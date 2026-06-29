Rantajamit tarjosi kesäsadetta, auringonpaistetta ja elämyksiä

Rantajamit on vakiinnuttanut paikkansa niin paikallisten kuin kauempaakin tulevien festarikävijöiden suosikkina. Erityisen Jameista tekee se, että tarjolla on joka vuosi Suomen suosituimpia artisteja järvenrantamaisemissa ilman suurten festivaalien väentungosta ja jonotusta. Sujuvat palvelut, hyväntuuliset Jamittelijat ja monipuoliset oheispalvelut, kuten toinen toistaan maittavampia herkkuja tarjoavat ruokakojut takaavat onnistuneen ja mukavan kokemuksen vierailijoille. Sää oli tällä kertaa kesäisen lämmin ja joka päivä nautittiin auringonpaisteesta, mutta myös virkistävistä sadekuuroista.

– Järjestelyt sujuivat tuttuun tapaan oikein mallikkaasti ja kansa tuntui viihtyvän hyvin. Siitä iso kiitos kuuluu koko meidän tiimille ja kaikille yhteistyökumppaneille, joita ilman Jameja ei olisi. Erityiskiitos hyvästä yhteistyöstä myös rantakantin alueen asukasyhdistykselle, sanoo projektipäällikkö Elina Pakkanen tyytyväisenä.

Kävijämäärä vuodesta toiseen hyvissä lukemissa

Rantajamien kokonaiskävijämäärä nousi tänä vuonna noin 12 tuhanteen. Suosituimpana, ja loppuunmyytynä Jamittelupäivänä jatkoi aiempien vuosien tapaan perjantai noin 5000 kävijällä.

– Meillä on joka vuosi paljon vakiovierailijoita, jotka ovat Jamitelleet joka kesä siitä lähtien kun Rantajamit on järjestetty, mutta jälleen mukana oli myös paljon ensikertalaisia läheltä ja kaukaa. Suuret kiitokset kaikille juhlijoille, ja sydämellisesti tervetuloa myös ensi vuonna, Pakkanen toivottaa.

Lisätietoja: projektipäällikkö Elina Pakkanen p. 044 7705400