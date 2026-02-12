Hirvenmetsästykseen myönnettiin Keski-Suomessa yhteensä 3 201 pyyntilupaa
8.7.2026 13:00:00 EEST | Suomen riistakeskus – Keski-Suomi | Tiedote
Suomen riistakeskus on myöntänyt Keski-Suomen hirvenmetsästykseen kaudelle 2026–2027 yhteensä 3 201 hirven- ja 715 valkopeuranpyyntilupaa. Lupamäärä on pysynyt ennallaan verrattuna edelliseen metsästyskauteen.
Keski-Suomeen myönnetty lupamäärä on lähes sama kuin edellisellä metsästyskaudella, vaikka riistanhoitoyhdistyksissä on lupamäärissä suuriakin muutoksia. Hirvikanta on edellisen jahdin jäljiltä laskussa, mutta vielä hieman asetettujen tavoitteiden yläpuolella.
-Keski-Suomen hirvikantaa on edelleen tarvetta pienentää valtaosassa maakuntaa. Syksyn jahdissa tullaan kaatamaan noin 3 400 hirveä kuten edelliselläkin metsästyskaudella, ennustaa riistapäällikkö Olli Kursula riistakeskuksen Keski-Suomen aluetoimistolta.
Tulevan syksyn metsästyksellä hirvikanta pyritään vakiinnuttamaan tavoitetasolle, joka tiheytenä on noin 3 hirveä tuhannella hehtaarilla.
Valkohäntäpeuran pyyntilupia myönnettiin 715 kappaletta. Määrä on 118 pyyntilupaa vähemmän kuin vuotta aiemmin. Valkohäntäpeurakanta on ollut viimeiset vuodet laskussa.
Edellisten vuosien tapaan metsäpeuralle myönnettiin vain neljä pyyntilupaa. Suomenselän metsäpeurakannan koko on noin 2000 metsäpeuraa. Pyynnillä ei vaaranneta kannan kasvua tai levittäytymistä uusille alueille.
Hirvenmetsästys kokoaa metsästäjät yhteen
Hirvenmetsästys on yksi alueen merkittävimmistä metsästysmuodoista. Siihen osallistuu vuosittain suuri joukko metsästäjiä. Keski-Suomen alueella metsästää vuosittain noin 10 000 hirvenmetsästäjää.
Hirvieläinten metsästys tuottaa arvokasta riistanlihaa, edistää hyvinvointia ja elävöittää maaseutua. Hirvenmetsästys on monille elämäntapa, jolla on pitkät perinteet. Syksyisin monet kotiseudultaan poismuuttaneet palaavat takaisin metsästämään yhdessä sukulaisten ja ystävien kanssa.
Pyyntiluvilla ohjataan hirvikannan hoitoa
Suomen riistakeskus mitoittaa pyyntiluvat alueellisten kannanhoitotavoitteiden mukaisesti. Kannanhoitotavoitteet on asetettu yhteistyössä alueellisten sidosryhmien kanssa. Tavoitteena on pitää hirvikanta elinvoimaisena ja samalla hallita hirvien aiheuttamia vahinkoja.
Hirvenmetsästys alkaa täydellä teholla lauantaina 10. lokakuuta. Valkohäntäpeuroja vahtimalla ja hirviä pelloilta voidaan ampua syyskuun alusta alkaen. Yhdellä pyyntiluvalla saa kaataa joko yhden aikuisen hirven tai kaksi vasaa.
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Yhteyshenkilöt
Olli KursulaRiistapäällikkö, Keski-SuomiPuh:029 431 2242olli.kursula@riista.fi
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Suomen riistakeskus on itsenäinen julkisoikeudellinen laitos, joka edistää kestävää riistataloutta, tukee riistanhoitoyhdistysten toimintaa ja huolehtii riistapolitiikan toimeenpanosta sekä vastaa sille säädetyistä julkisista hallintotehtävistä.
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