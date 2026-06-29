Suur-Seudun Osuuskauppa SSO

Rantajamit tarjosi kesäsadetta, auringonpaistetta ja elämyksiä

6.7.2026 14:00:00 EEST | Suur-Seudun Osuuskauppa SSO | Tiedote

Jaa

Iloiset festarikävijät, suosikkiartistit ja unohtumattomat hetket olivat reseptinä tämänvuotisille Rantajameille Lohjan Aurlahden rannassa. Kävijämäärä pysyy vuodesta toiseen tasaisena, ollen tälläkin kertaa noin 12 000. Tänä vuonna ohjelmistoon palannut Nuorisopäivä täytti odotukset rentona koko perheen tapahtumana.

Henrik Hiilamo

Rantajamit on vakiinnuttanut paikkansa niin paikallisten kuin kauempaakin tulevien festarikävijöiden suosikkina. Erityisen Jameista tekee se, että tarjolla on joka vuosi Suomen suosituimpia artisteja järvenrantamaisemissa ilman suurten festivaalien väentungosta ja jonotusta. Sujuvat palvelut, hyväntuuliset Jamittelijat ja monipuoliset oheispalvelut, kuten toinen toistaan maittavampia herkkuja tarjoavat ruokakojut takaavat onnistuneen ja mukavan kokemuksen vierailijoille. Sää oli tällä kertaa kesäisen lämmin ja joka päivä nautittiin auringonpaisteesta, mutta myös virkistävistä sadekuuroista. 

– Järjestelyt sujuivat tuttuun tapaan oikein mallikkaasti ja kansa tuntui viihtyvän hyvin. Siitä iso kiitos kuuluu koko meidän tiimille ja kaikille yhteistyökumppaneille, joita ilman Jameja ei olisi. Erityiskiitos hyvästä yhteistyöstä myös rantakantin alueen asukasyhdistykselle, sanoo projektipäällikkö Elina Pakkanen tyytyväisenä. 

Kävijämäärä vuodesta toiseen hyvissä lukemissa 

Rantajamien kokonaiskävijämäärä nousi tänä vuonna noin 12 tuhanteen. Suosituimpana, ja loppuunmyytynä Jamittelupäivänä jatkoi aiempien vuosien tapaan perjantai noin 5000 kävijällä.  

– Meillä on joka vuosi paljon vakiovierailijoita, jotka ovat Jamitelleet joka kesä siitä lähtien kun Rantajamit on järjestetty, mutta jälleen mukana oli myös paljon ensikertalaisia läheltä ja kaukaa. Suuret kiitokset kaikille juhlijoille, ja sydämellisesti tervetuloa myös ensi vuonna, Pakkanen toivottaa.  

Lisätietoja: projektipäällikkö Elina Pakkanen p. 044 7705400

Avainsanat

suur-seudun osuuskauppa

Suur-Seudun Osuuskauppa SSO on läntisellä Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa kahdeksan kunnan alueella toimiva, paikallisten ihmisten omistama kasvava alueosuuskauppa. SSO:n toiminnan tarkoituksena on tuottaa palveluja ja etuja yli 72 000 asiakasomistajalleen. SSO:n tavoitteena on pysyä kehityksen kärjessä kaikilla toimialoillaan: market- ja tavaratalokaupassa, liikennekaupassa, matkailu- ja ravitsemiskaupassa sekä autokaupassa.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suur-Seudun Osuuskauppa SSO

Rantajamit tuo Aurlahteen kesän ykköstähdet ja koko perheen Nuorisopäivän29.6.2026 14:00:00 EEST | Tiedote

Aurlahden kesäillat täyttyvät taas iloisista festarikävijöistä, kun perinteiset Rantajamit järjestetään 2.–4.7. Lohjan keskustan tuntumassa. Kauniissa järvimiljöössä järjestettävä festivaali on vakiinnuttanut paikkansa yhtenä kesän suosituimmista tapahtumista läntisellä Uudellamaalla. Tänäkään vuonna artistikattaus ei petä, vaan luvassa on jälleen Suomen ykköstähtiä torstaista lauantaihin.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye