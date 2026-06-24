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SDP:n varapuheenjohtaja Perholehto: Kokoomus ei voi pestä käsiään Rydmanista pelkillä somepostauksilla

2.7.2026 18:06:12 EEST | SDP | Tiedote

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SDP:n varapuheenjohtaja ja kansanedustaja Pinja Perholehto pitää kokoomusministereiden julkista arvostelua sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydmanin sosiaalityön tutkimusrahoitusta koskevista linjauksista hurskasteluna. Kokoomuksen ministerit Hanna-Kaisa Ikonen, Mari-Leena Talvitie ja Karoliina Partanen viestivät sosiaalisessa mediassa torstaina, ettei politiikka saa puuttua tieteen vapauteen ja että tutkimusrahoituksen on perustuttava avoimiin ja tieteellisiin perusteisiin. Perholehdon mukaan viesti on oikea, mutta räikeässä ristiriidassa hallituksen varsinaisten tekojen kanssa.

Kuva: Jukka-Pekka Flander / SDP
Kuva: Jukka-Pekka Flander / SDP

– Jos kokoomus kerran pitää Rydmanin toimintaa niin vakavana ongelmana, miksi se antoi hänelle vastikään viime viikolla eduskunnan luottamusäänestyksessä täyden tukensa? Uskottavaa ei ole se, että ensin äänestetään ministerin puolesta ja seuraavalla viikolla yritetään hätäpäissään irtisanoutua jälleen hänen toiminnastaan, Perholehto sanoo.

Perholehdon mukaan kyse on yksittäistapauksen sijaan toistuvasta toimintamallista ja hallituksen uskottavuudesta.

– Viime viikolla ministeri Rydman esitteli myös umpi-ideologiset STEA-avustuskriteerinsä. Hallituksen pakka on kokonaisuutena sekaisin kuin seinäkello. Ministerit moittivat toisiaan julkisuudessa samalla, kun Rydman käynnistelee omaa vaalikampanjaansa. Käsillä on hallituksen kesäteatteri, joka ei se herätä luottamusta vaan vakavan kysymyksen toimintakyvystä.

– Kokoomus ei voi esiintyä hurskaana sivustakatsojana, sillä se on itse hallituksen suurin puolue. Rydman toimii juuri niin pitkälle kuin pääministeri ja muut hallituspuolueet sallivat hänen toimia, Perholehto päättää.

Yhteyshenkilöt

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