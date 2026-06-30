Pirkanmaan hyvinvointialue

Pirkanmaan hyvinvointialueen neuvonnan ja ohjauksen yhteydenottokanavissa on tapahtunut muutoksia

1.7.2026 14:24:10 EEST | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote

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Pirkanmaan hyvinvointialueen palveluneuvonta on muuttunut Pirhan neuvonnaksi, josta saa yleistä neuvontaa palveluistamme. Ikäihmisten ja vammaisten palveluista saa ohjausta ja neuvontaa Lähitoripuhelimesta.

Palveluneuvonta on muuttunut Pirhan neuvonnaksi, josta saa tietoa kaikista palveluistamme. Numeron kautta asiakas saa apua sopivan palvelun löytämiseen.

040 733 3949
arkisin klo 8–16

Ikääntyneiden ja vammaisten palveluihin liittyvää ohjausta ja neuvontaa saa Lähitoripuhelimesta.

03 311 68400
arkisin klo 9–14

Lähitorien omat puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet ovat toiminnassa tuttuun tapaan.

Kesällä kannattaa huomioida Lähitorien kesäaukioloajat. Jos oma Lähitori on kesällä kiinni, puhelu oman lähitorin numeroon ohjautuu lähimmälle Lähitorille.

Terveysasioissa saa neuvontaa jatkossakin omalta sosiaali- ja terveysasemalta tai Digiklinikalta. Myös muut tutut yhteydenottokanavamme pysyvät samoina.

Jos asiakas ei ole varma, mihin numeroon kuuluisi soittaa, asiakas voi aina soittaa Pirhan neuvontaan.

Yhteyshenkilöt

Pirkanmaan hyvinvointialue

Me hoidamme – tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000,  ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö. 

Lisätietoja pirha.fi.

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