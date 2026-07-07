Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen: Outo hiljaisuus Gardenin ympärillä - ottaako kukaan vastuuta?
8.7.2026 10:49:08 EEST | Suomen Keskusta r.p. | Tiedote
Kaikkosen mukaan olisi kohtuullista, että pääministeri Orpo tulisi hallituksen puolesta vastaamaan esitettyihin kysymyksiin.
Media on kaivanut päivittäin esiin uusia tietoja hallituksen päätöksestä Garden Helsinki -hankkeesta.
- Viime päivinä julkisuuteen tulleiden tietojen perusteella hallituksen 35 miljoonan euron tukipäätös näyttää entistä erikoisemmalta. Mutta löytyykö hallituksesta joku, joka ottaisi vastuun? Näyttää selvältä, että jäljet johtavat kokoomukseen. Mutta kokoomusjohto on tekeytynyt mykäksi.
- Toisaalta ei kai kokoomuskaan yksin hallituksen päätöstä tehnyt, Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen kysyy.
Kaikkonen hämmästelee hallituksen ministereiden haluttomuutta kommentoida asiaa.
- Hiljaista on kuin hautausmaalla.
Kaikkosen mukaan olisi kohtuullista, että pääministeri Orpo tulisi hallituksen puolesta vastaamaan esitettyihin kysymyksiin.
- Mutta jos tämä ei mitenkään ole mahdollista, kai hänellä joku sijainen hallituksessa on. Vai onko niin, että hallituksesta ei kerta kaikkiaan löydy ministeriä, joka kykenisi asiasta vastaamaan?
Yhteyshenkilöt
Antti KaikkonenKeskustan puheenjohtaja, kansanedustajaantti.kaikkonen@eduskunta.fi
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