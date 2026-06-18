Ikkunapaikka PR & Events

Nyt on äkkilähtöjen kulta-aika – viikko Välimerellä onnistuu jopa 300 eurolla

8.7.2026 08:00:00 EEST | Ikkunapaikka PR & Events | Tiedote

Jaa

Sateinen heinäkuu saa suomalaiset tekemään nopeita matkapäätöksiä.

Viikon matka Turkin rannikolle maksaa tällä hetkellä edullisimmillaan vain noin 300 euroa. Kun sääennusteet povaavat sateista säätä keskellä lomasesonkia, yhä useampi päätyy viime hetken ratkaisuun ja varaa äkkilähdön ulkomaille.

Kaputaş Beach on yksi Antalyan upeista rannoista
Kaputaş Beach on yksi Antalyan upeista rannoista TGA

Äkkilähdöt ovat matkojen viimeisiä paikkoja, joita myydään normaalia edullisemmin hinnoin.

”Näemme selvästi, että Turkki kuuluu suosittuihin äkkilähtökohteisiin. Suomessa toimivista matkanjärjestäjistä esimerkiksi Tjäreborg, Apollomatkat, Aurinkomatkat, Neckermann Nordic ja Nazar tarjoavat edullisia ja laadukkaita matkoja Turkin kohteisiin viime hetken tarjouksina”, sanoo Turkin kulttuuri- ja matkailuministeriötä Suomessa edustava lähetystöneuvos Arzu Emel Polat.

”Säätilalla on selvä vaikutus suomalaisten lomavalintoihin. Pitkä sateinen jakso keskellä lomakautta voi ohjata valitsemaan ulkomaanmatkan Suomessa lomailun sijaan”, toteaa Polat.

Antalyan rannikko on suosittua äkkilähtöaluetta

Äkkilähdön hinta riippuu valitusta hotellista, lähtöajankohdasta ja mahdollisista lisäpalveluista. Hinnat vaihtelevat tarjonnan mukaan ja ne saattavat muuttua jopa yhden päivän sisällä.

”Turkin Riviera eli Välimeren rannikko Antalyan alueella on rakastettua rantalomailualuetta. Monelle tutun Alanyan ohella myös Side ja Belek kuuluvat suomalaisten suosikkeihin. Alueen etuna on laaja tarjonta. Sopivia hotelleja löytyy niin perheille kuin aikuisten kesken matkustaville ja hinta-laatusuhde on hyvä”, kertoo Polat.

Tällä hetkellä Turkin Rivieralle suuntautuvien äkkilähtöjen tarjonta on hyvä, ja edullisimpia kohteita on esimerkiksi Alanya, jonne päivän edullisin hinta on 305 euroa henkilöltä viikon matkalle kolmen tähden hotelliin, sisältäen lennot sekä majoituksen. Hotelliluokituksen noustessa hintataso kohoaa: neljän tähden hotelliin Sidessä pääsee viikoksi 400 eurolla ja viiden tähden hotelliin Antalyaan 561 eurolla.

Esimerkkihinnat on haettu useiden matkatoimistojen hintoja vertailevan Rantapallo.fin äkkilähtöhaulla 7.7.2026.

Lisätietoja

Go Türkiye
Arzu Emel Polat
Lähetystöneuvos, Turkin tasavallan suurlähetystö
+358 44 988 8196
emel.polat@go-turkiye.fi

Äkkilähdöt Turkkiin Rantapallo. FI:ssä

Avainsanat

turkkirantalomaäkkilähtö

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Antalya tarjoilee mahdollisuuksia vesileikkeihin koko perheelle
Antalya tarjoilee mahdollisuuksia vesileikkeihin koko perheelle
TGA
Lataa
Antalyan rannat ovat monille suomalaisille tuttuja
Antalyan rannat ovat monille suomalaisille tuttuja
TGA
Lataa
Kiehtovat luolaseikkailut Antalyan alueen luolissa ovat suosikkiaktiviteetteja monelle lomavieraalle
Kiehtovat luolaseikkailut Antalyan alueen luolissa ovat suosikkiaktiviteetteja monelle lomavieraalle
TGA
Lataa
Siden kaupunki juontaa juurensa antiikin aikaan
Siden kaupunki juontaa juurensa antiikin aikaan
TGA
Lataa

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Ikkunapaikka PR & Events

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye