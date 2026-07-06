Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry

Talentia: Alle 15-vuotiaiden säilöönoton laajentaminen on väärä ratkaisu – lastensuojelua vahvistettava

8.7.2026 07:52:00 EEST | Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry | Tiedote

Jaa

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia vastustaa hallituksen esitystä, joka sallisi alle 15-vuotiaan rikoksesta epäillyn säilöönoton poliisin tiloissa jopa 72 tunniksi esitutkinnan turvaamiseksi. Esitys vaarantaa lasten oikeudet eikä ratkaise nuorisorikollisuuden juurisyitä.

– Lapsia ei auteta siirtämällä vastuuta lastensuojelusta poliisille. Tarvitsemme vahvempia palveluja, emme lisää säilöönottoa, sanoo Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio

Talentia muistuttaa, että alle 15-vuotiaat eivät ole rikosoikeudellisessa vastuussa, ja vapaudenmenetys on poikkeuksellinen toimenpide. Säilöönoton tulisi olla korkeintaan 24 tuntia ja vain äärimmäisissä tilanteissa. 

–  Poliisin säilytystilat eivät ole lapsia varten. Riskinä on leimautuminen ja luottamuksen heikkeneminen, Karsio korostaa. 

Ratkaisu on lastensuojelun vahvistaminen 

Talentia pitää tärkeänä, että vakavaan alaikäisten rikollisuuteen puututaan tehokkaasti ja että järjestäytyneen rikollisuuden vaikutuspiiriin joutuneet lapset tunnistetaan nykyistä paremmin.  

Talentian mukaan ongelman ydin on lastensuojelun resurssien ja palvelurakenteen riittämättömyys kaikkein vaativimmissa tilanteissa. Ratkaisuna tulisi kehittää erityispalveluja, turvallisia sijaishuollon ratkaisuja sekä moniammatillista yhteistyötä. 

–  Jos lastensuojelun keinot eivät riitä, niitä pitää vahvistaa, ei korvata pakkokeinoilla, Karsio sanoo. 

Esitys kuormittaisi myös viranomaisia 

Talentian arvion mukaan esitys lisäisi merkittävästi poliisin ja hyvinvointialueiden yhteistyön tarvetta sekä sosiaalityön kuormitusta ilman riittäviä resursseja. 

–  Sosiaalityöntekijöiltä edellytettäisiin ympärivuorokautista läsnäoloa poliisin tiloissa – ilman riittävää arviota henkilöstön riittävyydestä tai kustannuksista, Karsio sanoo.  

Vertailumaissa sosiaalityöntekijän rooli poliisiyhteistyössä on ensisijaisesti lapsen suojelun tarpeen arviointi ja palvelujen järjestäminen. Suomen esitys loisi uudenlaisen tehtävän, jossa sosiaalityöntekijä toimisi osana poliisin säilytyksen aikaista prosessia tavalla, jolle ei kansainvälisessä vertailussa löydy selvää vastinetta. 

–  Sosiaalityöntekijän tehtävä on turvata lapsen etu, ei toimia rikostutkinnan jatkeena. Esitys hämärtää sosiaalihuollon ja poliisin rooleja sekä lisää sosiaalityöntekijöiden vastuuta ilman, että henkilöstövaikutuksia tai työn toteuttamisedellytyksiä on arvioitu riittävästi. 

Talentia huomauttaa lisäksi, ettei esitykselle ole riittävää tutkimusnäyttöä nuorisorikollisuuden vähentämisestä tai sisäisen turvallisuuden paranemisesta. 

Talentia pitää valitettavana, että merkittävää lasten perusoikeuksia koskevaa täydentävää lausuntokierrosta varten varattiin poikkeuksellisen lyhyt lausuntoaika keskellä kesälomakautta. Näin merkittäviä muutoksia olisi tullut valmistella tavalla, joka mahdollistaa huolellisen vaikutusten arvioinnin ja sidosryhmien aidon osallistumisen. 

>> Lue Talentian koko lausunto

Avainsanat

lapsetsäilöönottolastensuojelu

Yhteyshenkilöt

Tietoja julkaisijasta

Akavalainen 27 000 jäsenen Talentia edustaa laillistettuja sosiaalihuollon ammattihenkilöitä, joita ovat yliopistotutkinnon suorittaneet sosiaalityöntekijät sekä ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet sosionomit, geronomit ja kuntoutuksen ohjaajat. Talentian jäsenet työskentelevät hyvinvointialueilla, kunnissa, yksityisellä sosiaalipalvelu- ja varhaiskasvatusalalla sekä valtiolla.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye