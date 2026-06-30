Pakasteherneen puinti on käynnistynyt

Pakasteherneen puinti käynnistyi torstaina 9.7. Mynämäeltä. Tänä vuonna Apetitin sopimusviljelijät viljelevät pakastehernettä Suomessa noin 2000 hehtaarilla.

”Vappuna alkanutta pakasteherneen kylvökautta ovat leimanneet ajoittaiset viileät säät, jotka hieman viivästyttivät kylvöjen etenemistä. Sadetta olisi voinut olla enemmän. Puinti päästiin kuitenkin aloittamaan melko perinteisesti heinäkuun ensimmäisellä puoliskolla. Runsaampia sateitakin saatiin ennen ensimmäisten puintien aloittamista,” kertoo Apetitin viljelypäällikkö Gunta Cirule.





Pakasteherne puidaan silloin kun se on parhaimmillaan



Pakasteherne puidaan, kun se on parhaimmillaan eli makeimmillaan. Puinnin aloittamisajan määrittämiseen käytetään tenderometrimittaria, jolla mitataan herneen kovuutta. Tenderometrillä mitattu kovuus kertoo myös herneen makeudesta. Mitä aiemmin kypsä tuore herne puidaan, sitä makeampi se on.



”Jokaiselta hernelohkoilta kerätään ennakkoon hernenäytteitä, joiden avulla määritetään oikea puintihetki herneen laatua silmällä pitäen”, kertoo Apetitin pakasteherneen puinnista vastaava viljelyasiantuntija Matti Perttu.



Samalta lohkolta voidaan ottaa useampikin näyte oikean puintiajankohdan määrittämiseksi. Tämän vuoksi puintiaikataulu voi olla kiinni päivästä, kuumassa säässä jopa tunneista.



Sopimusviljelijöiden viljelemän pakasteherneen sadonkorjuusta vastaa pellolta toiselle liikkuva Apetitin puintiryhmä, joka pui hernettä Suomessa ainutlaatuisilla hernepuimureilla. Tänä vuonna herneen sadonkorjuussa on käytössä neljä Apetitin hernepuimuria. Puimurit irrottavat herneet paloistaan jo pellolla, josta herneet toimitetaan ripeästi pakastettavaksi Apetitin Säkylän tehtaalle. Puinnin sujuvaa etenemistä on pyritty varmistamaan mahdollisimman pitkälle rytmittämällä herneiden kylvöjä tarkalla kylvösuunnitelmalla.



Valoisan kesän kypsyttämät pakasteherneet maistuvat maailmalla



Herne on tärkeä kotimainen palkokasvi. Parhaimmillaan puituna ja pakastettuna se on helppo ja näppärä ottaa käyttöön tuoreena pakastimesta. Valoisan kesän ansiosta pohjoismaiset pakasteherneet ovat makeita, laadukkaita ja arvostettuja maailmallakin. Apetit vie pakastehernettä mm. Italiaan.

Apetit laajentui Ruotsiin vuoden 2025 lopulla, minkä myötä Apetitin viljelyttämän pakasteherneen pinta-ala nousi huomattavasti. Kuluvalla viljelykaudella Apetitin sopimusviljelijät Suomessa ja Ruotsissa viljelevät yhteensä noin 6 000 hehtaaria pakastehernettä.