Näin biojätteen lajittelu sujuu helposti myös kesähelteillä

Kotona biojätteen lajittelu onnistuu kesälläkin helposti, kun pitää biojäteastian kuivana. Biojätteen voi pakata esimerkiksi paperipussiin, jonka pohjalle voi laittaa kananmunankennoa imemään kosteutta. Astiaksi kannattaa valita reiällinen astia. Näin ilma pääsee kiertämään pussin ympärillä ja biojäte pääsee kuivahtamaan. Moni saattaa sulkea biojätteen myös tiiviiseen astiaan tehdäkseen lajittelusta helpompaa.

“Biojäte voi alkaa haista, jos se on liian kosteaa ja tiivistä, eikä ilma kierrä kunnolla astiassa. Erityisesti kuumana höyryävien kahvinporojen kannattaa antaa jäähtyä ja kuivahtaa ennen astiaan laittamista”, HSY:n ympäristöasiantuntija Iiris Tanner opastaa.

Helteet ja kosteus voivat tuoda paikalle myös kutsumattomia kesävieraita, kuten kärpäsiä. Ne viihtyvät kosteissa ja lämpimissä oloissa, joissa niille löytyy ravintoa. Jos keittiöön ilmestyy banaanikärpäsiä, kannattaa viedä biojätteet ja puhdistaa keittiön biojäteastia huolellisesti. Näin kärpästen munat eivät jää astian pinnoille.

Jos kärpäsiä taas on kiinteistön biojäteastiassa, kannattaa kiinnittää huomioita erityisesti biojätteen pakkaamiseen ja jäteastioiden siisteyteen. Pakattu ja hyvin suljettu biojätepussi ei sotke kiinteistön jäteastiaa, eikä kärpäset pääse ruokajätteisiin käsiksi. Biojätteiden pakkaamiseen voi käyttää joko paperipussia tai biohajoavaa muovipussia. Voit käyttää myös kaupan paperisia tai kompostoituvasta biomuovista valmistettuja pusseja. Kotikompostoriin biojäte kannattaa sen sijaan laittaa pakkaamatta.

Näin biojätteen lajittelu sujuu kesälläkin mukavasti:

Pakkaa biojäte huolellisesti: Käytä pakkaamiseen paperipussia tai maatuvaa biohajoavaa muovipussia ja sulje pussi huolellisesti.

Lajittele biojätteet mahdollisimman kuivana: Laita biojätepussin pohjalle wc- tai talouspaperin hylsyä, silputtua sanomalehteä tai käytettyä talouspaperia imemään kosteutta. Älä kaada nesteitä biojäteastiaan.

Käytä reiällistä astiaa ja jätä astia ilman kantta.

Huolehdi astian siisteydestä: Pese keittiön biojäteastia aina tyhjennyksen jälkeen. Kiinteistön biojäteastian reunat ja kannen voi pyyhkiä puhtaaksi sisäpuolelta. Astiaan ilmaantuneita kärpästen munia, toukkia ja koteloita voi tarvittaessa valella kuumalla vedellä, joka tuhoaa ne tehokkaasti.

Tyhjennä riittävän usein: Eläinperäiset ruoantähteet kannattaa viedä kiinteistön astiaan saman päivän aikana.

Lyhennä tarvittaessa biojäteastian tyhjennysväliä kesän ajaksi: Jäteastioiden noutotiheyksiä voit vaihtaa veloituksetta sähköisessä asiointipalvelussamme.

Biojätteestä tuotetaan biokaasua ja lannoitetta ympäri vuoden

Biojätteen lajittelu on helppo arkinen teko, jolla jokainen voi edistää ilmastonmuutoksen torjuntaa, luonnon hyvinvointia sekä Suomen energia- ja lannoiteomavaraisuutta. HSY käsittelee biojätteet Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksen jalostuslaitoksella, jossa biojätteestä tuotettu biokaasu hyödynnetään uusiutuvan sähkön ja lämmön tuotannossa. Jalostuslaitos tehostaa myös ravinteiden talteenottoa, jolloin biojätteen sisältämät arvokkaat ravinteet, kuten typpi ja fosfori, saadaan palautettua takaisin kiertoon. Biokaasun lisäksi laitoksella tuotetaan lannoitetta suoraan viljelijöiden pelloille.

Lisätietoa: