Päällystystyöt etenevät Keski-Suomessa
13.7.2026 14:57:28 EEST | Keski-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Keski-Suomessa päällystystyöt etenevät suunnitellusti. Päällystysohjelman kokonaispituus on noin 130 km, josta 73 km on jo valmistunut. Seuraavaksi vuorossa on Vt 4 Vaajakosken moottoritien päällystys, joka tehdään yötyönä 14.7.2026 alkaen. Kesän aikana korjaustöitä ja paikkausprojekteja toteutetaan eri puolilla maakuntaa. Tiellä liikkuvien kannattaa varautua tilapäisiin liikennehaittoihin.
Keski-Suomen elinvoimakeskuksen kunnossapitämien maanteiden päällystystyöt ovat edenneet alkukesän aikana vauhdilla, ja kohteista on valmistunut jo 73 km (56 %). Päällystysohjelman pituus on tänä vuonna noin 130 km.
Seuraavana päällystyskohteena vuorossa on Vt 4 Vaajakosken moottoritien päällystys, joka alkaa 14.7.2026. Työt toteutetaan yötyönä klo 19:00-6:00 välisenä aikana. Kohde oli alkuperäisen aikataulun mukaan tarkoitus päällystää vasta syyskuussa.
Loppukesän aikana toteutetaan vielä rakenteen parantamis- ja päällystyskohteita Saarijärvellä (Mt 6510) sekä Hankasalmella (Mt 6412 ja Mt 641) sekä Jämsän Mt 6031 Kollinmäki kohteen päällystys.
Paikkausurakassa on aloitettu urapaikkaustöiden tekeminen. Tällä hetkellä työt ovat käynnissä Vt 4 Viitasaarella. Paikkausurakassa tullaan kesän aikana toteuttamaan vielä pieniä päällystyskohteita, mm. Vt 13 Saarijärvellä sekä jalankulku- ja pyörätie 86675 Kyyjärvellä.
Päällystyöt näkyvät tienkäyttäjille liikennehaittoina
Tiellä liikkuvien on syytä varautua hetkellisiin haittoihin ja mahdollisuuksien mukaan käyttää vaihtoehtoisia reittejä töiden aikana. Pitkillä rakenteenparantamisosuuksilla liikennettä joudutaan ajattamaan murskepintaisilla osuuksilla, kunnes päällystystyömaat saadaan valmiiksi. Kaikista vilkkaimmin liikennöidyt kohteet toteutetaan yötöinä.
Päällystystöiden toteuttamisesta tänä vuonna Keski-Suomen alueella vastaa GRK Suomi Oy. Päällystystöiden lisäksi maanteitä korjataan erillisillä paikkauksilla sekä uusitaan tiemerkintöjä. Myös paikkaustöitä Keski-Suomen alueen maanteillä tekee GRK Suomi Oy. Tiemerkintöjen osalta Keski-Suomen sopimus on kesän aikana siirtynyt Tiemerkintä A&E Oy:lle.
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Yhteyshenkilöt
Janne HölttäProjektipäällikköKeski-Suomen elinvoimakeskusPuh:0295 023 530janne.holtta@elinvoimakeskus.fi
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Tietoja julkaisijasta
Keski-Suomen elinvoimakeskus hoitaa liikenteeseen, maaseutuun, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Keski-Suomen elinvoimakeskus toimii Keski-Suomen maakunnan alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.
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