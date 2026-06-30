Keskustan Siika-aho Garden-hankkeesta: hallitukselle velvollisuus ilmoittaa lobbauksesta
2.7.2026 08:04:34 EEST | Suomen Keskusta r.p. | Tiedote
Keskustan puoluesihteeri Antti Siika-aho esittää avoimuusrekisrerin pikaista uudistamista Garden Helsinki -hankkeesta ilmi tulleiden tietojen myötä. Siika-ahon mukaan nykyinen laki on nurinkurinen.
- Laki perustuu siihen, että lobbareilla on velvollisuus ilmoittaa vaikuttamistyöstään. Ilmoitusvelvollisuus tulee ulottaa myös lobattaville, kuten ministereille ja heidän avustajilleen. Poliitikoiden ilmoitusvelvollisuushan on käytäntö lähes kaikkialla muualla kuten EU:ssa.
Siika-aho arvioi myös , että Garden Helsinki -hankkeen 35 miljoonan euron tukeen johtaneita taustoja ei ole käyty vielä perusteellisesti läpi. Puoluesihteerin mukaan avoimuusrekisterin uudistaminen pakottaisi aidosti avoimuuteen.
- Hallituksen helsinkiläiset ministerit Wille Rydman, Mari Rantanen ja Elina Valtonen vaikenevat kuin muuri. Kuka heihin vaikutti Helsinkiä koskevassa päätöksessä? Onhan se hassua, että Jan Vapaavuori selittää hallituksen tekemisiä enemmän kuin hallitus itse. Orpolla ja Purralla kesti päiväkausia kakistaa ulos, mitä olivat päättäneet. Päätöksenteon taustat valkenisivat paremmin, jos olisi velvollisuus ilmoittaa lobbauksesta avoimesti.
Keskustan Siika-aho uskoo, että avoimuusrekisterin uudistaminen saa vauhtia, kun Garden-hankkeesta saadaan lisää tietoa.
- Epäilemättä asianomaiset lainvalvovojat perehtyvät aikanaan tukipäätökseen seikkaperäisesti. Viimeistään tuolloin täytyy vakavasti keskustella avoimuuslainsäädännön remontoimisesta.
Yhteyshenkilöt
Antti Siika-ahoPuoluesihteeriPuh:+358 50 5754 118antti.siika-aho@keskusta.fi
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