Nyt on äkkilähtöjen kulta-aika – viikko Välimerellä onnistuu jopa 300 eurolla
8.7.2026 08:00:00 EEST | Ikkunapaikka PR & Events | Tiedote
Sateinen heinäkuu saa suomalaiset tekemään nopeita matkapäätöksiä.
Viikon matka Turkin rannikolle maksaa tällä hetkellä edullisimmillaan vain noin 300 euroa. Kun sääennusteet povaavat sateista säätä keskellä lomasesonkia, yhä useampi päätyy viime hetken ratkaisuun ja varaa äkkilähdön ulkomaille.
Äkkilähdöt ovat matkojen viimeisiä paikkoja, joita myydään normaalia edullisemmin hinnoin.
”Näemme selvästi, että Turkki kuuluu suosittuihin äkkilähtökohteisiin. Suomessa toimivista matkanjärjestäjistä esimerkiksi Tjäreborg, Apollomatkat, Aurinkomatkat, Neckermann Nordic ja Nazar tarjoavat edullisia ja laadukkaita matkoja Turkin kohteisiin viime hetken tarjouksina”, sanoo Turkin kulttuuri- ja matkailuministeriötä Suomessa edustava lähetystöneuvos Arzu Emel Polat.
”Säätilalla on selvä vaikutus suomalaisten lomavalintoihin. Pitkä sateinen jakso keskellä lomakautta voi ohjata valitsemaan ulkomaanmatkan Suomessa lomailun sijaan”, toteaa Polat.
Antalyan rannikko on suosittua äkkilähtöaluetta
Äkkilähdön hinta riippuu valitusta hotellista, lähtöajankohdasta ja mahdollisista lisäpalveluista. Hinnat vaihtelevat tarjonnan mukaan ja ne saattavat muuttua jopa yhden päivän sisällä.
”Turkin Riviera eli Välimeren rannikko Antalyan alueella on rakastettua rantalomailualuetta. Monelle tutun Alanyan ohella myös Side ja Belek kuuluvat suomalaisten suosikkeihin. Alueen etuna on laaja tarjonta. Sopivia hotelleja löytyy niin perheille kuin aikuisten kesken matkustaville ja hinta-laatusuhde on hyvä”, kertoo Polat.
Tällä hetkellä Turkin Rivieralle suuntautuvien äkkilähtöjen tarjonta on hyvä, ja edullisimpia kohteita on esimerkiksi Alanya, jonne päivän edullisin hinta on 305 euroa henkilöltä viikon matkalle kolmen tähden hotelliin, sisältäen lennot sekä majoituksen. Hotelliluokituksen noustessa hintataso kohoaa: neljän tähden hotelliin Sidessä pääsee viikoksi 400 eurolla ja viiden tähden hotelliin Antalyaan 561 eurolla.
Esimerkkihinnat on haettu useiden matkatoimistojen hintoja vertailevan Rantapallo.fin äkkilähtöhaulla 7.7.2026.
Lisätietoja
Go Türkiye
Arzu Emel Polat
Lähetystöneuvos, Turkin tasavallan suurlähetystö
+358 44 988 8196
emel.polat@go-turkiye.fi
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Yhteyshenkilöt
Tanja HolmbergProjektipäällikkö, viestintäkonsulttiIkkunapaikka PR & Eventstanja.holmberg@ikkunapaikka.fi
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