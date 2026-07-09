Päällystystyöt etenevät Keski-Suomessa

Keski-Suomen elinvoimakeskuksen kunnossapitämien maanteiden päällystystyöt ovat edenneet alkukesän aikana vauhdilla, ja kohteista on valmistunut jo 73 km (56 %). Päällystysohjelman pituus on tänä vuonna noin 130 km.

Seuraavana päällystyskohteena vuorossa on Vt 4 Vaajakosken moottoritien päällystys, joka alkaa 14.7.2026. Työt toteutetaan yötyönä klo 19:00-6:00 välisenä aikana. Kohde oli alkuperäisen aikataulun mukaan tarkoitus päällystää vasta syyskuussa.

Loppukesän aikana toteutetaan vielä rakenteen parantamis- ja päällystyskohteita Saarijärvellä (Mt 6510) sekä Hankasalmella (Mt 6412 ja Mt 641) sekä Jämsän Mt 6031 Kollinmäki kohteen päällystys.

Paikkausurakassa on aloitettu urapaikkaustöiden tekeminen. Tällä hetkellä työt ovat käynnissä Vt 4 Viitasaarella. Paikkausurakassa tullaan kesän aikana toteuttamaan vielä pieniä päällystyskohteita, mm. Vt 13 Saarijärvellä sekä jalankulku- ja pyörätie 86675 Kyyjärvellä.

Päällystyöt näkyvät tienkäyttäjille liikennehaittoina

Tiellä liikkuvien on syytä varautua hetkellisiin haittoihin ja mahdollisuuksien mukaan käyttää vaihtoehtoisia reittejä töiden aikana. Pitkillä rakenteenparantamisosuuksilla liikennettä joudutaan ajattamaan murskepintaisilla osuuksilla, kunnes päällystystyömaat saadaan valmiiksi. Kaikista vilkkaimmin liikennöidyt kohteet toteutetaan yötöinä.

Päällystystöiden toteuttamisesta tänä vuonna Keski-Suomen alueella vastaa GRK Suomi Oy. Päällystystöiden lisäksi maanteitä korjataan erillisillä paikkauksilla sekä uusitaan tiemerkintöjä. Myös paikkaustöitä Keski-Suomen alueen maanteillä tekee GRK Suomi Oy. Tiemerkintöjen osalta Keski-Suomen sopimus on kesän aikana siirtynyt Tiemerkintä A&E Oy:lle.