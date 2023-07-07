Pohjois-Savoon 2 562 hirven pyyntilupaa

Suomen riistakeskus on myöntänyt Pohjois-Savoon metsästyskaudelle 2026–2027 yhteensä 2 562 hirven pyyntilupaa, mikä vastaa viimevuotista lupamäärää. Myönnetty lupamäärä mahdollistaa hirvikannan hoidolle asetettujen tavoitteiden saavuttamisen. Valkohäntäpeuran metsästyksestä pidetään välivuosi.

Viime metsästyskaudella Pohjois-Savon pyyntiluvilla kaadettiin 2 956 hirveä. Tulevalle syksylle myönnetyt pyyntiluvat mahdollistavat jopa 3 400 hirven saaliin ja hirvikannan leikkaamisen alueilla, joilla siihen on tarvetta.

-Tulevan syksyn metsästyksen tavoitteena on leikata hirvikantaa alueen eteläisillä hirvitalousalueilla sekä säilyttää nykytiheys ja turvata elinvoimainen hirvikanta alueen pohjoisilla hirvitalousalueilla, riistapäällikkö Matti Kervinen Suomen riistakeskuksen Pohjois-Savon aluetoimistolta tiivistää.

Hirvenmetsästys kokoaa metsästäjät yhteen

Hirvenmetsästys on yksi alueen merkittävimmistä metsästysmuodoista, johon osallistuu vuosittain suuri joukko metsästäjiä. Pohjois-Savon riistakeskusalueella toimii yli 460 hirveä metsästävää metsästysseuraa tai -seuruetta.

Hirvieläinten metsästys tuottaa arvokasta riistanlihaa, edistää hyvinvointia ja elävöittää maaseutua. Hirvenmetsästys on perinteistä seuruemetsästystä, ja monet kotiseudultaan poismuuttaneet palaavat syksyisin takaisin metsästämään yhdessä sukulaisten ja ystävien kanssa.

Pyyntiluvilla ohjataan hirvikannan hoitoa

Suomen riistakeskus mitoittaa pyyntiluvat alueellisten kannanhoitotavoitteiden mukaisesti. Tavoitteet on asetettu yhteistyössä alueellisten sidosryhmien kanssa. Tavoitteena on pitää hirvikanta elinvoimaisena ja samalla hallita hirvien aiheuttamia vahinkoja.

Valkohäntäpeuran pyynnissä välivuosi

Pohjois-Savo on valkohäntäpeuran levinneisyyden reuna-aluetta, ja alueen peurakanta on taantunut viime vuosina selvästi. Pohjois-Savon alueellinen riistaneuvosto ja valtaosa riistanhoitoyhdistyksistä ovat asettaneet tavoitteeksi valkohäntäpeurakannan hallitun kasvattamisen. Vakiintunut valkohäntäpeurakanta voisi rikastuttaa pohjoissavolaista metsästyskulttuuria, lisätä metsästysmahdollisuuksia ja houkutella uusia metsästäjiä harrastuksen pariin.

-Nykytilanteessa, jossa valkohäntäpeurakanta pienenee eikä aiheuta juurikaan vahinkoja, satunnaisten peurojen metsästäminen sieltä täältä ei ole tarkoituksenmukaista, jotta kannanhoidolle asetetut tavoitteet saavutetaan, riistapäällikkö Kervinen toteaa.

Hirvenmetsästys alkaa täydellä teholla lauantaina 10. lokakuuta. Hirviä voidaan pelloilta vahtimalla ampua syyskuun alusta alkaen. Yhdellä pyyntiluvalla saa kaataa joko yhden aikuisen hirven tai kaksi vasaa, ellei lupaehdoissa ole erikseen rajoitettu kaadettavien aikuisten eläinten määrää.