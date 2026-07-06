Talentia: Alle 15-vuotiaiden säilöönoton laajentaminen on väärä ratkaisu – lastensuojelua vahvistettava

– Lapsia ei auteta siirtämällä vastuuta lastensuojelusta poliisille. Tarvitsemme vahvempia palveluja, emme lisää säilöönottoa, sanoo Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio.

Talentia muistuttaa, että alle 15-vuotiaat eivät ole rikosoikeudellisessa vastuussa, ja vapaudenmenetys on poikkeuksellinen toimenpide. Säilöönoton tulisi olla korkeintaan 24 tuntia ja vain äärimmäisissä tilanteissa.

– Poliisin säilytystilat eivät ole lapsia varten. Riskinä on leimautuminen ja luottamuksen heikkeneminen, Karsio korostaa.

Ratkaisu on lastensuojelun vahvistaminen

Talentia pitää tärkeänä, että vakavaan alaikäisten rikollisuuteen puututaan tehokkaasti ja että järjestäytyneen rikollisuuden vaikutuspiiriin joutuneet lapset tunnistetaan nykyistä paremmin.

Talentian mukaan ongelman ydin on lastensuojelun resurssien ja palvelurakenteen riittämättömyys kaikkein vaativimmissa tilanteissa. Ratkaisuna tulisi kehittää erityispalveluja, turvallisia sijaishuollon ratkaisuja sekä moniammatillista yhteistyötä.

– Jos lastensuojelun keinot eivät riitä, niitä pitää vahvistaa, ei korvata pakkokeinoilla, Karsio sanoo.

Esitys kuormittaisi myös viranomaisia

Talentian arvion mukaan esitys lisäisi merkittävästi poliisin ja hyvinvointialueiden yhteistyön tarvetta sekä sosiaalityön kuormitusta ilman riittäviä resursseja.

– Sosiaalityöntekijöiltä edellytettäisiin ympärivuorokautista läsnäoloa poliisin tiloissa – ilman riittävää arviota henkilöstön riittävyydestä tai kustannuksista, Karsio sanoo.

Vertailumaissa sosiaalityöntekijän rooli poliisiyhteistyössä on ensisijaisesti lapsen suojelun tarpeen arviointi ja palvelujen järjestäminen. Suomen esitys loisi uudenlaisen tehtävän, jossa sosiaalityöntekijä toimisi osana poliisin säilytyksen aikaista prosessia tavalla, jolle ei kansainvälisessä vertailussa löydy selvää vastinetta.

– Sosiaalityöntekijän tehtävä on turvata lapsen etu, ei toimia rikostutkinnan jatkeena. Esitys hämärtää sosiaalihuollon ja poliisin rooleja sekä lisää sosiaalityöntekijöiden vastuuta ilman, että henkilöstövaikutuksia tai työn toteuttamisedellytyksiä on arvioitu riittävästi.

Talentia huomauttaa lisäksi, ettei esitykselle ole riittävää tutkimusnäyttöä nuorisorikollisuuden vähentämisestä tai sisäisen turvallisuuden paranemisesta.

Talentia pitää valitettavana, että merkittävää lasten perusoikeuksia koskevaa täydentävää lausuntokierrosta varten varattiin poikkeuksellisen lyhyt lausuntoaika keskellä kesälomakautta. Näin merkittäviä muutoksia olisi tullut valmistella tavalla, joka mahdollistaa huolellisen vaikutusten arvioinnin ja sidosryhmien aidon osallistumisen.

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