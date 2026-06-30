Pakasteherneen puinti on käynnistynyt
10.7.2026 10:00:00 EEST | Apetit Oyj | Tiedote
Kotimaisen pakasteherneen puinti käynnistyi tänä vuonna Mynämäeltä, Varsinais-Suomesta. Pakasteherneen puinti ja satokausituotanto ovat Apetitin pakastetehtaan intensiivisin kausi, sillä herneen tie pellolta pakkaseen kestää vain noin kaksi tuntia ja sekä puintitiimi että tehdas työskentelevät ympäri vuorokauden. Tavoitteena on, että herneen makeus ja kovuus ovat puintihetkellä parhaimmillaan.
Pakasteherneen puinti käynnistyi torstaina 9.7. Mynämäeltä. Tänä vuonna Apetitin sopimusviljelijät viljelevät pakastehernettä Suomessa noin 2000 hehtaarilla.
”Vappuna alkanutta pakasteherneen kylvökautta ovat leimanneet ajoittaiset viileät säät, jotka hieman viivästyttivät kylvöjen etenemistä. Sadetta olisi voinut olla enemmän. Puinti päästiin kuitenkin aloittamaan melko perinteisesti heinäkuun ensimmäisellä puoliskolla. Runsaampia sateitakin saatiin ennen ensimmäisten puintien aloittamista,” kertoo Apetitin viljelypäällikkö Gunta Cirule.
Pakasteherne puidaan silloin kun se on parhaimmillaan
Pakasteherne puidaan, kun se on parhaimmillaan eli makeimmillaan. Puinnin aloittamisajan määrittämiseen käytetään tenderometrimittaria, jolla mitataan herneen kovuutta. Tenderometrillä mitattu kovuus kertoo myös herneen makeudesta. Mitä aiemmin kypsä tuore herne puidaan, sitä makeampi se on.
”Jokaiselta hernelohkoilta kerätään ennakkoon hernenäytteitä, joiden avulla määritetään oikea puintihetki herneen laatua silmällä pitäen”, kertoo Apetitin pakasteherneen puinnista vastaava viljelyasiantuntija Matti Perttu.
Samalta lohkolta voidaan ottaa useampikin näyte oikean puintiajankohdan määrittämiseksi. Tämän vuoksi puintiaikataulu voi olla kiinni päivästä, kuumassa säässä jopa tunneista.
Sopimusviljelijöiden viljelemän pakasteherneen sadonkorjuusta vastaa pellolta toiselle liikkuva Apetitin puintiryhmä, joka pui hernettä Suomessa ainutlaatuisilla hernepuimureilla. Tänä vuonna herneen sadonkorjuussa on käytössä neljä Apetitin hernepuimuria. Puimurit irrottavat herneet paloistaan jo pellolla, josta herneet toimitetaan ripeästi pakastettavaksi Apetitin Säkylän tehtaalle. Puinnin sujuvaa etenemistä on pyritty varmistamaan mahdollisimman pitkälle rytmittämällä herneiden kylvöjä tarkalla kylvösuunnitelmalla.
Valoisan kesän kypsyttämät pakasteherneet maistuvat maailmalla
Herne on tärkeä kotimainen palkokasvi. Parhaimmillaan puituna ja pakastettuna se on helppo ja näppärä ottaa käyttöön tuoreena pakastimesta. Valoisan kesän ansiosta pohjoismaiset pakasteherneet ovat makeita, laadukkaita ja arvostettuja maailmallakin. Apetit vie pakastehernettä mm. Italiaan.
Apetit laajentui Ruotsiin vuoden 2025 lopulla, minkä myötä Apetitin viljelyttämän pakasteherneen pinta-ala nousi huomattavasti. Kuluvalla viljelykaudella Apetitin sopimusviljelijät Suomessa ja Ruotsissa viljelevät yhteensä noin 6 000 hehtaaria pakastehernettä.
Yhteyshenkilöt
Katja TättäläinenViestinnän asiantuntijaApetit OyjPuh:+358104024045katja.tattalainen@apetit.fi
Apetit on suomalainen elintarvikeyhtiö, joka tuo kasvipohjaisen syömisen herkulliseksi osaksi arkea. Perustamme toimintamme tiiviiseen yhteistyöhön alkutuottajien kanssa kotimarkkinoillamme Suomessa ja Ruotsissa. Apetit luo kasviksista hyvinvointia kehittämällä herkullisia kasvipohjaisia ruokaratkaisuja ja öljykasvituotteita, joilla pelastamme arkea kaikenlaisissa keittiöissä. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Lue lisää: apetit.fi
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