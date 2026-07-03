Mustasuo-Tynnyrikorven tuuli- ja aurinkovoimahankkeen ympäristövaikutusten arvioinnista perusteltu päätelmä
6.7.2026 12:01:27 EEST | Lupa- ja valvontavirasto | Tiedote
Yhteysviranomaisena toimiva Lupa- ja valvontavirasto on antanut perustellun päätelmänsä Tuulialfa Oy:n Mustasuo-Tynnyrikorven tuuli- ja aurinkovoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta.
Mustasuo-Tynnyrikorven tuuli- ja aurinkovoimahankkeen noin 11 000 hehtaarin suunnittelualue sijoittuu Oulun ja Utajärven alueille Ylikiimingin taajaman koillispuolelle ja Utajärven länsiosiin.
YVA-menettelyn arviointiselostusvaiheessa on tarkasteltu hankkeen toteuttamatta jättämisen (VE0) lisäksi kolmea eri toteutusvaihtoehtoa:
- VE1 enintään 83 tuulivoimalaa sekä aurinkovoimaa noin 299 hehtaarin alalla
- VE2 enintään 57 tuulivoimalaa sekä aurinkovoimaa noin 217 hehtaarin alalla
- VE3 enintään 83 tuulivoimalaa, ei lainkaan aurinkovoimaa.
Arviointiohjelmavaiheen jälkeen hanketta on kavennettu vähentämällä voimaloiden suunniteltua enimmäismäärää 21 voimalalla (VE1 ja VE3) tai 33 voimalalla (VE2). Aurinkoenergian tuotantoon suunnitellun alueen pinta-ala on hieman kasvanut tuulivoimaloiden sijoittelun muututtua.
Tuulivoiman tuotantoalueen sisällä on YVA-menettelyssä tarkasteltu voimajohtoja (110 kV tai 400 kV) ilmajohtoina eri sähköasemavaihtoehtojen mukaisesti. Hankkeen sähkönsiirto valtakunnanverkkoon toteutuisi Vuoton sähköasemalle yhteisjohtona Tuulialfa Oy:n suunnitteleman Pudasjärven Aittovaaran tuulivoimahankkeen kanssa. Tästä on aiemmin toteutettu erillinen YVA-menettely.
Arviointiselostuksesta toimitettiin 11 lausuntoa ja 32 mielipidettä
Perusteltu päätelmä on yhteysviranomaisen näkemys laadittujen arviointien riittävyydestä sekä hankkeen todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista. Yhteysviranomaisen päätelmä on laadittu nähtävillä olleen arviointiselostuksen aineistojen, siitä annettujen lausuntojen ja mielipiteiden sekä Lupa- ja valvontaviraston oman tarkastelun pohjalta.
Lupa- ja valvontavirasto toteaa, että arviointiselostus on täyttänyt YVA-laissa ja YVA-asetuksessa sille säädetyt sisältövaatimukset, ja siten viranomaisella on ollut mahdollisuus todeta ja tunnistaa hankkeen todennäköisesti merkittävät ympäristövaikutukset ja ottaa niihin kantaa.
Arviointiselostuksesta toimitettiin Lupa- ja valvontavirastolle kuulemisaikana 11 lausuntoa ja 32 mielipidettä. Useissa viranomaiselle toimitetuissa mielipiteissä oli allekirjoittajina useita henkilöitä. Etenkin mielipiteissä korostettiin, että hanke on suuri ja sille ei ole alueella sosiaalista hyväksyntää.
Arviointien perusteella hankkeesta aiheutuisi suuria kielteisiä ympäristövaikutuksia etenkin linnustoon, Natura-suojeluperusteisiin ja maisemaan
YVA-menettelyssä tehtyjen arviointien perusteella hankkeen koko on edelleen varsin suuri ja useita voimalasijainteja on eri vaikutustyyppien kannalta haastavilla alueilla. Yhteysviranomainen toteaa, että erot tarkasteltujen hankevaihtoehtojen välillä ovat vähäisiä, ja suuria kielteisiä vaikutuksia olisi aiheutumassa jokaisesta vaihtoehdosta.
Yhteysviranomainen on perustellussa päätelmässään todennut arviointiselostuksessakin tunnistettuja suuria kielteisiä vaikutuksia, jotka kohdistuisivat linnustoon, ekologisiin yhteyksiin, Natura-alueiden suojeluperusteisiin, luontodirektiivin määrittelemään lajistoon, pohjavesiin, maisemaan sekä ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen. Mallinnusten perusteella melu- ja välketasot ylittävät sovelletut ohjearvot useammilla asuin- tai lomakiinteistöillä. Tarkastellun laajan aurinkovoima-alueen sijoittuminen osittain Vainionsuon kosteikkoalueelle aiheuttaisi merkittäviä vaikutuksia linnustolle ja kosteikkolajistolle, ja myöskään vesistövaikutuksia ei voida poissulkea.
Yhteysviranomaisen näkemys on eronnut arviointiselostuksessa esitetystä vaikutusten merkittävyydestä joissain tapauksissa, joissa merkittävyys on arvioitu vähäiseksi tai kohtalaiseksi, mutta arvioinneissa on ollut epävarmuutta arviointiaineiston tai vaikutuksen suuruuden ja kohteen herkkyyden tulkinnan osalta.
Arviointimenettelyssä tarkastellut tuulivoimaloiden sijoittelun vaihtoehdot eivät ole Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan mukaisia.
YVA-menettelyn yhteydessä on laadittu luonnonsuojelulain 35 §:n mukaiset Natura-arvioinnit Hillikkosuon (FI1106604), Kiiminkijoen (FI1101202) sekä Niittysuo-Siiransuon (FI1106001) Natura-alueille, ja näistä kaikista Lupa- ja valvontavirasto on todennut vaadittavan arviointien täydentämistä.
Arviointiselostus sekä Lupa- ja valvontaviraston perusteltu päätelmä kokonaisuudessaan löytyvät osoitteesta www.ymparisto.fi/mustasuontuulivoimayva
Yhteyshenkilö
Minna Takalo, ylitarkastaja, p. 0295 254 081 (alkaen 10.8.2026)
Erika Heikkinen, ylitarkastaja, p. 0295 255 414
etunimi.sukunimi@lvv.fi, Lupa- ja valvontavirasto
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Minna Takaloylitarkastaja (alkaen 10.8.2026)Lupa- ja valvontavirastoPuh:0295 254 081minna.takalo@lvv.fi
Erika HeikkinenylitarkastajaLupa- ja valvontavirastoPuh:0295 255 414erika.heikkinen@lvv.fi
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