointialueeseen laskun viivästymisen vuoksi, vaan laskua voi odottaa rauhassa.

Jos jokin askarruttaa laskutuksessa, asiakas voi olla yhteydessä ikäihmisten asiakasmaksujen palveluun:

ikimaksut@pirha.fi
03 384 5194 (ma-to klo 9–12)

Jos asiakas tarvitsee laskulle lisää maksuaikaa, hän voi olla yhteydessä laskussa mainittuihin yhteystietoihin heti laskun saatuaan.

Yhteyshenkilöt

Pirkanmaan hyvinvointialue

Me hoidamme – tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000,  ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö. 

Lisätietoja pirha.fi.

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