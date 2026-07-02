Muista arjen lajittelurutiinit myös mökillä

Mökillä pakkausjätettä syntyy väistämättä ja monella mökkipaikkakunnalla jätemäärät voivat jopa kaksinkertaistua. Kesästä ja lomakaudesta nauttimisen yhteydessä on hyvä muistaa, että pakkausjätteiden lajittelussa pätevät samat säännöt koko maassa. Alla olevilla ohjeilla lajittelet muovi-, kartonki, lasi- ja metallipakkausjätteet sekä kalastusvälineet onnistuneesti kiertoon ja hyötykäyttöön.

Kesän helpot lajitteluvinkit

Lajittele käytetty pakkaus päämateriaalinsa mukaan. Pakkauksissa on monesti useampia materiaaleja. Esimerkiksi ikkunallinen leipäpussi sisältää kartonkia ja muovia, ja lajitellaan päämateriaalin mukaan kartonkiin. Muovipakkauksia ei tarvitse pestä tai huuhdella. Puhdistukseksi riittää pakkauksen huolellinen tyhjentäminen. Pieni määrä ruokapakkauksen tuotetta, kuten marinadikastiketta tai jugurttipurkin reunuksille jäävät jugurtin rippeet eivät haittaa muovipakkausten kierrätystä. Litistä kartonkipakkaus. Kun kartongit litistetään, on keräysastioiden tyhjennyskertojen määrä mahdollista jopa puolittaa. Suuret kartonkipakkaukset, kuten puutarhakalusteiden pahvilaatikot, voi myös repiä pienempiin osiin, jotta ne mahtuvat kartonginkeräysastian suusta helpommin sisään. Alumiiniset grillivuoat saavat lajiteltuna uuden elämän. Lajiteltu alumiini ja metalli voivat kiertää lähes ikuisesti. Vie vanhat kalastusvälineet keräykseen. Muovia sisältävät vapakalastusvälineet, kuten onkivavat, uistimet, kelat ja pilkkivälineet voi viedä valittujen kalastusvälineliikkeiden kausiluonteisesti järjestettyihin keräyksiin. Passiiviset pyydykset, kuten verkot ja katiskat, pitää viedä kiinteisiin keräyspisteisiin tai kiertäviin keräyksiin.



Tarkemmat lajitteluohjeet löydät rinkiin.fi-sivustolta.

Pakkaukset ekopisteille kiertoon, muut jätteet jäteasemalle - pidetään Rinki-ekopisteet siisteinä

Suomessa on yli 1 500 Rinki-ekopistettä, joihin voi tuoda tyhjät kartonki-, muovi-, lasi- ja metallipakkaukset tai muuta kodin pienmetallia. Metallin keräystä lukuun ottamatta Rinki-ekopisteet on tarkoitettu vain pakkausjätteelle. Esimerkiksi rikkinäiset tuolit tai isot muoviesineet pitää viedä lähimmälle jäteasemalle ja sekajätteet niille tarkoitetuille aluekeräyspisteille.



Kaikki Suomen lajittelupaikat Rinki-ekopisteistä aina vaarallisen jätteen keräykseen asti löytää osoitteesta kierrätys.info.



- Lomakaudella ekopisteet voivat ajoittain ruuhkautua ja täyttyä. Jos mahdollista, pakkausjätettä kannattaa tällöin säilyttää mökillä pari päivää. Ringin verkkosivujen ekopistehakukoneesta voi tarkistaa tyhjien pakkausten kierrätykseen tarkoitetut ekopisteet ja niiden seuraavan tyhjennysajan”, kertoo Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy:n operatiivinen johtaja Marko Turunen.

Turunen vinkkaa perustamaan mökille oman lajittelupisteen, josta on kätevä napata käytetyt pakkaukset mukaan, kun lähtee kauppareissulle. “Jos mahdollista, kannattaa myös suosia ekopisteitä, joissa on puristin. Muovi- tai kartonkipuristimeen mahtuu jopa 40–50 kertaa enemmän pakkausjätettä kuin tavalliseen säiliöön.”