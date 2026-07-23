Kokoomuksen Heinonen: Julkisen sektorin työntekijöitä pitäisi voida palkita säästöistä
24.7.2026 07:01:00 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kokoomus haluaa kannustaa julkisen sektorin työntekijöitä kehittämään palveluita tehokkaammiksi. Puolue esittää, että työntekijöille voitaisiin maksaa rahallinen palkkio heidän löytämistään säästöistä ja toimintaa parantavista ratkaisuista.
Kokoomuksen kansanedustaja, valtiovarainvaliokunnan jäsen Timo Heinosen mukaan julkista taloutta sopeuttaessa on tärkeää, että julkisella sektorilla löydetään uusia ja fiksumpia tapoja tehdä asioita.
– Julkisella sektorilla työskentelevät ihmiset tuntevat oman työnsä parhaiten. He näkevät joka päivä, missä aikaa ja rahaa kuluu turhaan. Heidän ideansa kannattaa ottaa käyttöön ja niistä tulisi myös palkita, sanoo Heinonen.
Heinosen mukaan kyse on kulttuurin muuttamisesta.
– Suomessa on valtava määrä osaamista, jota emme tällä hetkellä hyödynnä riittävästi. Kun työntekijä löytää keinon säästää veronmaksajien rahoja tai parantaa ihmisten palveluita, siihen pitäisi kannustaa ja siitä pitäisi palkita.
Puolueen mukaan tavoitteena on tehdä julkisesta sektorista ketterämpi ja tuottavampi ilman, että palveluiden laatu kärsii.
– Jokainen säästetty euro on euro, joka voidaan käyttää ihmisiin: hoitoon, opetukseen tai turvallisuuteen hallinnon sijasta, Heinonen sanoo.
Avaus perustuu Kokoomuksen uuteen tavoiteohjelmaan.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Timo HeinonenKansanedustaja
Hämeen vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kokoomuksen Castrén: Synnyttäneiden äitien ja vauvaperheiden tukea on vahvistettava23.7.2026 07:04:00 EEST | Tiedote
Kokoomus haluaa parantaa synnyttäneiden äitien ja perheiden saamaa tukea sekä vahvistaa edellytyksiä perheellistymiselle Suomessa. Puolue esittää kattavan kokonaisuuden, jolla tuetaan vanhemmuutta aina perheen perustamisesta synnytyksen jälkeiseen aikaan asti. Esitys sisältyy Kokoomuksen kesäkuussa 2026 hyväksyttyyn tavoiteohjelmaan.
Kokoomuksen Sarkomaa: Miten oppositio edistäisi areenan saamista yhteistyöllä Helsinkiin?21.7.2026 16:25:27 EEST | Tiedote
Kokoomuksen helsinkiläiskansanedustaja Sari Sarkomaa muistuttaa, ettei Garden Helsingin ehdollisesta tuesta ole maksettu euroakaan ja että hanke olisi arvioitu uudelleen joka tapauksessa. Valtion rahoituksen kariutuminen johtui hankeen viivästymisestä ja epäselvästä rahoituksesta. Sarkomaa haastaa oppositiota kertomaan, miten se edistäisi kansainvälisen tason tapahtuma-areenan saamista Helsinkiin.
Kokoomuksen Limnell: Politiikan tehtävä ei ole repiä jokaista erimielisyyttä railoksi – vaalit näkyvät jo läpi monesta Garden-puheenvuorosta21.7.2026 15:02:48 EEST | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja Jarno Limnell peräänkuuluttaa malttia Garden Helsinki -keskusteluun. Limnellin mukaan valtion rahaa ei ole hankkeeseen maksettu euroakaan, ja avoin kritiikki on eri asia kuin vihjailu ja ajojahti. Yksittäistä hanketta tärkeämpänä hän pitää sitä, että Suomeen valmistellaan yhtenäinen ja läpinäkyvä malli suurten tapahtuma-areenoiden arviointiin.
Kokoomuksen Kopra: Garden Helsingin päätöksessä ei ole mitään salattavaa – valtio ei ole maksanut euroakaan21.7.2026 12:19:24 EEST | Tiedote
Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopran mukaan ehdollisesta tuesta Garden Helsingille oli kyse oli valinnasta Suomen kasvun, työpaikkojen ja pysyvän vetovoiman puolesta. Yhtään euroa ei ole liikkunut, sillä valtio ei ole maksanut hankkeeseen senttiäkään. Kopra muistutti, että kun muut Pohjoismaat porskuttavat edellä, Suomen on uskallettava rakentaa ja houkutella suuria tapahtumia rajojensa sisälle.
Kokoomuksen Laiho: Äitiysavustus on aika uudistaa vanhempainavustukseksi17.7.2026 08:07:00 EEST | Tiedote
Kokoomus esittää, että nykyinen äitiysavustus uudistetaan vanhempainavustukseksi ja äitiyspakkaus vanhempainpakkaukseksi. Uudistus huomioisi nykyistä paremmin vauvaperheiden muuttuneet tarpeet ja erilaiset perheet. Kuten nykyisin, uudistus sisältäisi vauvapakkauksen tai rahallisen avustuksen, mutta korotetulla arvolla. Sen lisäksi lapsi saisi säästötiliin alkupääoman.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme