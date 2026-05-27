Suomi: Yksityismetsien 12 kuukauden sijoitustuotto oli toukokuussa 2026 -13,2 % ja viiden vuoden omistusajalla 5,5 % vuodessa
1.7.2026 15:41:11 EEST | Indufor Oy | Tiedote
Toukokuussa suomalaisten yksityismetsien 12 kuukauden sijoitustuotto oli -13,2 prosenttia, pysyen lähellä huhtikuun (-13,0 %) ja maaliskuun (-13,2 %) tasoa. Vuoden alusta laskettu tuotto parani huhtikuun 0,8 prosentista toukokuun 2,3 prosenttiin.
Viiden vuoden tarkastelujaksolla (toukokuu 2021-toukokuu 2026) metsäsijoituksen vuosituotto oli 5,5 prosenttia. Viiden vuoden annualisoitu tuotto on laskenut vuoden aikana 10,2 prosentista toukokuussa 2025 5,5 prosenttiin toukokuussa 2026.
Viimeaikaiset muutokset tuotossa johtuivat pääasiassa kantohintojen kehityksestä. Vaikka sekä tukki- että kuitupuun hinnat ovat nousseet tasaisesti kevään aikana, ne ovat edelleen alemmalla tasolla kuin vuotta aiemmin, erityisesti kuitupuun osalta.
LUKE:n lakkautettua Yksityismetsien puuntuotannon sijoitustuotto-tilaston laskemisen (https://www.luke.fi/fi/tilastot/metsa-sijoituskohteena-tilasto-lakkautettu/metsa-sijoituskohteena-2024) laskentaa jatkaa Indufor Oy LUKE:n tuottamaan tietoon perustuen. Yksityismetsiä Suomessa on noin 12,4 miljoonaa hehtaaria ja yksityisiä metsänomistajia noin 600 000. Laskentamenetelmä perustuu Montgomery-Vartia indeksiin, joka sallii tuoton jakamisen osatekijöihin konsistentisti. Indufor on siirtynyt kuukausiaineiston käyttöön, mikä mahdollistaa tarkemman mittauksen.
Suomen metsien muodostaessa noin 20 % EU:n puumarkkinoista tuottolaskelmaa voidaan pitää indikatiivisena laajemminkin. Lisäksi indeksiin välittyy informaatiota globaalilta kansainväliseltä markkinalta, joka ostaa yli 70 % maan metsäteollisuuden tuotannosta.
Vuonna 1980 perustettu Indufor Oy (www.induforgroup.com) on maailmanlaajuisesti tunnettu metsä- ja luonnonvarakysymysten asiantuntija, jolla on toimintaa viidellä mantereella. Yritys on palvellut yli tuhatta asiakasta ja henkilöstöllä on kenttäkokemusta yli sadasta maasta. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Helsingissä ja yhtiön palveluksessa on yli 60 työntekijää.
Lisätietoja:
Topi Pohjankoski, Indufor Data & Technology, +358 45 267 0894, topi.pohjankoski@induforgroup.com
Jarno Seppälä, toimitusjohtaja, +358 40 551 5343, jarno.seppala@induforgroup.com
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