Virta: Hallitus jakaa kaverikaistaa miljoonia tuttujen hankkeille – ja leikkaa samalla tuhansia työpaikkoja järjestöistä
5.7.2026 14:43:17 EEST | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta arvostelee hallituksen sosiaali- ja terveysjärjestöihin kohdistamia leikkauksia järjettömäksi työllisyys- ja talouspolitiikaksi. Järjestöleikkaukset johtavat mittaviin henkilöstövähennyksiin samaan aikaan, kun Suomessa on historiallisen korkea työttömyys.
Iltalehti uutisoi tänään, että hallituksen järjestöihin kohdistuvat leikkaukset uhkaavat vähentää 2700 henkilötyövuotta järjestökentältä.
– Jos vastaava määrä työpaikkoja olisi vaarassa teollisuudessa, hallitus kokoontuisi kriisikokoukseen ja ministerit kilpailisivat siitä, kuka ehtii ensimmäisenä kertomaan toimista työpaikkojen pelastamiseksi. Nyt kun työpaikat ovat sosiaali- ja terveysalan järjestöissä, hallitus itse ajaa niitä alas. Vaikuttaa siltä, etteivät kaikki työpaikat ole hallitukselle yhtä arvokkaita, Virta sanoo.
Virta nostaa esiin myös ristiriidan hallituksen työllisyyspolitiikassa.
– Huomionarvoista on, että samaan aikaan hallitus on valmis jakamaan kaverikaistaa pitkin kymmeniä miljoonia euroja esimerkiksi Helsinki Gardenin kaltaiselle yksittäiselle hankkeelle perustellen päätöstä muun muassa hanketoimijoiden lupauksilla syntyvistä työpaikoista. Yhtäällä siis mahdollisilla tulevilla työpaikoilla perustellaan miljoonatukia, toisaalla hallitus tietoisesti tuhoaa jo olemassa olevia työpaikkoja. Ei kovin loogista, fiksua saati oikeudenmukaista työllisyyspolitiikkaa.
Virran mukaan leikkausten todellinen säästövaikutus on arvioitava, sillä irtisanomiset vähentävät verotuloja ja kasvattavat sosiaaliturvamenoja. Samalla järjestöjen ennaltaehkäisevän työn vähentäminen voi kasvattaa raskaampien ja kalliimpien palvelujen tarvetta.
– Kokoomus muistuttaa mielellään, että työ on parasta sosiaaliturvaa. Silti hallitus tekee keskellä työttömyyskriisiä päätöksiä, joiden seurauksena tuhannet ihmiset voivat menettää työnsä. Onko hallitus edes laskenut, paljonko näistä leikkauksista jää todellisuudessa säästöä, kun verotulot vähenevät, sosiaaliturvamenot kasvavat ja ennaltaehkäisevästä työstä leikataan?
Virta muistuttaa, ettei kyse ole vain työpaikoista. Järjestöt auttavat ihmisiä, joita julkiset palvelut eivät aina tavoita, ja tuovat päätöksentekoon niiden ihmisten ääntä, jotka muuten jäävät helposti kuulematta.
– Olen itse tehnyt töitä sote-järjestössä. Työssä yritin samaan aikaan auttaa nuoria ja pitää heidän ääntään esillä yhteiskunnassa – kertoa päättäjille siitä todellisuudesta, jota vallan pöydissä ei muuten välttämättä koskaan nähtäisi. Tässä ei leikata jostain mystisistä suojatyöpaikoista tai abstraktista hallinnosta, vaan ihmisten saamasta avusta ja samalla heidän mahdollisuudestaan saada äänensä kuuluviin.
Virran mukaan sosiaali- ja terveysministerin ideologinen hyökkäys järjestökenttää vastaan on vaarallinen.
– Me emme halua Suomea, jossa ihmiset putoavat, jossa vain vahvimman ja rikkaimman ääni kuuluu ja yhteiskunnan sisälle syntyy varjoyhteiskuntia. Ministerin tehtävän pitäisi olla turvata ihmisten mahdollisuus saada apua ja pitää heikomman puolta – ei horjuttaa rakenteita, jotka kannattelevat kaikkein vaikeimmissa tilanteissa olevia ihmisiä. Tässä on lopulta kyse myös demokratiasta ja kokonaisturvallisuudesta, Virta päättää.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Sofia VirtaVihreiden puheenjohtajaPuh:09 432 3131sofia.virta@eduskunta.fi
Anna MoringPuoluesihteeriVihreät De GrönaPuh:050 3750832
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