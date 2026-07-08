Veikkaus Oy

Vikinglotossa jysähti 25 miljoonan euron päävoitto

8.7.2026 22:14:37 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote

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Vikinglotossa löytyi kierroksella 28/2026 yksi täysosuma. 25 miljoonan euron päävoitto osui Norjaan.

Vikingloton värikkäitä palloja läpinäkyvässä putkessa
Vikinglotto on maailman ensimmäinen monikansallinen lottopeli, jossa on nykyisin mukana kymmenen maata

Vikingloton tämän viikon oikea rivi on 1, 7, 24, 29, 44 ja 48. Vikingnumero 2. Plusnumero 10.

Suomeen osuneet suurimmat voitot tulivat 5+1-tuloksilla. Näitä rivejä löytyi kaksi kappaletta, ja voitto-osuus oli 36 726,75 euroa. Voitot osuivat Riihimäen K-Citymarketin asiakkaalle sekä Veikkauksen sovelluksessa pelanneelle tamperelaiselle.

Ensi viikolla Vikingloton päävoittona on kolme miljoonaa euroa.

Keskiviikon Jokeri-pelin voittorivi on 1 7 2 6 6 7 6. Arvonnassa ei löytynyt voittoja kahdesta ylimmästä voittoluokasta.

Lomatonnin voittorivi on Split 8. Tonnin voittoja lähti matkaan kolme kappaletta.

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