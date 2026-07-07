Veikkaus Oy

Jalkapallon MM-kisat - Ranska edelleen suosikki maailmanmestariksi

8.7.2026 14:33:14 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote

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Jalkapallon MM-kisat ovat edenneet puolivälierävaiheeseen. Veikkauksen mestaruustodennäköisyyksien mukaan Ranska voittaa maailmanmestaruuden noin kerran kolmesta. Löydät puolivälierävaiheeseen edenneiden joukkueiden todennäköisyydet alta.

Veikkauksen maailmanmestaruustodennäköisyysarviot jalkapallon MM-kisojen puolivälieriin edenneille joukkueille

Maa

Todennäköisyys

Ranska

31,9 %

Espanja

20,7 %

Argentiina

18,1 %

Englanti

14,6 %

Norja

6,3 %

Belgia

3,4 %

Marokko

2,7 %

Sveitsi

2,4 %

- Veikkauksen asiakkaat ovat uskoneet Norjaan koko ajan, jo ennen kisoja Norjaa veikattiin paljon korkean kertoimenkin myötä. Kun Haaland ja norjalaiset ovat onnistuneet hienosti, tuo kiinnostus on vain noussut. Pohjoismaalaiset uskovat pohjoismaalaisiin. Englanti on aina ollut suomalaisten jalkapalloveikkaajien valinta, mutta tänä kesänä Veikkauksella on ulosmaksun riski myös siinä tapauksessa, jos Norja voittaisi maailmanmestaruuden, Veikkauksen viestintäpäällikkö Ilkka Nisula sanoo.

Pitkäveto-kertoimissa Ranskan todennäköisyys maailmanmestariksi Veikkauksella on ennen puolivälierien alkua 2,75. Espanjan Pitkäveto-kerroin on 4,25 ja Argentiinan 4,85. Englannilla kerroin on 6,00 ja Norjan kerroin on 14,00.

Kisojen maalikuninkaaksi todennäköisimmät nimet ennen puolivälierien alkamista ovat Lionel Messi (Argentiina) ja Kylian Mbappé (Ranska). Erling Haaland on tällä hetkellä listalla sijalla 3, kertoimella 8,00.

-> Veikkauksen MM-kisojen Pitkäveto-turnausvedot löytyvät täältä

Veikkauksen vedonlyönnistä suurin MM-kisojen aikana voitettu potti on 59 084 euroa. Voitto osui Monivedosta espoolaiselle nettipelaajalle 15.6.

Jalkapallon MM-kisojen puolivälierät alkavat huomenna torstaina klo 23 Suomen aikaa, kun Ranska kohtaa Marokon. Perjantaina 10.7. klo 22 Espanja kohtaa Belgian. Lauantain ja sunnuntain välisenä yönä ensin Norja kohtaa Englannin ja aamulla klo 04 Argentiina ja Sveitsi ratkaisevat viimeisen välierään etenijän.

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