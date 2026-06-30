Metsäammattilaisten verkosto: Luonnon ennallistaminen onnistuu parhaiten yhteistyöllä ja luottamuksella
7.7.2026 11:01:40 EEST | Metsäammattilaiset | Tiedote
Metsäammattilaisten verkosto pitää luonnon monimuotoisuuden vahvistamista välttämättömänä tavoitteena ja suhtautuu myönteisesti Suomen kansallisen ennallistamissuunnitelman valmisteluun. Verkoston ympäristöministeriölle ja maa- ja metsätalousministeriölle antaman lausunnon mukaan Suomella on erinomaiset mahdollisuudet onnistua ennallistamisessa, kun ratkaisut perustuvat tutkimukseen, yhteistyöhön ja maanomistajien luottamukseen.
Verkosto pitää luonnoksen vahvuuksina vapaaehtoisuuden, Suomen edunvalvonnan, kansallisten joustojen täysimääräisen hyödyntämisen, sekä kustannustehokkuuden korostamista. Näiden varaan voidaan rakentaa ennallistamistyötä, joka vahvistaa luonnon monimuotoisuutta ja saa laajan hyväksynnän.
Lausunnossa esitetään, että suunnitelmaa täydennetään ennen hyväksymistä. Erityisesti vaikutuksia metsänomistajiin, puumarkkinoihin, metsäalan yrityksiin, työllisyyteen ja huoltovarmuuteen tulee arvioida nykyistä kattavammin. Myös luontotiedon laadunvarmistusta ja vaikutusten seurantaa on vahvistettava.
Verkosto korostaa, että talousmetsät ovat tärkeä osa ratkaisua. Vapaaehtoiset luonnonhoitotoimet, kuten lahopuun lisääminen, säästöpuuryhmät, sekapuustoisuuden edistäminen ja pienvesien suojelu, ovat jo parantaneet luonnon monimuotoisuutta. Näitä toimia tulee kannustaa myös tulevaisuudessa.
Metsäammattilaiset ovat huolissaan luonnonhoidon tulevaisuudesta. "Luonnonhoidosta ei saa muodostua metsänomistajalle riskiä. Jos vapaaehtoiset toimet johtavat epävarmuuteen metsän käytöstä tai puukaupasta, halukkuus tehdä luonnonhoitoa voi vähentyä. Se ei olisi luonnon eikä yhteiskunnan etu."
Verkoston mukaan ennallistaminen onnistuu parhaiten, kun suojelualueet, ennallistamistoimet ja talousmetsien luonnonhoito nähdään toisiaan täydentävinä keinoina. Samalla voidaan vahvistaa luonnon monimuotoisuutta, ilmastokestävyyttä ja suomalaisen metsäsektorin elinvoimaa.
Metsäammattilaisten verkosto kannustaa jatkamaan ennallistamissuunnitelman valmistelua avoimessa yhteistyössä tutkijoiden, viranomaisten, maanomistajien, ympäristöjärjestöjen ja metsäalan toimijoiden kanssa. Näin Suomella on mahdollisuus rakentaa ennallistamismalli, joka vahvistaa sekä luontoa että yhteiskuntaa.
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Laurila toimii yhteyshenkilönä Metsäammattilaisten verkostossa. Häneen kannattaa olla yhteydessä, mikäli tarvitaan nopeasti metsäammattilaisten näkemystä. Juri auttaa myös löytämään sopivan metsäammattilaisen tarvittaessa.
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Metsäammattilaiset tuntevat Suomen metsät
Suomalaisessa metsäuutisoinnissa metsäammattilaiset ovat naaliin verrattavissa oleva harvinaisuus. Harva suomalainen on heitä uutisissa nähnyt. He ovat metsäasioiden parhaita osaajia ja asiantuntijoita, joiden kattavaa näkemystä kannattaa kuunnella. Metsäammattilaisten verkoston tarkoitus on lisätä ihmisten tietämystä metsiin liittyvissä kysymyksissä.
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