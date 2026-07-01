Kulkuteissä puutteita noin joka kolmannella rakennustyömaalla vuonna 2025
1.7.2026 13:00:51 EEST | Lupa- ja valvontavirasto | Tiedote
Työsuojeluviranomainen tarkasti vuonna 2025 kulkuteitä noin 1 500 rakennustyömaalla. Puutteita havaittiin joka kolmannella rakennustyömaalla. Valtaosa havaituista puutteista oli vähäisiä, mutta osassa tapauksista tarkastaja antoi työnantajalle jälkivalvottavan kehotuksen puutteiden korjaamiseksi. Hengenvaarallisia kulkutieratkaisuja ei tarkastuksissa kuitenkaan havaittu.
Tarkastuksissa arvioitiin sekä nousuteitä että muita rakennustyömaiden kulkuteitä. Rakennustyömailla nojatikkaita ei saa käyttää vakituisena kulkutienä. Kaikille työskentelypaikoille on järjestettävä riittävästi turvallisia, tarkoituksenmukaisia ja helposti käytettäviä kulkuteitä, jotka on tarvittaessa myös merkittävä selkeästi. Työmaan kulkuteiden, lattioiden, portaiden, käytävien ja muiden nousuteiden tulee olla sellaisessa kunnossa, että liukastumis-, kompastumis- ja putoamisvaara on mahdollisimman vähäinen.
Turvallisten kulkuteiden toteuttaminen yksinkertaista
Portaat ja porrastasot on vapailta sivuiltaan varustettava koko pituudeltaan suojakaiteilla. Jos suojakaidetta ei tarvita, portaat on tarvittaessa varustettava käsijohteella. Suojakaiteet voidaan korvata myös muilla vastaavan turvallisuustason tarjoavilla rakenteilla, kuten tarkoituksenmukaisilla levy- tai verkkoratkaisuilla. Portaiden ja kulkuteiden leveyden tulee olla vähintään 0,6 metriä.
Vaikka kulkuteihin liittyviä puutteita havaitaan tarkastuksilla edelleen melko usein, tarkastajat kohtaavat myös hyvin toteutettuja kulkutiejärjestelyjä. Turvallisten kulkuteiden järjestäminen on yleensä varsin yksinkertaista, kun ne huomioidaan työmaan suunnittelussa jo etukäteen. Myös työmaan siisteydellä on suuri merkitys: hyvin järjestetty ja siisti työmaa tukee samalla kulkuteiden turvallisuutta.
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Yhteyshenkilöt
Ylitarkastaja Mikko KoivistoLupa- ja valvontavirasto, työsuojeluosastoPuh:0295 255 379mikko.koivisto@lvv.fi
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Tietoja julkaisijasta
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