Osuuskauppa Suur-Savo vahvistaa Mikkelin keskusta-alueen sähköautojen suurteholatausverkostoa
10.7.2026 10:00:00 EEST | Osuuskauppa Suur-Savo | Tiedote
Osuuskauppa Suur-Savo tuo uudet ABC-latauspisteet Mikkelin Toriparkkiin. Toriparkin asiakkaat pääsevät käyttämään uusia latausasemia syyskuussa
Toriparkin uudet latauspisteet sijoittuvat pysäköintilaitoksen ylempään kerrokseen, jossa latauspisteitä on ollut aiemminkin. Uusi latauskenttä vastaa Mikkelin keskusta-alueen voimakkaasti kasvaneeseen sähköautojen lataustarpeeseen ja on helposti asiakkaiden saavutettavissa Toriparkin ollessa monelle sähköautoilijalle tuttu pysäköintipaikka.
– Haluamme tarjota Toriparkin asiakkaille myös latauspalvelun. Heidän on luontevaa yhdistää pysäköinti ja auton lataaminen. Samalla on helppo nauttia keskustan palveluista, toteaa Mikkelin Toriparkki Oy:n toimitusjohtaja Martti Lokka.
Osuuskauppa Suur-Savolla on Mikkelissä ABC-latausasemia jo ABC Pitkäjärvellä, ABC Tuukkalassa, Mikkelipuistossa sekä Original Sokos Hotel Vaakunassa. Toriparkin uusi latauskenttä on 300 kW:n kokonaistehon suurteholatauskenttä, johon tulee kuusi CCS-suurteholatauspistettä sekä neljä AC-asiointilatauspistettä. Ratkaisu palvelee niin nopeasti matkaa jatkavia kuin keskustassa pidempään asioivia autoilijoita.
– Sähköautojen latauspisteiden toivotaan tuovan asiakkaita myös valtatie 5:ltä Mikkelin keskustaan, torille ja kauppakeskuksiin latauksen ajaksi. Sähköautoilijat arvostavat tehokasta lataamista, väljiä pysäköintiruutuja, riittävää määrää latauspisteitä sekä monipuolisia palveluja. Toriparkin uusi latauskenttä täydentää erinomaisesti Mikkelin keskustan palvelutarjontaa, toteaa toimialajohtaja Sami Kovanen Osuuskauppa Suur-Savolta.
ABC-latauksen käyttö on helppoa. Latauspiste valitaan sijainnin ja selkeän numeroinnin perusteella, ja latauksen voi käynnistää ABC-mobiilisovelluksella tai maksaa suoraan yleisimmillä pankki- ja luottokorteilla. S-Etukortilla tunnistautumalla latauksesta kertyy myös S-Bonusta. Näin lataaminen onnistuu vaivattomasti muun asioinnin yhteydessä.
Faktat
- Latauskentän kokonaisteho: 300 kW
- Latauspisteet: 10 kpl
- 6 kpl CCS-suurteholatauspisteitä
- 4 kpl AC-asiointilatauspisteitä
- Lataustyyppi: Suurteholataus (CCS) ja AC-asiointilataus
- Käyttöönotto: Syyskuu 2026
- Laitetoimittaja: Kempower Oy
- Urakoitsija: SE Sähkö Oy
- Valvonta: Granlund Oy
Yhteyshenkilöt
Sami KovanentoimialajohtajaOsuuskauppa Suur-Savo
matkailu- ja ravitsemiskauppa
liikennekauppa
Martti LokkaMikkelin Toriparkki Oy
Toimitusjohtaja
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