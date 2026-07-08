Lidliltä iso hintakampanja hevi-osastolla – sesongin tuotteet jatkuvasti halvalla
8.7.2026 14:06:26 EEST | Lidl Suomi | Tiedote
Lidl haluaa panostaa siihen, että kaikilla on varaa saada enemmän hedelmiä ja vihanneksia lautaselle. Parhaimmilta kasvikset maistuvat, kun ne ovat sesongissa ja nautitaan luonnollisen satokautensa mukaan. Silloin ne ovat tuoreimpia ja herkullisimpia, eli parasta juuri nyt. Lidleissä alkaa heinäkuussa sesonkimarkkinat, jonka myötä satokauden kasvisten hintoja on laskettu merkittävästi.
Lidl aloittaa heinäkuussa hevi-osastolla kaikkien aikojen ensimmäiset sesonkimarkkinat, jonka keskiössä ovat satokauden kasvikset. Nyt heinäkuussa ensimmäisenä tarjouksessa ovat melonit ja kivelliset hedelmät. Eri melonien lisäksi tarjolla on muun muassa nektariineja, aprikooseja, kirsikoita ja luumua.
Moni suomalainen nappaa helposti ruokakoriinsa tutut kurkut ja tomaatit, mutta satokausiajattelu saattaa unohtua ruokailussa. Kasvisten syöminen satokausien mukaan on helppo tapa lisätä kasvisten syöntiä edullisella ja ekologisella tavalla. Lidlin sesonkimarkkinoiden ideana on esitellä sesongin ja satokauden herkullisimmat kasvikset halvempaan hintaan.
– Haluamme tarjota sesonkikauden tuotteet normaalia halvemmalla, mikä näkyy tuotteiden alennetuissa hinnoissa. Osassa hedelmistä alennus on jopa 30 prosenttia. Toivomme että kampanjointi ja halvempi hinta kannustaa asiakkaita kokeilemaan uusia satokauden tuotteita hedelmä- ja vihannesosastolta, Lidlin hedelmä- ja vihannesosaston päällikkö Jarno Sinkkonen kertoo.
Kaupassa asioivalle asiakkaalle sesonkimarkkinat tulevat näkymään konkreettisesti myös tuotteiden sijoittelussa, sillä alennuksessa olevat sesonkituotteet löytyvät hyllyjen päädystä heti ensimmäisenä kauppaan saavuttaessa. Lisäksi Lidlin tarjouslehdessä on viikoittain tuplasti enemmän alennuksessa olevia sesongin kasviksia.
Heviale innosti asiakkaita
Lidl toteutti aiemmin tänä vuonna tammikuussa hevi-osaston alennuskampanjan, jonka ajan kaikki hedelmät ja vihannekset olivat parhaimmillaan 30 prosentin alennuksessa. Kampanja ylitti odotukset, sillä sen aikana myytiin yli miljoona kasvista enemmän kuin vuotta aiemmin.
– Olemme iloisia, että saimme innostettua suomalaisia syömään enemmän kasviksia ja kannustettua terveellisempiin valintoihin. Kampanjasta tuli valtavasti kiitosta ja toivommekin, että nyt sesonkimarkkinoiden myötä asiakkaamme innostuisivat kasviksista läpi vuoden. Meille on erityisen tärkeää, että voimme näin tarjota kasviksia edullisemmin, jotta kaikilla olisi varaa syödä terveellisesti, Sinkkonen sanoo.
Moni ei tiedä, että Lidl on aikoinaan lähtenyt ja kasvanut hevistä. Lidlin juuret ovat hedelmien ja vihannesten tukkukaupassa. Tuoreet hedelmät ja vihannekset ovatkin olleet Lidlille koko sen historian ajan sydämen asia.
Kaikkien aikojen ensimmäiset sesonkimarkkinat alkavat 9.7. Lidleissä kautta maan.
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Tietoa julkaisijasta
Lidl on yksi Euroopan suurimmista päivittäistavaraketjuista. Suomessa yli 20 vuotta toimineessa ketjussa työskentelee noin 5750 henkilöä. Yli 200 myymälän verkosto ulottuu Hangosta Sodankylään ja tavarantoimitukset myymälöihin hoidetaan Janakkalassa, Laukaassa ja Järvenpäässä sijaitsevista jakelukeskuksista. Lisätietoa tuotteista ja ajankohtaisista tarjouksista löytyy Lidl Plus -etusovelluksesta tai osoitteessa lidl.fi. Lisätietoja yrityksestä osoitteessa corporate.lidl.fi. Lidlin tiedotteet voi tilata suoraan sähköpostiin täältä.
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