Tulli

Kesällä Tullimuseoon – tule muistelemaan itärajan jännittäviä vaiheita

3.7.2026 08:35:00 EEST | Tulli | Tiedote

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Suomenlinnassa sijaitseva Tullimuseo tarjoaa kesälomareissulle mielenkiintoisen vierailukohteen. Ilmaisessa Tullimuseossa pääset tutustumaan Tullin vaiherikkaaseen historiaan. Toukokuussa avattu uusi teemanäyttely käsittelee Suomen itärajan vaiheita vuodesta 1944 alkaen sekä rajan yli kulkenutta kauppaa ja salakuljetusta.

Kuva Tullimuseon sisäänkäynnistä. Rakennuksessa on kiviseinät ja harmaa katto.
Tullimuseo sijaitsee Susisaaressa osoitteessa Suomenlinna B 20 D. Kuva: Taikatuuli Liljeberg / Tulli

Muistatko yhä, miten sukkahousut liittyvät Neuvostoliittoon? Tai tiesitkö, että Suomessakin on ollut “punaisia toreja”? Uusi teemanäyttelymme “Viiva keskellä metsää – Tulli ja Suomen itäraja vuodesta 1944 voi palauttaa mieleen muistoja menneiltä vuosikymmeniltä ja opettaa myös paljon uutta. Teemanäyttely esittelee Tullin näkökulmasta itärajan tapahtumia, kuten sotakorvauskuljetuksia ja 1990-luvun rekkaruuhkia.

Salakuljetusta kautta aikain

Tullin historiaan liittyy vahvasti salakuljetus, koska niin kauan kuin on ollut tullimääräyksiä, on tavaroita myös salakuljetettu. Museon teemanäyttelyssä esitellään muun muassa, miten Raamattuja salakuljetettiin Suomesta Neuvostoliittoon 1960–1980-luvuilla sekä miten ikoneita puolestaan salakuljetettiin Neuvostoliitosta Suomeen 1970–1980-luvuilla. Lisäksi voit tutustua siihen, miten Suomen ja Venäjän tullit yrittivät kitkeä rikollisuutta rajalla uuden tulliyhteistyösopimuksen astuessa voimaan 1994.

Perusnäyttelymme taas tarjoaa katsauksen salakuljetukseen eri aikakausina, aina kieltolain aikaisesta pirtun salakuljetuksesta 2000-luvulla alkaneeseen väärennettyjen lääkkeiden myyntiin. Museossa näet esimerkiksi pirtutorpedon ja takavarikoituja laittomia tuotteita.

Tullimuseo on auki joka viikko tiistaista sunnuntaihin kello 12.30–17.30 elokuun loppuun asti. Sisäänpääsy on maksuton.

Lisätietoa löydät  Tullimuseon verkkosivuilta ja Instagramista @Tullimuseo.

Lämpimästi tervetuloa!

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Tullimuseossa on käynyt kuluvana kesänä jo yli 2 000 vierailijaa. Kuvassa näkyy pala uutta teemanäyttelyämme. Kuva: Taikatuuli Liljeberg / Tulli
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Perusnäyttelyymme kuulu kaksi näyttelyhuonetta, josta viimeisessä käsitellään salakuljetusta. Kuva: Helmi Kohonen / Tulli

Avainsanat

Tullitullimuseomuseoitärajamaksuton

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Kuva Tullimuseon sisäänkäynnistä. Rakennuksessa on kiviseinät ja harmaa katto.
Tullimuseo sijaitsee Susisaaressa osoitteessa Suomenlinna B 20 D. Kuva: Taikatuuli Liljeberg / Tulli
Lataa
Näkymä Tullimuseon teemanäyttelystä, jossa kävijä tutustuu erilaisiin esineisiin ja infotauluihin.
Tullimuseossa on käynyt kuluvana kesänä jo yli 2 000 vierailijaa. Kuvassa näkyy pala uutta teemanäyttelyämme. Kuva: Taikatuuli Liljeberg / Tulli
Lataa
Näyttelyhuone, jossa on puisia näyttelypöytiä ja salakuljetusta käsitteleviä esittelytauluja.
Perusnäyttelyymme kuulu kaksi näyttelyhuonetta, josta viimeisessä käsitellään salakuljetusta. Kuva: Helmi Kohonen / Tulli
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Tulli – turvallisuutta ja kilpailukykyä yhteistyöllä

Olemme kansainvälisen kaupan, ulkomaanliikenteen ja logistiikan erityisasiantuntija. Arvioimme ulkomaanliikenteen uhkia ja tunnistamme sen riskit sekä suojaamme yhteiskuntaa. Varmistamme tasavertaiset kilpailuedellytykset ja sujuvat tullipalvelut. Olemme ainoa viranomainen, joka toimii kaikilla Suomen rajoilla ja valvoo rajat ylittävää liikennettä. Turvallisuus tulee meille ensin.

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