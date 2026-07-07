Jalkapallon MM-kisat - Ranska edelleen suosikki maailmanmestariksi

Veikkauksen maailmanmestaruustodennäköisyysarviot jalkapallon MM-kisojen puolivälieriin edenneille joukkueille

Maa Todennäköisyys Ranska 31,9 % Espanja 20,7 % Argentiina 18,1 % Englanti 14,6 % Norja 6,3 % Belgia 3,4 % Marokko 2,7 % Sveitsi 2,4 %

- Veikkauksen asiakkaat ovat uskoneet Norjaan koko ajan, jo ennen kisoja Norjaa veikattiin paljon korkean kertoimenkin myötä. Kun Haaland ja norjalaiset ovat onnistuneet hienosti, tuo kiinnostus on vain noussut. Pohjoismaalaiset uskovat pohjoismaalaisiin. Englanti on aina ollut suomalaisten jalkapalloveikkaajien valinta, mutta tänä kesänä Veikkauksella on ulosmaksun riski myös siinä tapauksessa, jos Norja voittaisi maailmanmestaruuden, Veikkauksen viestintäpäällikkö Ilkka Nisula sanoo.

Pitkäveto-kertoimissa Ranskan todennäköisyys maailmanmestariksi Veikkauksella on ennen puolivälierien alkua 2,75. Espanjan Pitkäveto-kerroin on 4,25 ja Argentiinan 4,85. Englannilla kerroin on 6,00 ja Norjan kerroin on 14,00.



Kisojen maalikuninkaaksi todennäköisimmät nimet ennen puolivälierien alkamista ovat Lionel Messi (Argentiina) ja Kylian Mbappé (Ranska). Erling Haaland on tällä hetkellä listalla sijalla 3, kertoimella 8,00.



-> Veikkauksen MM-kisojen Pitkäveto-turnausvedot löytyvät täältä



Veikkauksen vedonlyönnistä suurin MM-kisojen aikana voitettu potti on 59 084 euroa. Voitto osui Monivedosta espoolaiselle nettipelaajalle 15.6.



Jalkapallon MM-kisojen puolivälierät alkavat huomenna torstaina klo 23 Suomen aikaa, kun Ranska kohtaa Marokon. Perjantaina 10.7. klo 22 Espanja kohtaa Belgian. Lauantain ja sunnuntain välisenä yönä ensin Norja kohtaa Englannin ja aamulla klo 04 Argentiina ja Sveitsi ratkaisevat viimeisen välierään etenijän.