Telia Finland Oyj

Apple iPhone 17 nousi Telian kesäkuun myydyimmäksi puhelimeksi – kierrätyspuhelinten myynti kasvoi yli 50 prosenttia

1.7.2026 08:00:00 EEST | Telia Finland Oyj | Tiedote

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Myydyimpien puhelinten tilastot jakautuvat tasaisesti Applen ja Samsungin kesken. Kärkikymmenikön ulkopuolella kierrätyspuhelinten myynti kasvaa vahvasti. Älykelloissa lasten kellopuhelimet pitävät pintansa läpi kesän.

Patrik Westerberg, Telian laiteliiketoimintajohtaja
Patrik Westerberg, Telian laiteliiketoimintajohtaja

Apple iPhone 17 5G valtasi kesäkuussa kuluttaja-asiakkaiden puhelinmyynnin kärkipaikan. Myydyimpien listalle nousi kaikkiaan viisi iPhone-mallia.

"Applen ja Samsungin laitteet hallitsevat tällä hetkellä puhelinmyyntiä ja valtaavat lähes kaikki sijoitukset sekä kuluttajien että yritysten listoilla. Apple iPhone 17 nousi kuukauden myydyimmäksi, mutta koko mallisto kerää tasaista suosiota läpi valikoiman", sanoo Telian laiteliiketoimintajohtaja Patrik Westerberg.

Kierrätyspuhelinten suosio jatkuu vahvana, vaikka kesäkuussa mikään yksittäinen malli ei noussut kymmenen kärkeen.

"Kierrätyspuhelinten valikoima on laajentunut, jolloin myynnit jakautuvat useiden eri mallien kesken. Kierrätyspuhelinten myynti kasvoi kesäkuussa yli 50 prosenttia vuoden takaiseen aikaan verrattuna. Tämä osoittaa, että kunnostettu puhelin on suomalaisille houkutteleva vaihtoehto uudelle laitteelle", kertoo Westerberg.

Lasten kellopuhelimet ja Huawein uutuuskellot kiinnostivat kesäkuussa

Apple Watch Series 11 nousi kesäkuussa älykellolistan kärkeen kesän kampanjan myötä. Listalle ponnistivat myös Huawein uudet urheilukellot Watch Fit 5 ja Watch Fit 5 Pro. 

"Älykellojen markkinassa asiakkaiden valinnat kohdistuvat laajasti eri brändeihin. Huawein uutuudet nousivat vakuuttavasti myydyimpien listalle. Älykellojen myyntitilastoissa näkyy tuttu trendi, kun vanhemmat varautuvat kesällä koulujen alkuun ja lapselle hankitaan kellopuhelin hyvissä ajoin”, toteaa Patrik Westerberg.


Kesäkuun myydyimmät puhelimet kuluttajille
1 (3) Apple iPhone 17 5G
2 (8) Samsung Galaxy A26 5G
3 (4) Apple iPhone 17 Pro 5G
4 (1) Samsung Galaxy A17 5G
5 (7) Apple iPhone 17 Pro Max
6 (-) Samsung Galaxy S26 5G
7 (5) Apple iPhone 15 5G
8 (6) Apple iPhone 17e 5G
9 (-) Samsung Galaxy A57 5G
10 (9) Honor X5c Plus 4G

Kesäkuun myydyimmät puhelimet yrityksille
1 (2) Samsung Galaxy A36 5G 
2 (7) Samsung Galaxy A37 5G 
3 (1) Samsung Galaxy A17 5G 
4 (5) Apple iPhone 17 5G 
5 (4) Samsung Galaxy A56 5G 
6 (9) Apple iPhone 17 Pro 5G 
7 (6) Samsung Galaxy Xcover7 5G 
8 (10) Samsung Galaxy S25 5G 
9 (8) Apple iPhone 16 5G 
10 (-) Samsung Galaxy S26 5G

Kesäkuun myydyimmät älykellot
1 (3) Apple Watch Series 11 GPS
2 (1) ZTE Kids Watch K2 Pro 4G
3 (2) ZTE Kids Watch K2 4G
4 (5) Apple Watch SE 3 GPS
5 (-) HONOR Choice Watch 2i
6 (6) Apple Watch Ultra 3 GPS-Cellular
7 (9) Apple Watch Series 11 GPS + Cellular
8 (-) Huawei Watch Fit 5 Pro
9 (-) Garmin Vivoactive 5
10 (-) Huawei Watch Fit 5

*Suluissa edellisen kuukauden sijoitus

Avainsanat

teliakauppaälypuhelinkellopuhelin

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Patrik Westerberg, Telian laiteliiketoimintajohtaja
Patrik Westerberg, Telian laiteliiketoimintajohtaja
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Telia on teknologiayhtiö, joka tarjoaa tietoliikenne-, IT- ja digipalveluita miljoonille kuluttaja- ja yritysasiakkaille sekä julkishallinnolle. Telialla on Suomessa noin 3000 työntekijää, ja asiakkaillamme on eri palveluissamme lähes 4,2 miljoonaa liittymää. Turvallisuus on kaiken toimintamme lähtökohta. Telia vahvistaa kriittistä infrastruktuuria investoimalla Suomeen vuosittain noin 200 miljoonaa euroa koko maan kattaviin tietoliikenneverkkoihin ja turvallisiin ICT-palveluihin.

Telia Finland on osa Telia Companya, joka toimii Pohjoismaissa ja Baltiassa. Telia Companyn liikevaihto oli vuonna 2025 oli 7,3 miljardia euroa. Yhtiö on sitoutunut saavuttamaan nettonollapäästöt koko arvoketjussaan vuoteen 2040 mennessä.

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